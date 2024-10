Smíte jezdit bez vločky? Změna pravidel značení zimních pneumatik může být matoucí

Zbývá jen pár dnů k datu, od nějž bude v Česku povinné jezdit na zimních pneumatikách, nachází-li se na vozovce souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, anebo tehdy, kdy to je možné podle povětrnostních podmínek očekávat. Zažitým zvykem je, že zimní pneumatika se označuje písmeny M+S nebo nějakou variantou tohoto označení.

Do toho přichází z různých stran zprávy, které naznačují, anebo rovnou říkají, že označení M+S v EU už od října 2024 neznamená zimní pneumatiku, že je nutný symbol vločky na pozadí horského štítu (3PMSF, Three-Peak Mountain Snow Flake). Znamená to tedy, že musíte své staré pneumatiky bez vločky vyhodit, i když jsou ještě použitelné?

Stručně řečeno – nikoliv, ujišťuje gumárenský gigant Continental. Bez označení vločky na pozadí horského štítu sice pneumatika není považovaná za zimní z pohledu Evropské unie, týká se to však spíš povinnosti výrobců označovat zimní pneumatiky právě symbolem vločky. Nesmí již nabízet pneumatiky, které by prohlašovali zimními, ale které by zároveň měly jen M+S.

Test zimních a celoročních pneumatik Autoklub ČR • Autoklub ČR

Rozdíl mezi vločkou a M+S totiž je v tom, že ty s vločkou musí procházet „přísnými testy, které ověřují jejich schopnost zajistit dostatečnou trakci a brzdný výkon také v extrémních zimních podmínkách na zasněžených silnicích“, uvádí Continental. Pneumatiky s označením výhradně M+S jsou podle firmy vhodné jen do „velmi lehkých zimních podmínek“.

Výrobci jsou povinni označovat zimní pneumatiky symbolem vločky – samozřejmě, mají-li ty pneumatiky skutečně zimní vlastnosti – už od roku 2018. S koncem září 2024 skončilo přechodné období, během kterého byly pneumatiky s označením M+S považovány za zimní.

Jak je tedy možné, že v Česku se pro motoristy nic nemění a že mohou používat i pneumatiky s označením pouze M+S? Česká legislativa v aktuálně platném znění stále vločku nevyžaduje. Tohoto tématu se týká § 40 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který stanovuje období a podmínky povinného užití zimních pneumatik, a příloha 7 k vyhlášce 153/2023 Sb. v odstavci E, bodě 12.

Proč v létě nedojíždět zimní pneumatiky? Dobrých důvodů je několik Marek Bednář Bezpečnost

Ten stanovuje, jaká pneumatika se v Česku považuje za zimní, a stojí v něm: „Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR.“

Je nicméně pravdou, že toto platí jen pro Česko. V zahraničí, zejména v Německu, označení M+S nestačí, naopak v Rakousku – kde je nutné mít zimní pneumatiky za patřičných podmínek až do 15. dubna – podle webu tamního autoklubu může pneumatika mít označení buď M+S, nebo vločky.

Také nutno zmínit, že ona povinnost označovat pneumatiky, které mají skutečně zimní vlastnosti, vločkou platí od zmíněného roku 2018. Pokud tedy ještě teď jezdíte na zimních pneumatikách bez vločky, jsou staré nejméně šest let a je namístě ji důkladně prozkoumat, jestli by nebylo vhodné pořídit nové. To znamená, zkontrolovat, zda mají dezén hluboký alespoň 4 mm, zda nejsou poškozené a zda v nich nejsou trhlinky.