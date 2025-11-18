Škodovky už koupíte i v Saúdské Arábii. A rovnou ty nejoblíbenější
Škoda Auto oficiálně vstoupila na saúdskoarabský trh. Ve spolupráci s místní firmou Samaco Motors do konce roku otevře showroomy o rozloze přes 1200 metrů čtverečních v Džiddě a Al-Chubaru, v roce 2026 bude následovat prodejní místo v hlavním městě Rijádu. Nabídka zahrnuje model Octavia a SUV Kushaq, Karoq a Kodiaq. Následovat budou modely Superb a Superb Combi. V roce 2026 rozšíří portfolio kompaktní sedan Slavia. Firma o tom dnes informovala ČTK.
"Vstup na největší trh na Blízkém východě podtrhuje náš záměr dále rozvíjet internacionalizaci značky. Vzhledem k rychlému růstu se tam očekává jeden milion prodaných vozů do roku 2030. To nám spolu s naší širokou modelovou nabídkou otevírá nové příležitosti. Spojili jsme síly s prodejní organizací koncernu Volkswagen pro Blízký východ a s lokálním partnerem, společností Samaco Motors, která čerpá ze svých dlouholetých zkušeností na automobilovém trhu již od roku 1978," uvedl člen představenstva Škody pro prodej a marketing Martin Jahn.
Škoda podle Jahna hodlá v Saúdské Arábii oslovit zejména mladé řidiče a řidičky či rodiny z větších měst. Automobilka tam založila pobočku Škoda Middle East jako součást prodejní společnosti Volkswagen Group Middle East. Na starosti má rozvoj aktivit značky Škoda v regionu s cílem využít naplno synergie a potenciál k růstu, který vyplývá i z nízkého počtu 156 vozů na 1000 obyvatel.
V první polovině letošního roku vstoupila automobilka na ománský trh, obnovila obchodní činnost v Kataru a otevřela dva nové showroomy ve Spojených arabských emirátech. V plánech hrají hlavní roli i Indie a Vietnam, což společnosti pomáhá využít stávající prodejní možnosti v regionu ASEAN, na Blízkém východě, v Austrálii a na Novém Zélandu.
Samaco je členem skupiny Al Nahla, která byla založena v roce 1930 a je jednou z nejstarších obchodních společností v saúdskoarabském království. Společnost Samaco vznikla v roce 1978 a je předním dovozcem a prodejcem převážně luxusních vozů v Saúdské Arábii. Více než 15 let působí jako výhradní zástupce značek Audi, Volkswagen a Porsche a nedávno její nabídku rozšířily značky Bentley a Lamborghini.
Zdroj: ČTK, foto: Škoda