Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Znáte Maextro S800? Čínský Maybach doma válcuje i německou konkurenci

Maextro S800
Maextro S800
Maextro S800
Maextro S800
31 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (2)

Maextro S800 se v lednu 2026 stal nejprodávanějším luxusním sedanem v Číně. Model vyvíjený ve spolupráci Huawei a JAC míří přímo proti zavedeným německým limuzínám.

Podle čínských statistik obsadil Maextro S800 v lednu 2026 první místo mezi luxusními sedany na domácím trhu. Překonal přitom i součet registrací modelů jako Mercedes-Maybach třídy S nebo BMW řady 7.

Dodávky zákazníkům začaly ve druhé polovině roku 2025 a celkové prodeje již přesáhly hranici čtrnácti tisíc vozů. Největší odbyt hlásí velká města jako Šen-čen, Šanghaj nebo Peking. Cenově se model pohybuje přibližně mezi 2,3 až 3,5 milionu korun podle verze.

Velká limuzína s důrazem na zadní sedadla

S délkou okolo 5,5 metru patří S800 mezi největší sedany na trhu. Rozvor i proporce odpovídají třídě, kde majitel většinou sedí vzadu. Zadní část interiéru je proto klíčová: plně elektricky nastavitelná sedadla s masážní funkcí, výklopné stolky, samostatné displeje a chladicí box jsou standardem vyšších výbav.

Zajímavostí je projekční systém pro zadní pasažéry, který dokáže promítat obraz přes celou plochu před nimi. Kabina je výrazně odhlučněná a výrobce kladl důraz na izolaci vibrací i aerodynamický hluk.

Video placeholder
Maextro S800 vs. Maybach S680 • Zdroj: Maextro

Palubní desce dominuje několik velkých displejů propojených do jednoho systému. Vůz podporuje vzdálené aktualizace softwaru a pokročilé asistenční systémy řízení. Součástí výbavy je i audiosystém Huawei Sound Ultimate s vysokým počtem reproduktorů rozmístěných po celé kabině.

Na vývoji se podílí Huawei ve spolupráci s automobilkou JAC Motors. To se promítá především do oblasti softwaru a konektivity. Maextro S800 je k dispozici jako čistě elektrický model i jako EREV, tedy elektromobil s prodlužovačem dojezdu.

Elektrická i hybridní verze

Čistě elektrická verze nabízí podle čínské metodiky CLTC dojezd kolem 650 až 700 kilometrů. Varianta s prodlužovačem kombinuje baterii a spalovací motor fungující jako generátor, což umožňuje výrazně delší celkový dojezd přesahující hranici tisíc kilometrů.

Podvozek je nastaven primárně na komfort. Testy zmiňují velmi klidný projev, měkké odpružení a důraz na plynulost jízdy spíše než sportovní charakter.

Maextro S800 tak na domácím trhu představuje alternativu k tradičním evropským limuzínám. Nabízí srovnatelný prostor a výbavu, silné technologické zázemí a elektrifikované pohony, které odpovídají současnému směru vývoje čínského automobilového trhu.

Prodeje luxusních sedanů (Čína, leden 2026)
Pořadí, značka a modelProdaných kusů
1. Maextro S8002,625
2. BMW řady 71,188
3. Mercedes-Maybach třídy S1,04
4. Mercedes-Benz třídy S1,005
5. Audi A8460
6. Porsche Panamera451
7. Yangwang U7111
8. Nio ET985
9. Porsche Taycan37
10. BMW i734

Zdroje: Carnewschina, Maextro

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů