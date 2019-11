Škodovka má nejvýkonnější superpočítač v republice. Zvládne dvě biliardy operací za sekundu

Od včerejšího dopoledne běží v Mladé Boleslavi, konkrétně v areálu automobilky Škoda Auto, nejvýkonnější počítač v České republice. Chlubí se výpočetní kapacitou dva petaFLOPS (floating point operations per second) a provede dvě biliardy početních operací za sekundu. To ale není všechno. V budoucnu počet operací vzroste až na 15 biliard za sekundu!

Inovativní technologie umožní například vysoce náročné aerodynamické simulace. Škodovka superpočítač dále využije pro vývoj nových bezpečnostních prvků a pohonných jednotek. Spolehnout se může na precizní vizualizace či zobrazení ve virtuální realitě.

„V roce 1969 uvedla automobilka Škoda do provozu první mainframový server značky IBM. S naším novým superpočítačem definujeme dnes, přesně o 50 let později, opět nová měřítka IT, avšak ve zcela jiných dimenzích,“ uvedl při slavnostním odhalení a spuštění superpočítače Klaus Blüm, vedoucí Škoda IT.

Mimochodem, prvním počítačem v závodě automobilky byl americký stroj IBM 360. Špičkový model tehdy pomáhal například vesmírnému středisku v Houstonu při prvním přistání člověka na Měsíci. Škodovka tehdy pořídila nejmenší verzi, i ta ale vážila 800 kilogramů a zabírala prostor jako velká šatní skříň. Počítač tehdy vykonával 30.000 operací za sekundu. To nezasvěcenému nemusí připadat málo, ale vězte, že větší výkon dnes mají i chytré telefony za pár stokorun.

Superpočítač disponuje dvěma počítačovými clustery, 1008 výpočetními uzly a 24.192 procesorovými jádry. Již zmiňovaný výkon dvou petaFLOPS je 67miliardkrát vyšší než výkon prvního serveru v automobilce Škoda. Takové číslo si jen těžko umíme představit, proto mladoboleslavští volí zajímavější přirovnání: Pokud byste původní sálový počítač IBM za sekundu posunuli o 12 milimetrů, nový superpočítač by za stejnou dobu stihl urazit vzdálenost ze Země na Měsíc a zpět! A to se stále bavíme o dnením výkonu, nikoli silnější verzi, se kterou se počítá do budoucna.

Datové centrum má dynamický záložní zdroj, který pracuje na kinetické bázi. V případě výpadku proudu udrží datové centrum v provozu kontinuálně po dobu několika dní. Všechnu tu techniku je potřeba nějak chladit. K tomu Škodovka využívá vodní chlazení, přičemž teplem získaným z něj vytápí přilehlé kancelářské prostory. Vše v rámci „zelené“ podnikové strategie Green Future.

Datové centrum Škodovky v Mladé Boleslavi je největší podnikové a datové centrum v České republice. Rozléhá se na ploše 1700 metrů čtverečních a celkem tu bude instalováno více než 10.000 serverů uložených do 500 racků. Ve výpočetním centru se kromě jiného ukládají data propojených aut, což vyžaduje maximální požadavky na ochranu dat. Hello, World!