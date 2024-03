Proč v létě nedojíždět zimní pneumatiky? Dobrých důvodů je několik

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V teplejším počasí posledních dní by leckoho mohlo napadnout už přezout na letní pneumatiky. Řadu jiných motoristů, jejichž zimní pneumatiky už nesplňují zákonnou hloubku dezénu 4 mm v hlavních drážkách, však může lákat tyto pneumatiky „dojezdit“ během letního období. Na zimu by pak koupili nové a ušetřili by životnost letních plášťů, takže se to může zdát ekonomické.

Jenže tento přístup má řadu úskalí a ekonomická stránka věci je tím nejmenším problémem. Všechno souvisí s tím, že zimní pneumatiky mají jinou směs gumy než ty letní – takovou, která je uzpůsobená pro fungování v mrazu.

Podle výrobce pneumatik Pirelli je brzdná dráha na zimních pneumatikách kvůli měkčí směsi delší, podle staršího testu finského magazínu Tekniikan Maailma vůz při brzdění z 80 km/h v letním dešti na opotřebované zimní pneumatice ještě jede rychlostí 40 km/h ve chvíli, kdy na zimní pneumatice by už auto stálo.

S měkkostí směsi souvisí i horší přilnavost ve vyšších teplotách. Už okolo 10 °C je v řízení auta jasně znát horší jistota na zimních pneumatikách oproti těm letním. „Zimní plášť s jiným složením směsi a velkým počtem lamelek a širokým dezénem se v teplém počasí rychleji zahřívá a tím ztrácí adhezi. Kromě měkčí směsi mají zimní pneumatiky také měkčí kord – v létě tak může docházet k většímu rozpínání a v extrémních případech může dojít k narušení nebo vyboulení kordu,“ uvádí web Portál řidiče.

Výraznější vzorek spolu s měkčí směsí také v řadě případů znamenají vyšší hlučnost a vyšší spotřebu paliva, a to i o několik decilitrů na 100 km. Zde se, zejména pokud najezdíte hodně kilometrů, smazává ona ekonomická výhodnost dojíždění zimních pneumatik v létě.

Kdo by měl zájem na pneumatikách ušetřit, mnohem spíš než takto dojíždět zimní pneumatiky, nebo hůř, kupovat levné pláště pochybné kvality, bude lepší zvolit celoroční pneumatiky. Ty za posledních několik let udělaly ohromný pokrok a s letním i zimním obutím jsou srovnatelné, přinejmenším v podmínkách běžných v mírném podnebném pásu.

Připomeňme, že zimní pneumatiky o hloubce dezénu min. 4 mm v hlavních drážkách jsou na silnicích povinné v období od 1. listopadu do 31. března, je-li na silnici sníh, led nebo námraza, nebo to lze předpokládat. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta. Naopak za použití zimních pneumatik v létě pokuta nehrozí, splní-li pneumatika minimální hloubku dezénu 1,6 mm v hlavních drážkách.

Za zmínku také stojí rozdíl plošné úpravy od platnosti dopravní značky C15a „Zimní výbava“ – její platnost je celoroční. Často je však doplněna o dodatkovou tabulku upravující dobu platnosti, anebo se rovnou v létě zneplatňuje zakrytím či přeškrtnutím. Tuto značku potkáte zejména v horských oblastech, kde člověk může potkat námrazu na silnici klidně i v květnu.

A konečně, jak poznat stáří pneumatiky? Je uvedeno pomocí čtyřčíslí za písmeny DOT někde na bočnici pneumatiky. První dvě čísla označují týden výroby, druhý rok, takže 1023 znamená výrobu v 10. týdnu roku 2023. Je přitom běžné, že se zimní pneumatiky vyrábějí v létě a letní v zimě.

Výrobci pneumatik dnes hovoří o skladovatelnosti až 10 let od výroby, ovšem za dodržení předepsaných podmínek. To znamená zejména nevystavovat pneumatiky UV záření či působení olejů, které mají na směs negativní vliv. Podstatnější je tedy uvedení pneumatiky do provozu.

„Ty, které ze sebou mají čtyři či pět sezón, už začínají být náchylné k defektu a jízda se stává rizikovější,“ říká Zdeněk Vacl z Pirelli. „V praxi je běžné, že pneumatiky se dřív ‚ojezdí‘, než že by způsobovaly obtíže kvůli svému stáří,“ dodává. Že je pneumatika už příliš stará, odhalí malé trhlinky v běhounu; bývají zejména v drážkách. V takovou chvíli je už na čase ji odvézt k recyklaci a nahradit novou.