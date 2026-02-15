Testujeme nové dacie Sandero a Jogger. Ptejte se, co vás zajímá
Zanedlouho se jako jedni z prvních novinářů posadíme do modernizovaných dacií Sandero a Jogger, které se odhalily koncem loňského roku, alespoň nakrátko při dynamické prezentaci. Pokusíme se najít odpovědi na otázky, které nám napíšete do pondělní 18. hodiny.
Dacia Sandero je od roku 2017 nejprodávanější auto v Evropě soukromým zákazníkům a v roce 2024 se jí prodalo 309 tisíc kusů. A úspěch většího, avšak technicky spřízněného Joggeru – 96 tisíc prodaných v roce 2024 – ukazuje, že exodus MPV z nabídek jiných značek neznamená nulový zájem zákazníků o tuto kategorii.
Automobilka právě v těchto dnech pořádá mezinárodní jízdní prezentaci jejich modernizovaných verzí ve Francii, na kterou jsme také pozváni. Než se tam však vypravíme, máte možnost vy, naši čtenáři, zeptat se na to, co vás o novince zajímá.
Při jízdní prezentaci nenajezdíme vysoké stovky kilometrů a nebude prostor vyzkoušet třeba jak vůz svítí ve tmě či jak si poradí s mlhou. Tyto otázky zodpoví až klasický týdenní test. Řadu jiných věcí, např. jak se sedí za volantem, jak funguje nový hybrid s 1,8l motorem v menších autech či jaký je pohon na LPG se samočinnou převodovkou, však zjistíme – a sami se nemůžeme dočkat.
V rámci prezentace se také pokusíme odpovědět na otázky, které napíšete do komentářů pod tento článek do 18:00 v pondělí 16. února.
zdroj: Autorský text | foto: Dacia