Škoda válí! V koncernu Volkswagen patří letos k nejlepším
Česká značka si připsala skvělé třetí čtvrtletí roku 2025. Daří se jí také v rámci dosavadních prodejů v letošním roce.
Automobilka Škoda Auto ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt meziročně o 15,1 procenta na 256.300 vozidel. Škoda tak zaznamenala třetí nejvýraznější růst odbytu ze všech značek skupiny Volkswagen, překonaly ji pouze značky Bentley a MAN. Celá skupiny zvýšila čtvrtletní odbyt o jedno procento na 2,198 milionu vozů.
Od ledna do konce září zvýšila Škoda odbyt meziročně o 14,1 procenta na 765.700 vozů. Růst odbytu celé skupiny Volkswagen za prvních devět měsíců roku dosáhl 1,2 procenta na 6,60 milionu vozidel. Skupina Volkswagen vykázala růst odbytu na všech trzích s výjimkou Severní Ameriky a Číny. Na severoamerickém trhu jí odbyt klesl o 9,8 procenta, na čínském o 7,2 procenta.
Prodej plně elektrických vozů celé skupiny Volkswagen se ve třetím čtvrtletí meziročně celosvětově zvýšil o 33,1 procenta na 252.100 vozů, za prvních devět měsíců roku pak o 41,7 procenta na 717.500 vozů. V Evropě růst činil ve třetím čtvrtletí 60 procent na 174.700 vozů. Škoda ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt bateriových elektromobilů meziročně o 113,8 procenta na 45.600, za období od začátku roku do konce září odbyt vzrostl meziročně o 133,5 procenta na 118.500 aut.
Německé automobilky se potýkají stejně jako celý průmysl s řadou problémů včetně vysokých nákladů na energie, nedostatku kvalifikovaných pracovních sil či rostoucí čínské konkurence. Velký problém představují také cla, která zavedl americký prezident Donald Trump.
Kancléř Friedrich Merz se ve čtvrtek v Berlíně sešel se zástupci automobilového průmyslu. Po schůzce uvedl, že udělá vše pro to, aby v Evropské unii v roce 2035 neskončil bez výjimky prodej aut se spalovacími motory. Německo ale bude podle něj přesto pokračovat na cestě k elektromobilitě.
