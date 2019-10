Škoda Octavia je dlouhodobě nejprodávanější auto Česka, a tak není divu, že blížící se příchod nové generace vyvolává zvědavost a otázky. My se na většinu z nich pokusíme odpovědět, protože jsme už měli exkluzivní možnost řídit maskované prototypy, vyzpovídat hlavní persony škodováckého vývoje a svými postřehy přispět k finálnímu ladění tohoto zásadního modelu.

Děje se tak přesně rok poté, co jsme po středních Čechách prohnali maskovanou Scalu. Letos jsme si odskočili do Toskánska, kde na nás v podzimním slunci čeká kvarteto Octavií Combi v pestrobarevných obvazech, které ze skutečné podoby neprozradí víc, než základní obrys. A vlastně ani ten pořádně ne.

Co už víme o designu?

Jak bude „čtyřka“ vypadat, se oficiálně dozvíme 11. listopadu, ale čtenáři Auto.cz budou prakticky bez překvapení. Ilustrace, které jsme přinesli, totiž prozradily vše. Čtvrtou novodobou Octavii už jsme viděli naživo, ale v rámci zachování tajemství bez možnosti focení. Můžeme tedy jen potvrdit, že předek rozvíjí styl Scaly a modernizovaného Superbu.

Maska chladiče má zase o něco robustnější lem, je vysunutá hodně dopředu, stojí skoro kolmo a představuje dominantu čelního pohledu. Světlomety nemají tak přísně trojúhelníkový tvar jako u Scaly, ale jsou úzké, přimhouřené a dávají Octavii dravější výraz než má současná čtyřoká „trojka“.

Už základní varianta světel je až na blinkry tvořena diodami LED - pro denní svícení ve formě tenké spodní linky.

Za příplatek nebo jako standard dražších verzí škodovka nabídne světlomety Matrix LED, tedy plně diodovou soustavu schopnou individuálním zhasínáním jednotlivých segmentů plynule vykrývat protijedoucí vozidla nebo chodce a do zbytku prostoru dál zářit dálkovým paprskem. Poznáte je na první pohled - dvě hokejkovitě zalomené linky denního svícení vytvářejí dojem čtyřoké tváře, jakou známe ze současné octavie.

Kapota po vzoru Superbu a Kodiaqu výrazně zasahuje do blatníků a v rozích předního nárazníku můžeme pozorovat linku, která nenápadně odkazuje na obdobný prvek první Fabie.

Zatím jsme měli možnost prozkoumat jen kombi, jehož silueta nepřináší zásadní změnu a zdálky si ji možná klidně spletete se současnou generací. To se vám ale zaručeně nestane při pohledu zezadu. Tato partie se proměnila k nepoznání a podle nás pozvedá dojem z auta o třídu výš. Premiéru u Octavie slaví dělené, vodorovně orientované koncové svítilny – v obou variantách plně diodové, v té dražší navíc s animovanými směrovkami.

Páté dveře nejsou hladké jako dosud, pod zadním oknem tvoří karoserie malý schůdek zdobený podle nejnovější módy nápisem Škoda místo loga. Možná proto, že se novinka zezadu nepodobá žádné dosavadní škodovce, se nám z tohoto úhlu zatím líbí nejvíc.

Porovnání čtyř generací novodobé Škody Octavia Combi Model Octavia IV Octavia III Octavia II Octavia I Délka (mm) 4689 4667 4572 4513 Šířka (mm) 1829 1814 1769 1731 Rozvor (mm) 2686 2686 2578 2512

Revoluce čeká uvnitř

Na obhlídku zcela odhaleného auta nemáme moc času, tak pojďme honem skočit ještě do interiéru. Tady budete hledat odkaz na současnou generaci marně. Změnilo se naprosto vše včetně páček, ovladačů, nový je dokonce i klíček.

Základní tvar palubní desky plus minus odpovídá Scale a Kamiqu – je nízká, elegantně hladká a uprostřed hostí volně stojící dotykový displej multimediálního systému. Materiály působí logicky o řád hodnotněji než u menších modelů, nešetřilo se chromem a více prostoru dostávají dekorační materiály jako dřevo, karbon, ale také třeba látka. Octavia dostala novou a podle našich zkušeností vydařenou generaci robustních sedadel, která si můžete poprvé objednat nejen vyhřívaná, ale také ventilovaná a s masážní funkcí.

