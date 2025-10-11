Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Šéf českého BAIC končí. Po šesti týdnech od vstupu značky na náš trh!

Jan Laube
BAIC BJ30e
BAIC BJ30e
BAIC BJ30e
49 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (1)

Český automobilový trh přinesl překvapení. Jan Laube, který stál u českého a slovenského startu čínské značky BAIC, končí po pouhých šesti týdnech od oficiálního uvedení vozů na náš trh.

Jan Laube, bývalý manažer s dlouholetou zkušeností v automobilovém byznysu, vedl společnost GB Distribution CZ, člena polské skupiny BEMO Group, zhruba osm měsíců. Firma zajišťuje import vozů BAIC do Česka i na Slovensko.

Důvody náhlého odchodu zatím nebyly zveřejněny. Jisté je, že přichází v klíčové fázi – značka BAIC teprve nedávno slavnostně vstoupila na český trh a představila svůj první model BJ30 AWD, který má dorazit do prodeje na přelomu roku.

Aktuálně zahajuje také prodej SUV X7, X55 a X35, přičemž další novinky mají následovat. Podle dostupných informací už BEMO Group hledá vhodného nástupce.

Video placeholder
Odhalení BAIC BJ30e v Praze • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

BAIC vstoupil na český trh sebevědomě, ale trochu nečekaně – z nabídky čtyř modelů není ani jeden čistý elektromobil. Nejmenší SUV X35 začíná na 440.000 Kč, zatímco vrcholné BJ30e s hybridním pohonem všech kol a výkonem 284 koní vyjde téměř na 950.000 Kč.

Značka zvolila strategii postupného příchodu: nejprve cenově dostupné benzinové a hybridní vozy, které mají přesvědčit zákazníky spolehlivostí, zpracováním a výbavou, než přijde řada na plně elektrické modely. BAIC tak míří přímo do středu trhu, kde se utká s konkurencí typu Chery, MG či Omoda.

Zdroje: automakers.cz, BAIC │ Foto: Marek Bednář, BAIC

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů