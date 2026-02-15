Systém stop/start je mrtev! Skončilo jeho povinné nasazení v nových vozidlech
Trumpova administrativa ukončila povinnost mít ve vozidle instalovaný systém vypínající motor při krátkodobém zastavení, známý jako stop/start.
Že se nad systémy stop/start na americkém trhu stahují mračna, naznačila už slova šéfa vládní agentury pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency) Leeho Zeldina začátkem roku 2025. Tehdy prohlásil, že Trumpova administrativa zvažuje zrušení systému automatického zastavení a opětovného spuštění motoru. Jde bez debat o jeden z nejprotivnějších systémů moderních vozidel. Nyní je to už oficiální, a sice počínaje únorem 2026.
Dle agentury EPA se jedná o „největší deregulační opatření v historii USA“. Původně byl systém stop/start zaveden s cílem snáze splnit federální cíle v oblasti spotřeby paliva a emisí, což spolu vzájemně souvisí. Myšlenka to byla dobrá, navíc nikterak nová. Systém start/stop už nabízely značky Fiat nebo Volkswagen v raných 80. letech v modelech Regata a Golf. Jen se to plošně neujalo, jelikož k tomu nebyl žádný důvod.
V rámci zrušení povinného stop/start EPA zrušila i další zařízení, která umožňovala výrobcům získávat „body“ za shodu s předpisy v rámci nasazení prvků šetřících palivo. Sem patří například ukazatel řazení.
Jinak řečeno, nově bude systém stop/start v nabídce automobilek u nových modelů pouze dobrovolný. Federální předpis jej už vyžadovat nebude. Jedním z důvodů, proč oficiálně už být nemusí, může být skutečnost, že reálný dopad systému na skutečně produkované emise byl velmi malý. Mnoho řidičů totiž ještě před vyjetím stop/start deaktivovalo. Přirozeně důležitý je v tomhle případě měřicí cyklus.
Zdroj: Motor1
Foto: archiv Světa motorů