Vzadu nás přivítalo o dva centimetry víc místa, než jsme zvyklí nyní, škodovka tak navzdory zachování rozvoru 2686 mm (celkově se kombi protáhlo jen o 22 mm a liftback o 19 mm) našla v platformě MQB malou rezervu a využila ji. Nezměnil se ani rozchod kol, přesto cítíme větší volnost v ramenou. Christian Strube, člen představenstva odpovědný za technický vývoj, nám prozradil, že při návrhu karoserie bojovali o každý centimetr, aby mohli na stejných základech nabídnout víc než dosud.

Nastupování dozadu bylo v případě octavie vždy bezproblémové a také čtyřka díky dlouhým a bohatě vykrojeným dveřím v tomto trendu pokračuje. Sedí se o něco výš než u předchůdkyně, tedy s lépe podepřenými stehny, o hlavu se ale bát nemusíte. Redaktor vysoký 178 cm má nad sebou štědrou rezervu pro dlouhány. Na zadní straně předních opěradel najdeme obvyklé kapsy a v nich ještě dvě menší kapsičky pro bezpečné a pohodlné odložení mobilu. Novinkou převzatou z větších modelů značky jsou výsuvné sluneční clony zadních bočních oken a po vzoru Kodiaqu nabídne Octavia spací set, tedy zadní hlavové opěrky s výklopnými „ušáky“ a deku.

Ze zadního sedadla máme parádní výhled na přístrojovku a dochází nám, jak moc se vše změnilo. Očekávanou inovací je digitální přístrojový štít Virtual Cockpit známý už z jiných škodovek. Tady má pozměněnou grafiku a nové možnosti zobrazení, pro základní verze se budou dál nabízet i tradiční analogové budíky.

Optickým šokem je dvouramenný volant, změna asi nejviditelnější. Vypadá jako ten z Mercedesu třídy S. V ramenech skrývá nové ovladače stylizované do podoby chromovaných válečků, jejichž rotací listujeme v menu a stiskem potvrzujeme výběr. Najděte si loňské fotky konceptu Vision RS – ten měl přesně takové a je pravda, že už tenkrát nám šéfdesignér značky Oliver Stefani říkal, ať si tento detail zapamatujeme, že jej nevidíme naposledy.

Na středovém tunelu je nějak nezvykle prázdno. Předně tu chybí páka parkovací brzdy, ta už bude v Octavii výhradně elektronická. Zkoumáme verzi s automatickou převodovkou a marně hledáme i obvyklý volič. Podobně jako technicky spřízněný Volkswagen Golf má i nová škodovka jen malý joystick, což mimo jiné znamená, že sekvenčně řadit už lze výhradně pádly pod volantem. Marně hledáme i kruhové ovladače teploty, na které jsme u škodovky zvyklí, a které jsme dávali vždy za příklad všem emigrantům na stranu digitálních displejů. Teď už k nim patří i Octavia.

Než se dostaneme k multimediálním systémům jako takovým, pojďme se zastavit ve spodní části dotykové obrazovky. Právě tam najdeme ikonky plus a minus pro změnu teploty, alespoň že se nikam neschovávají a svítí tam vždy. Chcete-li nastavovat víc než jen teplotu, musíte vyvolat příslušné menu tlačítkem Climate, které se nachází spolu s dalšími základními funkcemi v liště pod displejem. Jde o rozumný kompromis. Když už potřebujete zalovit v menu jízdních režimů, asistenčních systémů nebo zmíněné klimatizace, jste v něm hned, na první dobrou.

Dodejme, že dotykem prstu se nastavuje už základní jednozónová klimatizace, říkejme jí po staru manuální. Postrádá čidlo vnitřní teploty a jednoduše do interiéru vhání vzduch chladnější nebo teplejší podle vašich povelů.

Vyšší úroveň je dvouzónová a plně automatická, ta již udržuje přesně zvolenou teplotu. Nově si můžete do Octavie objednat dokonce třízónovou klimatizaci s nezávislým nastavením pro zadní cestující.

Zbytek centrální obrazovky patří multimediálnímu systému, který rovněž přináší spoustu nového. Nabízet se bude ve dvou velikostech.

