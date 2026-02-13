Skoro 60 tisíc pokut za 36 milionů korun: Dopraváci se loni činili, měli proč!
Dopravní policisté zaměření na nákladní dopravu loni při kontrolách technického stavu nákladních vozidel uložili na místě pokuty za 36,1 milionu korun za 59.039 přestupků. Do správního řízení poslali kvůli vážným nebo nebezpečným závadám 4414 případů. Celkem loni provedli 23.871 technických kontrol vozidel nad 3,5 tuny.
U vozidel do 3,5 tuny policisté odhalili 1646 vážných technických závad, kvůli nimž byla jejich způsobilost omezena na 30 dní, a dalších 352 nebezpečných závad, které znamenaly okamžité odstavení z provozu. U nákladních aut nad 3,5 tuny a autobusů zjistili 1136 vážných a 75 nebezpečných závad, které rovněž představovaly přímé riziko pro bezpečnost silničního provozu.
Kamion Team se při kontrolách technického stavu nákladních vozidel zaměřoval především na závady s přímým vlivem na bezpečnost silničního provozu a způsobilost vozidel k další jízdě.
Policisté se zaměřovali také na dodržování sociálních předpisů. Loni provedli 32.473 kontrol, u 6326 z nich zjistili porušení předpisů, za které na místě uložili 5115 pokut celkem za 10,7 milionu korun. V 2119 případech uložili kauce v souhrnné výši 90,9 milionu korun a do správního řízení oznámili 8961 přestupků.
Mezi další prohřešky, se kterými se Kamion Team setkává, patří přetížené kamiony. Váha nad limit prodlužuje brzdnou dráhu, zhoršuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje riziko dopravních nehod i rozsah škod. Policisté proto loni provedli 21.759 kontrolních vážení. Na místě vyřešili 4283 přestupků, za které uložili pokuty celkem přes 18,9 milionu korun. Kauce v souhrnu za 30,8 milionu korun uložili v 1983 případech.
Při kontrolách vozidel přepravujících nebezpečné věci, kterých provedli 1531, policisté zjistili 89 různých typů rizikových ohrožení, která mohla ohrozit bezpečnost lidí i životního prostředí.
Na dodržování pravidel ze strany nákladních dopravců se zaměřuje také Inspekce silniční dopravy (INSID), která vznikla loni v červenci. Za prvních šest měsíců vybrala na pokutách a kaucích 26,53 milionu korun. Inspektoři udělali 10.142 kontrol nákladních aut a autobusů, při nichž zjistili porušení pravidel ve 2184 případech. Mezi nejčastější prohřešky patřilo nedodržování přestávek a doby řízení, přetížení vozidel nebo jejich technický stav. Inspekce zaznamenala také vědomé zásahy do tachografů nebo do emisních systémů.
Kamion Team vznikl na základech specializované skupiny ADR team, která vznikla v roce 2018 a zaměřovala se na kontrolu přepravy nebezpečných věcí. Jeho cílem je kontrola dodržování sociálních předpisů, hmotnostních limitů, technického stavu nákladních aut a přepravy nebezpečných nákladů. Tým působí ve všech krajích a při kontrolách využívá speciálně vybavená mobilní pracoviště.
Zdroj: ČTK, foto: Policie ČR