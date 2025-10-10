Luxusní DS N°4 vstupuje na český trh. Co nabízí a jaké má konkurenty?
Francouzská novinka prémiového segmentu C má české ceny už od léta letošního roku. Co má společného s Julesem Vernem, a s kterými konkurenty se musí poprat?
Původní DS 4 se ještě coby Citroën DS4 nabízelo od roku 2010 do roku 2014. Poté, když se z DS stala samostatná značka, začal se model nazývat DS 4 (psáno zvlášť). Nová kapitola vozu se začala psát v roce 2021 s příchodem druhé generace. Ve výrobním programu model nahradil nejen původní DS 4, ale také větší a poněkud kontroverzní DS 5. Po čtyřech letech přicházejí Francouzi s modernizovanou verzí.
Stejně jako předchůdce míří novinka do prémiového segmentu C, který představuje 25 % evropského trhu. Dosavadní DS 4 mělo podíl přibližně 20 %, v Česku ale pouhých 10 %.
V rámci inovace dostalo nové DS N°4 o 12 mm delší přední kapotu. Obecně vzato je svými rozměry s délkou 4400 mm při rozvoru 2675 mm větším autem své třídy. Také zavazadelník se základním objemem 430 litrů představuje v daném segmentu tu větší hodnotu.
Zajímavostí nové DS N°4 je skladba pohonných jednotek. Čistě elektrická verze s přídomkem E-Tense se chlubí baterií typu NMC s využitelnou kapacitou 58,3 kWh. V kombinovaném režimu WLTP umožňuje vozu dojezd 450 km na jedno nabití. Výkonem 100 kW se dle výrobce baterie nabije z 20 na 80 % stavu nabití za 31 minut. Při stejném výkonu nabíječky (100 kW) lze dojezd 100 km získat za 11 minut. Pomalé nabíjení disponuje výkonem 11 kW a zabere tři hodiny a 35 minut.
Druhou motorizaci představuje PHEV (plug-in hybrid). Jeho základem je přeplňovaný čtyřválec 1,6 litru s výkonem 133 kW. Navíc je zde ještě elektromotor s 90 kW. Systémový výkon DS udává 165 kW. Akumulátor má využitelnou kapacitu 14,6 kWh, což je o 30 % více než u předchůdce. Pohonné ústrojí se páruje s novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou eDCT7, což je tady opět novinka. Jedná se o výrobek Punch Powertrain. V porovnání s předchůdcem se zlepšily jízdní výkony, když zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 7,4 sekundy, což je o 0,3 sekundy méně než dříve.
Posledním agregátem je Hybrid 145 poháněný přeplňovanou dvanáctistovkou se 100 kW ve spojení s elektromotorem s výkonem 21 kW uloženým v dvouspojkové šestistupňové převodovce. Systém pracuje s napětím 48 voltů a dle výrobce auto zvládne až 50 procent cest v městském provozu na elektřinu.
V příštím roce novinka dorazí také se vznětovým motorem 1.5 BlueHDi. Ten vzhledem k tomu, že bude muset plnit normu Euro 7, asi nebude zrovna levný, navíc i jeho technika se očekává velmi složitá. Přesto jej české zastoupení DS Automobiles vítá.
Stejně jako předchůdce je i novinka hlavně o výbavě, kvalitních materiálech, eleganci a bezpříkladném sladění designu. Standardem jsou na poměry třídy až neuvěřitelně pohodlná sedadla s takzvanou vysokou hustotou pěny. Seděli jsme v nich jen krátce, přesto za jejich rozměry, tuhost a tvar by se nemusel stydět ani vůz o dvě třídy větší. Nechybějí třeba akustická skla nebo průhledový displej (HUD) s rozšířeným zobrazením.
Dostupný Nautilus
Nové DS N°4 je na českém trhu k dispozici ve čtyřech výbavových liniích. Základ představuje Pallas, který je k dispozici za cenu od 850.000 korun. Tohle označení si pamatujeme ještě ze starých Citroënů, například CX. Druhou úrovní je Jules Verne, tedy jméno slavného francouzského spisovatele a vizionáře. Ceníková cena ve spojení s motorem Hybrid 145 je 890.000 korun. Nyní je ovšem Jules Verne k dispozici v zaváděcí akci za cenu 770.000 korun.
Vychází z Pallasu, ale navíc nabízí bezklíčový přístup do vozu a startování, broušená hliníková kola 19” Lima, modrý interiér čalouněný Alcantarou a dále paket elektrických vyhřívaných předních sedadel s masážní funkcí spolu s vyhřívaným volantem. Posledním prvkem navíc je bezdrátové dobíjení telefonu.
Dalšími výbavami jsou Étoile a Étoile+ za ceny od 930.000 Kč, respektive 980.000 korun, oboje ve spojení s motorem Hybrid 145. Výbava Étoile+ není k mání s pohonem E-Tense. Nejdražší DS N°4 je E-Tense Étoile, které stojí 1.260.000 korun.
Nové DS N°4 se v rámci prémiového segmentu C bude muset utkat o přízeň zákazníka s vozy Audi A3 Sportback, BMW 1 či Mercedes-Benz A. Zásadním rozdílem je nabídka motorizací, neboť tři němečtí konkurenti mají ve vrcholných verzích sportovně laděné vozy velmi vysokých výkonů a se sofistikovanou technikou.
Audi A3 – tři varianty karoserie
Na českém trhu je A3 k dispozici se třemi karoseriemi – coby čtyřdveřový sedan jako A3 Limuzína, pětidveřový hatchback A3 Sportback a dále zmíněný hatchback v optické terénní verzi A3 allstreet.
Když zůstaneme u základní A3 Sportback, která je nové DS N°4 nejbližším konkurentem, tak cenově startuje na částce 786.900 korun s motorem 1,5 litru o výkonu 85 kW a sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG. Na opačném konci je ostré RS 3 s pětiválcem TFSI o výkonu 294 kW za 1.677.900 korun. Výhodou Audi je, že nabízí také pohon všech kol quattro, který francouzský zástupce mít nemůže.
BMW 1 – může být i čtyřkolka
Kdo pokukuje po nové DS N°4, může mít v hledáčku také bavorský kompakt řady 1. Nabízí se jak se zážehovými, tak také se vznětovými pohony. Nejdostupnější motorizací je 116 se zážehovým přeplňovaným tříválcem o výkonu 90 kW ve spojení se samočinnou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Lze ji pořídit od 778.700 korun. Naopak nejdražší je M135 xDrive za 1.376.700 korun, které má, jak už název napovídá, pohon všech kol.
Mercedes-Benz A – o špetku dražší
I třetí přímý konkurent pochází z Německa a rovnou od nejstarší automobilové značky světa. Současná třída A od Mercedesu je už čtvrtou generací. V porovnání s DS N°4, ale i Audi A3 Sportback a BMW 1 vyjde základní verze A 180 o něco dráže, když začíná na částce 873.620 korun, a sice ve výbavě Progressive. Na opačném konci řady trůní ostrá verze A 45 S od AMG, která stojí 1.657.700 korun. I tahle verze využívá pohon všech kol 4Matic.
Zdroj: tisková zpráva a prezentace DS Automobiles, ceník na DS No4, Audi A3 Sportback, BMW 1 a Mercedes-Benz A Foto: DS Automobiles, Audi, BMW a Mercedes-Benz