Základní varianta Swing má úhlopříčku 8,25 palce, nemůže obsahovat navigaci a slouží především jako přehrávač médií a ovládací panel funkcí vozu včetně. Pouze tato verze má po stranách obrazovky dva otočné ovladače.

Dražší systém Bolero už měří deset palců, je čistě dotykový bez konvenčních tlačítek. Ani Bolero nemá navigaci, ale můžete si ji do něj kdykoli dokoupit a tím jej povýšit na úroveň Amundsen, což tedy není nic jiného než Bolero s navigací.

Multimediální vrchol tradičně představuje systém Columbus. I on sází na desetipalcovou obrazovku a vzhledově se od dvou nižších verzí neliší, nabízí ale větší kapacitu vnitřního úložiště, umí promítat navigaci i do digitálního přístrojového štítu a poskytuje více funkcí. Vzhledem k odlišnému hardwaru na něj nelze jednoduše upgradovat levnější provedení.

Novátorským prvkem je dotyková lišta pod volně stojící obrazovkou. Když ji pohladíte jedním prstem, regulujete hlasitost rádia. Dvěma prsty ovládáte teplotu na straně řidiče, ale předtím musíte kliknout na tlačítko menu klimatizace – to nám připadá jako zbytečný mezikrok a bylo vidět, že jsme naší připomínkou nasadili vývojářům brouka do hlavy. Prý se nad tím ještě zamyslí. Přitahováním a oddalováním dvou prstů po liště se zoomuje mapa navigace.

Aby toho nebylo málo, nacházíme lesklou dotykovou plošku i ve stropní konzoli - ovládá se přes ni stropní roleta a panoramatické okno. Zvídavě zkoumáme konektor USB-C u vnitřního zpětného zrcátka, jeden z pěti, které může Octavia mít. A okamžitě dostáváme odpověď: ten je tu pro případné připojení kamery, jde o další prvek rodiny Simply Clever. Patří do ní i plynule stmívatelné LED lampičky. Rozsvítíme a zhasneme ťuknutím do sklíčka, když prst chvíli přidržíme, můžeme regulovat intenzitu světla.

Ještě jednu novotu by byla škoda přehlédnout. Jako první mladoboleslavský model nabídne Octavia head-up displej. Barevný, přehledný a promítaný pěkně na sklo, ne jen na výsuvné plexi, jak bývá v nižších segmentech zvykem.

Musíte uznat, že změn a novinek nabídne interiér víc než dost. Zpočátku jsme byli okleštěním mechanických tlačítek znepokojeni a neuměli si takovou míru digitalizace v autě hlavního proudu dost dobře představit, ale ono nebude zas tak zle. Většina funkcí se ovládá intuitivně a v podstatě jako dosud, akorát holt nemačkáte, netočíte, ale ťukáte a hladíte prstem.

Jedna věc se dramaticky nemění a v případě Octavie snad ani měnit nemůže – praktičnost reprezentovaná velikostí kufru. Aby bylo generačnímu pokroku učiněno za dost, musel objem alespoň trochu vyrůst. Stalo se. Liftback si polepšil o deset litrů na magických 600 l a kombi o třicítku na hodnotu 640 l.

Základní objem kufru (litry) liftback kombi Octavia IV 600 640 Octavia III 590 610 Octavia II 585 605 Octavia I 528 548

Samozřejmostí je nepřeberné množství kotvicích prvků, organizérů, háčků a jiných užitečných drobností. Pod podlahou nadále zůstává prostor i pro příplatkovou rezervu.

Ve třetí generaci mohlo mít elektrické ovládání víka kufru pouze kombi. Novinka nabídne tento praktický prvek konečně i pro liftback. Páté dveře lze otevřít i zavřít kopnutím nohy pod nárazníkem. Abyste nemuseli zběsile mávat nohou pod autem, jak tomu občas bývá, posvítí vám škodovka na místo, kam je potřeba nohu situovat.

A teď už dost okukování, osahávání a hraní si s displeji, venku čeká dokonale organizovaný konvoj připravený na novinářský křest. Čekají nás dvě specifikace kombíku po dvou kusech, každý osedláme za volantem a na zadním sedadle. Společnost na palubě nám budou dělat muži, kteří stáli v čele vývoje nové Octavie, a pokud o autě něco nevědí oni, pak už nikdo.

