Skvělá zpráva pro koncernové převodovky DSG! Levná a kvalitní repase vyjde na polovinu
Oprava starého automatu DSG už nemusí být strašák. Přichází průlomová repase legendární dvouspojkové převodovky DQ250, která poháněla miliony vozů koncernu VW, včetně škodovek. Oprava může být až o polovinu levnější, přitom s kvalitou srovnatelnou s novým dílem.
Francouzské Valeo si z letošního Equip Auto Paris 2025 odvezlo cenu za inovaci díky repasi dvouspojkové převodovky s mokrými spojkami. Přesně toho komponentu, který najdeme v převodovkách DSG DQ250. Pro majitele vozů se staršími koncernovými automaty to bude brzy znamenat příjemnou změnu: nižší cenu opravy bez kompromisu v kvalitě.
První dvouspojka koncernu
Převodovka DQ250 byla vůbec první dvouspojkovou převodovkou, kterou Volkswagen nasadil do sériové výroby. Poprvé se objevila už v Golfu R32 čtvrté generace, masivněji pak s Golfem páté generace. Zpočátku zvládala točivý moment kolem 250 Nm, ale konstrukce se rychle vyvíjela – pozdější verze už snesly až 400 Nm.
Šlo o robustní a velmi úspěšný systém, který koncern používal dlouhá léta v modelech VW, Škoda, Audi i Seat. Teprve od roku 2017 začala být u novějších vozů, jako je Octavia III, postupně nahrazována převodovkou DQ381. Byť je první DSG obecně spolehlivé, dnes už má za sebou léta a hlavně kilometry služby.
Není repase jako repase
Valeo nyní jako první zvládlo repasovat olejem chlazenou dvouspojku DQ250 v průmyslovém měřítku. Nejde o běžnou opravu, ale o kompletní proces – díl se rozebere, vyčistí, proměří, opotřebené části se nahradí novými a celek se znovu sestaví podle originálních specifikací.
Repasovaná spojka využívá až 80 % znovupoužitých komponentů, přitom podle Valea dosahuje stejných parametrů a životnosti jako nový díl.
Každý kus navíc prochází dynamickými testy, které simulují reálný provoz.
Dvouspojková převodovka je technicky složitá – vyžaduje přesnost v řádu setin milimetru a dokonalou čistotu olejového okruhu. Díky chlazení v olejové lázni sice zvládá vyšší zatížení, ale její oprava bývá drahá.
Špičková kvalita za půlku
Dnes se cena repase DSG pohybuje v širokém rozmezí – 35.000 až 60.000 Kč v závislosti na rozsahu poškození a konkrétním servisu. Repase od Valea by měla snížit cenu opravy o 30–50 %, a přitom nabídnout jistotu kvality od původního výrobce.
Pro majitele starších modelů, jako jsou Octavia II a III (do 2017), Golf V nebo Passat B6, to znamená šanci udržet vůz v provozu bez nutnosti investovat do nové převodovky. Může to také zvýšit atraktivitu těchto vozů na trhu ojetin.
Tato inovativní repase dvouspojky dokazuje, že i technicky náročné komponenty lze obnovit tak, aby znovu nabízely plnou funkčnost a přitom s menší ekologickou zátěží. Pokud se projekt Valea osvědčí v praxi, může znamenat průlom nejen pro majitele starších vozů, ale i pro celý trh s náhradními díly. A fakt, že i starším automobilům se dostává takové pozornosti, je zpráva, kterou konzervativnější motoristé rozhodně rádi uslyší.
Zdroje: Valeo, Equip Auto Paris