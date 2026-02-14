Znáte Maextro S800? Čínský Maybach doma válcuje i německou konkurenci
Maextro S800 se v lednu 2026 stal nejprodávanějším luxusním sedanem v Číně. Model vyvíjený ve spolupráci Huawei a JAC míří přímo proti zavedeným německým limuzínám.
Podle čínských statistik obsadil Maextro S800 v lednu 2026 první místo mezi luxusními sedany na domácím trhu. Překonal přitom i součet registrací modelů jako Mercedes-Maybach třídy S nebo BMW řady 7.
Dodávky zákazníkům začaly ve druhé polovině roku 2025 a celkové prodeje již přesáhly hranici čtrnácti tisíc vozů. Největší odbyt hlásí velká města jako Šen-čen, Šanghaj nebo Peking. Cenově se model pohybuje přibližně mezi 2,3 až 3,5 milionu korun podle verze.
Velká limuzína s důrazem na zadní sedadla
S délkou okolo 5,5 metru patří S800 mezi největší sedany na trhu. Rozvor i proporce odpovídají třídě, kde majitel většinou sedí vzadu. Zadní část interiéru je proto klíčová: plně elektricky nastavitelná sedadla s masážní funkcí, výklopné stolky, samostatné displeje a chladicí box jsou standardem vyšších výbav.
Zajímavostí je projekční systém pro zadní pasažéry, který dokáže promítat obraz přes celou plochu před nimi. Kabina je výrazně odhlučněná a výrobce kladl důraz na izolaci vibrací i aerodynamický hluk.
Palubní desce dominuje několik velkých displejů propojených do jednoho systému. Vůz podporuje vzdálené aktualizace softwaru a pokročilé asistenční systémy řízení. Součástí výbavy je i audiosystém Huawei Sound Ultimate s vysokým počtem reproduktorů rozmístěných po celé kabině.
Na vývoji se podílí Huawei ve spolupráci s automobilkou JAC Motors. To se promítá především do oblasti softwaru a konektivity. Maextro S800 je k dispozici jako čistě elektrický model i jako EREV, tedy elektromobil s prodlužovačem dojezdu.
Elektrická i hybridní verze
Čistě elektrická verze nabízí podle čínské metodiky CLTC dojezd kolem 650 až 700 kilometrů. Varianta s prodlužovačem kombinuje baterii a spalovací motor fungující jako generátor, což umožňuje výrazně delší celkový dojezd přesahující hranici tisíc kilometrů.
Podvozek je nastaven primárně na komfort. Testy zmiňují velmi klidný projev, měkké odpružení a důraz na plynulost jízdy spíše než sportovní charakter.
Maextro S800 tak na domácím trhu představuje alternativu k tradičním evropským limuzínám. Nabízí srovnatelný prostor a výbavu, silné technologické zázemí a elektrifikované pohony, které odpovídají současnému směru vývoje čínského automobilového trhu.
|Prodeje luxusních sedanů (Čína, leden 2026)
|Pořadí, značka a model
|Prodaných kusů
|1. Maextro S800
|2,625
|2. BMW řady 7
|1,188
|3. Mercedes-Maybach třídy S
|1,04
|4. Mercedes-Benz třídy S
|1,005
|5. Audi A8
|460
|6. Porsche Panamera
|451
|7. Yangwang U7
|111
|8. Nio ET9
|85
|9. Porsche Taycan
|37
|10. BMW i7
|34
Zdroje: Carnewschina, Maextro