Lehkonohý benzin

Začínáme verzí, o kterou by mohl být největší zájem – řídíme zážehovou patnáctistovku s manuální převodovkou. První, co se nám zarývá do paměti, je lehkost, s jakou se pohybuje. Ač se podle vnitřního prostoru cítíme jako v autě střední třídy, pocitově bychom si tipli klidně hatchback velikosti Scaly. V serpentinách je Octavia hezky čitelná, přesně víme, co se pod námi děje a přední náprava je pořád tak příjemně pevná, jak to známe z třetí generace. Vedoucí vývoje podvozku a agregátu Martin Hrdlička nám vysvětluje, že technický grunt zůstal stejný a přece je celý jiný. „Motory jsou kompletně přepracované, aby splnily emisní normu Euro 6d. Máme zcela novou manuální převodovku pro výkonnější verze, poprvé nabízíme elektrický posilovač brzd kompatibilní s bezpečnostními asistenčními systémy, používáme principiálně jiné řízení s paralelními osami jako v Superbu nebo Kodiaqu. I samotná podvozková platforma prošla komplexní evolucí. Zachovali jsme rozvor i rozchod, ale například kvůli větším kolům jsme modifikovali uložení, máme jinou hlavu čepu kola, větší ložiska a tak dále. Proto nyní platformě říkáme MQB W – jako Weiterentwicklung, tedy další vývoj,“ dozvídáme se výčet změn.

Na ne zrovna ukázkových toskánských silničkách nám Octavia dost připomíná Superb, což chápejte jako pochvalu. Podvozek je mnohem lépe odhlučněný než u současné generace, plavně kopíruje terénní nerovnosti a na těch větších si jen příjemně podupává. „Pro první svezení jsme zvolili auta s adaptivními tlumiči nastavenými do režimu Normal,“ upřesňuje Christian Strube. S ním jsme probrali nabídku motorů. Mimo jiné nám prozradil, že elektrická Octavia, o které se spekulovalo, nebude. „Rozhodli jsme se stavět elektrické modely výhradně na speciální platformě MEB a neaplikovat elektrický pohon na platformu MQB W, kterou má Octavia. V dané třídě nabídneme samostatný elektromobil. Jako alternativu k benzinu a naftě máme pro Octavii připravený mild-hybrid, plug-in hybrid a verzi na CNG.“

Líbí se nám, jak nenuceně se Octavia pohybuje. Tak zkoušíme patnáctistovku pořádně rozjet a vyřadit. Krásně uhání dál, jako by jí nebrzdily žádné síly. K tomu si přisazuje své František Drábek, vedoucí projektu Octavia: „Minimalizaci jízdních odporů jsme věnovali obrovské úsilí. Zaměřili jsme se na aerodynamiku, tření všech pohyblivých částí a laborovali se správnou velikostí pneumatik, které nově měří v průměru o 20 mm víc a jsou obuté na discích od 16 do 19 palců. Naučili jsme se také virtuální simulaci proudění na skutečně špičkové úrovni a výsledek se dostavil. V nejvýhodnějších specifikacích má liftback součinitel odporu vzduchu jen cw = 0,24 a kombi cw = 0,26, což představuje vynikající hodnoty a mezigenerační zlepšení o 14 %.“

Pohodářská nafta

Naftový matador 2.0 TDI 110 kW na nás vychází při dálniční etapě a rychle nás přesvědčuje, že tohle bude jeho hřiště. Kompletně nový celohliníkový diesel 2.0 TDI Evo běží tišeji, než jsme z octavie zvyklí, a spolu se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem a kultivovanějším podvozkem tvoří příjemnou cestovatelskou kombinaci. Podle nás nikdy nebylo „té-dé-íčko“ sympatičtější. S elektronickým ovládáním automatu joystickem jsme se sžili rychle, tradiční volič nám chyběl, jen když jsme si relaxovaně chtěli odložit pravou ruku. Tiskový mluvčí Jens Katemann ale pohotově vysouvá tradiční trumf škodovky – loketní opěrku nastavitelnou v tak širokém rozsahu, že dokáže moderní ovládací prvek vykompenzovat.

