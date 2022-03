Převodovka DSG slaví kulatiny, je s námi již 20 let

Automatická převodovka DSG měla premiéru před dvaceti lety v kultovním Golfu R32. Historie vývoje dvouspojkové převodovky však sahá daleko do 20. století.

Nejdříve začněme “moderní” historií. V roce 2002 přišel Volkswagen s oficiální tiskovou informací, že nejsilnější Golf Mk4 R32 bude využívat dvouspojkovou převodovku DSG. Než přišel tento přelomový Golf, nejprodávanější model Volkswagenu opouštěl výrobní linky ve více než 90 procentech případů s manuální převodovkou. Průkopník Golf R32 disponoval výkonem 177 kW (241 koní) a co především, nabídl premiérově šestistupňovou automatickou převodovku DSG, která byla ve zrychlení z 0 na 100 km/h rychlejší o 0,2 vteřiny proti verzi s manuálem. Další nespornou výhodou, kterou do té doby zarytí odpůrci automatu mohli ocenit, bylo to, že nová dvouspojková převodovka byla až o 20 procent úspornější než automatická převodovka s hydrodynamickým měničem točivého momentu.

Úplně první sériově používanou semiautomatickou převodovku Automatic Safety Transmission (AST) v roce 1937 představila automobilka Oldsmobile. Etapa dvouspojkové převodovky začíná právě v předválečném období. V roce 1939 se francouzský inženýr Apolphe Kégresse mimo vynálezu polopásového pohonu zasloužil o vznik dvouspojkové převodovky, která se však nedostala do sériové výroby.

O něco dál se dostala automobilka Porsche za několik desítek let se svojí Porsche Doppelkupplung (PDK). PDK se sice také nejdříve nedostala do sériové výroby, ale od roku 1985 sloužila ve vytrvalostních závodech pro Porsche 956 a 962, posléze i na světových soutěžích rallye pro Audi Quattro S1. Místo “porschácké” verze DSG se na scénu v roce 1989 dostala převodovka Tiptronic u modelu Porsche 964.

Do sériové výroby se převodovka PDK dostala v roce 2008 na modelu Porsche 911 Carrera. Dnes se převodovka PDK skládá ze dvou modulů, které jsou spojeny s motorem pomocí dvou paralelních spojek. Jedna ze spojek zapojuje liché rychlosti a ta druhá zapojuje sudé rychlosti. Dnešní moderní modely jsou vybaveny osmistupňovou převodovkou PDK, kdy prvních šest rychlostí slouží pro sportovnější jízdu, zbylé dvě hlavně spoří palivo.

A jaké dnes známe varianty DSG převodovky? Pro příčně uložené motory máme varianty DQ200, DQ250, DQ380, DQ381, DQ400e (plug-in hybrid), DQ500 a DQ511. A pro podélně uložené motory DL382, DL501 a DL800. Jedinou variantou se suchou spojkou je DQ200.

Převodovka DSG sice nepřinesla nějakou do té doby neznámou techniku, ale byla rozhodně průlomovým. Do té doby v Evropě neoblíbené automatické převodovky začaly mít převahu nad těmi manuálními. Samozřejmě se i dnes najde velké procento lidí, kteří na třípedálové provedení nedají dopustit a budou se ho držet, dokud bude existovat. Nicméně se musí uznat, že převodovka DSG v širším spektru zařídila to, abychom si i při automatickém řazení užili sportovní jízdu a zároveň pocítili komfort, který se při běžné jízdě hodí nejvíc.

Autor: Dominik Kovář