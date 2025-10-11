Šéf českého BAIC končí. Po šesti týdnech od vstupu značky na náš trh!
Český automobilový trh přinesl překvapení. Jan Laube, který stál u českého a slovenského startu čínské značky BAIC, končí po pouhých šesti týdnech od oficiálního uvedení vozů na náš trh.
Jan Laube, bývalý manažer s dlouholetou zkušeností v automobilovém byznysu, vedl společnost GB Distribution CZ, člena polské skupiny BEMO Group, zhruba osm měsíců. Firma zajišťuje import vozů BAIC do Česka i na Slovensko.
Důvody náhlého odchodu zatím nebyly zveřejněny. Jisté je, že přichází v klíčové fázi – značka BAIC teprve nedávno slavnostně vstoupila na český trh a představila svůj první model BJ30 AWD, který má dorazit do prodeje na přelomu roku.
Aktuálně zahajuje také prodej SUV X7, X55 a X35, přičemž další novinky mají následovat. Podle dostupných informací už BEMO Group hledá vhodného nástupce.
BAIC vstoupil na český trh sebevědomě, ale trochu nečekaně – z nabídky čtyř modelů není ani jeden čistý elektromobil. Nejmenší SUV X35 začíná na 440.000 Kč, zatímco vrcholné BJ30e s hybridním pohonem všech kol a výkonem 284 koní vyjde téměř na 950.000 Kč.
Značka zvolila strategii postupného příchodu: nejprve cenově dostupné benzinové a hybridní vozy, které mají přesvědčit zákazníky spolehlivostí, zpracováním a výbavou, než přijde řada na plně elektrické modely. BAIC tak míří přímo do středu trhu, kde se utká s konkurencí typu Chery, MG či Omoda.
Zdroje: automakers.cz, BAIC │ Foto: Marek Bednář, BAIC