Octavii se ale naše ležérní řízení a letmé držení volantu nelíbí a varovným signálem nás vybízí, ať řádně uchopíme volant. Podle nás by mohl být tento nový bezpečnostní asistent trochu tolerantnější. Uvidíme, elektronika se ještě pořád finálně ladí.

Co jsme se ještě dozvěděli o motorech…

Celkem nabídne Octavia osmnáct variant hnacího řetězce, tedy kombinací motoru, převodovky a pohonu. Ve velkém se pod kapotu stěhují motory řady Evo – kompletně přepracovaný zážehový litrový tříválec 1.0 TSI a krátce zkoušený diesel 2.0 TDI ve třech výkonových stupních 85, 110 a 147 kW. Z nabídky vypadla naftová šestnáctistovka, na rozdíl od Golfu bude i benzinový dvoulitr 140 kW, zůstává plynová varianta na CNG a důležitou novinku představuje benzinový plug-in hybrid, tedy s možností dobíjení ze zásuvky. Jeho slabší varianta o výkonu 150 kW bude dostupná běžným octaviím, zatímco 180 kW by se mělo objevit výhradně pod kapotou sportovně stylizované verze RS.

Na pětikvalt už v Octavii nenarazíme, standardem se stává šestistupňová manuální převodovka a samočinná alternativa má tradiční dvouspojkovou konstrukci a sedm stupňů.

Zážehový litr a patnáctistovka se budou s manuálním řazením dodávat jen tak, s automatem pak v mild-hybrdiní sestavě, tedy s pomocným 48V elektromotorem, přesněji startér-generátorem. Ten střádá při brzdění a hlavně plachtění na neutrál elektřinu do malého akumulátoru a následně ji používá jako pomocný zdroj točivého momentu při akceleraci.

Pohonné jednotky Octavie IV Benzin Benzinový plug-in hybrid Diesel CNG Motor 1.0 TSI 1.5 TSI 2.0 TSI 1.4 TSI + elektromotor 2.0 TDI Evo 1.5 TSI G-Tec Počet válců 3 4 4 4 4 4 Výkon (kW) 81 110 140 150 180 85 110 147 96 Převodovka 6° man./7°aut. 6° man./7°aut. 7° aut. 6°aut. 6° man./7°aut. 6° man./7°aut. Pohon přední přední 4x4 přední přední přední přední/4x4 přední/4x4 přední

…a o podvozku

Octavia se bude dál vyrábět s vlečenou zadní nápravou pro verze s výkonem do 110 kW včetně a s víceprvkovou pro silnější varianty. Kromě základního podvozku škodovka nabídne o 15 mm zvýšený pro nezpevněné cesty a o 15 mm snížený sportovní.

Samostatnou kapitolou jsou adaptivní tlumiče se třemi základními režimy Comfort/Normal/Sport, přičemž ten výchozí je stejně jako dosud o 10 mm nižší než klasický podvozek s konvenčním odpružením. Novinku jsme objevili v konfigurátoru jízdního módu Individual. Tuhost tlumičů si můžeme posuvníkem na displeji zvolit libovolně, tak jak jsme to viděli u Volkswagenů Arteon, Passat a nově u Golfu. „Ve skutečnosti nejde o zcela spojitou změnu, ale řidič si v podstatě vybírá z patnácti předvolených tuhostí odpružení. V tomto režimu lze nastavit tlumiče až o dva kroky měkčí než má standardní mód Comfort a o dva tužší než Sport,“ upřesňuje Martin Hrdlička.

Objem nádrže litry Verze s vlečenou zadní nápravou (do 110 kW včetně) 45 Verze s víceprvkovou zadní nápravou (nad 110 kW) 50 Verze s pohonem všech kol 55 Plug-in hybrid 40 Verze na zemní plyn CNG 9 (+ 17,7 kg CNG)

Kdy, jak a za kolik

Měsícem nové octavie bude letošní listopad. Jedenáctého proběhne světová premiéra, koncem se dozvíme ceny a bude možné předobjednávat první kusy. Ty se v omezené míře dostanou k zákazníkům ještě do konce roku, naplno se pak vykrývání objednávek rozběhne v prvním čtvrtletí 2020. Cenovou politiku zatím škodováci tají, ale z jejich reakcí na naše tipy o dramatickém zdražení vzhledem k technologickým inovacím se jen potutelně usmívali. Skoro jako by nás chtěli příjemně překvapit.

