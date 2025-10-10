Předplatné
Ojetý Lexus LS (XF40) – Bývala to výkladní skříň. Ale co dnes?

Modernizace je navenek nejvíce patrná na přední části. Ta dostala sportovnější nebo chcete-li výraznější tvary.
Přístrojový štít verze 600h po modernizaci, tedy od roku 2013. Místo otáčkoměru je energetický ukazatel jako u priusů.
Přístrojový štít optitronového typu do roku 2013 zahrnuje také otáčkoměr. V popředí kaplička systému monitorování pozornosti řidiče. Ano, to, co má třeba nový prius coby DMC.
V roce 2013 v rámci modernizace vůz dostal zcela jinou palubní desku. Volant byl nově tříramenný a změnila se i centrální obrazovka včetně ovládání. K tomu slouží zařízení podobné myši u počítače (vpravo vedle páky voliče). Otočným ovladačem volíte jízdní režimy. Volič převodovky je i nadále mechanický.
Před příchodem čínských automobilových značek, francouzské DS a španělské Cupry byl nejmladším automobilovým výrobcem japonský Lexus. Prémiová značka Toyoty, založená v roce 1989 primárně s cílem uspět na severoamerickém trhu s luxusními vozy, se postupem doby etablovala také na starém kontinentě. Recenzovaná čtvrtá generace LS coby potomek modelu, který stál u samotného zrodu, přinesla zásadní změnu nejen v designu, ale zejména v technice. Tolik novinek v jednom modelu člověk aby pohledal.

Příběh Lexusu je dokonalou ukázkou perfekcionismu. Od marketingu přes konstrukci až po výrobu. Na auta můžete mít různé požadavky a chtít od nich leccos. Pokud se ale na celou věc podíváte pragmaticky s otázkou, kdo vyrábí nejlepší auta na světě, nebude odpovědí BMW, Mercedes-Benz nebo Porsche, ale právě Lexus. Když byla v roce 1989 značka založena, nabízela pouhé dva modely: zbrusu nový Lexus LS 400 s klasickou koncepcí pohonu, u něhož bylo tehdy skoro namístě zaměnit písmenko „e“ v názvu značky za „u“, a o něco skromnější řadu ES, což nebylo nic jiného než trochu luxusnější a designově upravená Toyota Camry. A tedy plebejský model s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol. Tahle formule v podstatě platí dodnes, jakkoliv u nového ES při jeho premiéře v Belgii zástupci značky tvrdili, že s camry už nemá nic společného. No a současné LS letos po osmi letech končí. My se však budeme bavit o minulé generaci, která se dvěma modernizacemi, z nichž ta druhá byla rozsáhlejší, žila dlouhých jedenáct let. Jde o historicky nejdéle žijící LS a po nedávno výrazně modernizované řadě IS třetí generace o druhý nejdéle žijící model značky.

Poprvé v „longu“

Vývoj řady LS je docela zajímavý. Po revoluční první generaci vyjela v roce 1994 druhá, která jako by původní z oka vypadla, avšak v útrobách ukrývala novou techniku. Třetí vydání bylo tvarově jiné, působilo moderněji, avšak technicky oproti druhé sérii „nic moc“ nového nepřineslo. Až v roce 2006 uvedli Japonci recenzované čtvrté vydání. Ideově sice navazovalo na tři předchozí řady, jinak ale bylo jiné snad úplně ve všem. Vůbec poprvé LS nabídlo dvě délky karoserie se dvěma rozvory. U Mercedesu třídy S a BMW řady 7 šlo o běžnou věc již desítky let. Kratší LS mělo délku karoserie 5029 mm při rozvoru 2969 mm, delší verze s doplňkovým písmenem L v označení (LS 460 L, LS 600h L) se chlubila 5151 mm, respektive 3091 mm. Uvedené hodnoty platí pro první sérii do roku 2009.

Standardně bylo auto pětimístné, prodloužená verze se ale nabízela také se čtyřmístným interiérem se dvěma samostatnými sedadly vzadu, z nichž to pravé mohlo být takzvaným relaxačním sedadlem vybaveným otomanem. Jeho zvláštností byl airbag v sedáku, který měl při nehodě pomáhat zadržet sedícího (obyčejně velmi důležitého) pasažéra. Dohromady činil celkový počet airbagů dodnes neuvěřitelných jedenáct, včetně dvou kolenních vaků vpředu. Kompletní elektrické ovládání zadních sedadel s pamětí ovšem nabízela i pětimístná „krátká“ verze. Další novinku představovala čtyřzónová klimatizace, pracující už se solárním čidlem. „Aktivní je, pouze když svítí slunce. Pokud je vozidlo v šeru nebo ve tmě, připojená diagnostika to vyhodí jako, dalo by se říci, správnou chybu,“ říká k Lexusu LS David Mikulčák, majitel uznávaného specializovaného servisu na lexusy a toyoty v pražském Hloubětíně LexuSpa. Výbava vozu dodnes bere dech, v době vzniku působila až nadpozemsky. Dle Davida se může v útrobách vozu ukrývat až 70 řídicích jednotek. V LS se tak opravdu vše nastavuje elektricky. Když říkáme vše, myslíme tím skutečně vše. Dokonce i výška horního kotevního úchytu bezpečnostních pásů nebo opěrky hlavy vpředu i vzadu. Bližší pohled na ty přední odhalí, že jsou jakoby dvoudílné. Mají v sobě integrovaný bezpečnostní přednárazový „pre-crash“ systém. Ten při aktivaci vystřelí přední část opěrky proti temenu hlavy na dráze až 60 mm. „Pro kupujícího LS je důležité, že naprostá většina prvků bohaté výbavy funguje i po letech spolehlivě,“ upřesňuje David. Na to třeba u britské nebo italské prémiovky rovnou zapomeňte.