Zatím prozradili jen tolik, že Octavia bude pokračovat v základních úrovních výbavy Active, Ambition a Style doplněných o sportovně střiženou verzi RS a terénně laděný Scout. Z nabídky zmizí luxusní varianta Laurin & Klement – pravděpodobně, aby vrchovatě vybavená octavia nelezla do zelí většímu superbu.

Život současné třetí generace se s příchodem nástupkyně chýlí ke konci. Liftback už si dnes ani neobjednáte, jeho výroba skončí v 52. týdnu. Kombi se udrží na lince do 14. týdne příštího roku, při objednávkách už ale počítejte s řadou omezení. Prodej levnější starší octavie souběžně s novinkou se tedy neplánuje. V aktuální podobě se bude třetí octavia vyrábět do listopadu 2020 v Indii, do září 2020 v Rusku a do léta 2020 v Číně.

Nové asistenční systémy

Asistent vyhýbání pomáhá řidiči lehkým zásahem do řízení vyhnout se chodci, cyklistovi, jinému vozidlu nebo překážce v případě hrozící kolize. Zjednodušeně řečeno volant se začne včas mírně stáčet správným směrem, čímž vám podvědomě napoví, jak krizovou situaci řešit.

Varování při vystupování z vozu řidiči hlásí, že se podél blíží jiné vozidlo, které by mohl otevřením dveří ohrozit.

Prediktivní adaptivní tempomat, který díky senzorům a spolupráci s navigací přizpůsobuje rychlost jízdy dopravním značkám, zatáčkám, křižovatkám nebo dálničním sjezdům (dostupný již pro zmodernizovaný superb). Použitý další evoluční stupeň navíc spolupracuje s asistentem pro vedení v jízdním pruhu a učí se vaše zvyky – zda udržujete auto spíš u středu vozovky nebo u kraje a podle toho koriguje řízení.

Systém detekce rukou na volantu kontroluje řidičovu koncentraci, a pokud usoudí, že se nevěnuje řízení, upozorní na to zvukovým signálem a piktogramem na displeji palubního počítače. Kdyby řidič například omdlel, umí octavia sama bezpečně zastavit.

Laura, která poslechne na slovo

Důležitou novinkou ve výbavě nové octavie a dalších následujících modelů bude virtuální asistentka Laura, s jejíž pomocí ovládáte palubní funkce hlasovými povely. Jde o novou generaci této technologie, která se neomezuje jen na pár jasně definovaných povelů, které když vyslovíte jen trochu odlišně od šablony, máte smůlu. Boleslavští vývojáři se dušují, že si dali nesmírnou práci s naladěním systému tak, aby Laura rozuměla přirozeným pokynům, zatím v šesti jazycích a samozřejmě i v češtině.

Stačí vyslovit povel „OK, Laura“ a úkolovat: nastav cíl, naviguj do, chci jet tam a tam, doveď mě do… Virtuální přítelkyně si má poradit s mnoha variantami, které my Češi běžně používáme. Dokonce jí stačí říci „je mi zima na nohy“, Laura poté přidá teplotu a nasměruje vzduch pod palubní desku. Obdobně by měla umět rozmrazit okno, zatopit u spolujezdce a podobně.

Už žádné vztekání

Znáte to – půjčíte někomu auto a on vám ho celé přenastaví. A teď si představte, že nová octavia nabídne až 200 nastavitelných parametrů: polohu sedadla, zrcátek, oblíbené stanice rádia, uspořádání aplikací na ploše multimediálního systému, barevné profily, individuální jízdní režim… Jednou dáte auto z ruky a pak abyste si vzali dovolenou vrátit vše do původního stavu. Octavia má řešení. Díky připojení vozu k internetu je možné uložit si až deset řidičských profilů jednoho auta na server Škoda Connect, kdykoli je vyvolat a celou octavii během chvíle vrátit do původního setupu. Škodovka šla dokonce tak daleko, že plánuje přenositelnost nastavení i na jiné octavie a později také další škodovky – třeba pro případ, že si půjčíte kolegův vůz v práci, manželčino auto, nebo si na dovolené vezmete škodovky z půjčovny. Spárujete auto s mobilem, stáhnete si svůj profil a to, co bude možné v daném voze nastavit podle vašich preferencí, to se nastaví.