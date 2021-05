Sebastian Vettel a jeho kariéra: Vrátí se ještě někdy na trůn?

Dohromady čtrnáct titulů mistra světa mají čtyři jezdci ze současných pilotů šampionátu F1. Sedm vybojoval Lewis Hamilton, dva Fernando Alonso, jeden Kimi Räikkönen a čtyři Vettel. Dokáže rozšířit svoji bilanci?

Stal se nástupcem Schumiho

Když mu bylo osm, začal Sebastian Vettel v roce 1995 závodit na motokárách. O šest let později se stal juniorským mistrem Německa. V sezoně 2003 vstoupil do seriálu německé formule BMW, kde skončil druhý. O rok později šampionát ovládl, když vyhrál osmnáct z dvaceti závodů.

Následně startoval v seriálu formule 3.5 by Renault. V belgickém Spa Francorchamps koncem července 2006 málem přišel o část ukazováčku pravé ruky, který trefil kámen odlétnuvší od zadního kola jiného vozu. Proto ve formuli 1 dělá při výhrách gesto s ukazováčkem. Když debutoval v F1 při tréninku v Turecku 2006 jako třetí jezdec stáje BMW Sauber, vytvořil už po devíti sekundách nový rekord. Dostal totiž pokutu 1000 dolarů za překročení rychlosti v boxech. Hned ve druhém tréninku byl ovšem nejrychlejší.

Určitou výhodou pro něj bylo, že jej v začátcích považovali za nástupce Michaela Schumachera. „Jestliže jste ze stejné země, máte talent a nechybí vám rychlost, máte velkou šanci. Začnou s vámi totiž spolupracovat stejní sponzoři jako s vaším starším předchůdcem,“ říká Josef Král. Český automobilový jezdec komentuje dění ve formuli 1 pro Svět motorů, youtuberský kanál Eisking a televizní stanice Sport 1 a Sport 2.

Svět motorů 19/2021

V Red Bullu mohl všechno

Ve formuli 1 působil ve stáji BMW Sauber jako třetí jezdec od léta 2006. Skutečný závod v barvách této stáje absolvoval pouze jeden, a to o rok později v USA. Od srpna 2007 už byl členem stáje Toro Rosso, která byla v té době juniorkou týmu Red Bull Racing. Právě s Red Bullem podepsal Vettel v červenci 2008 kontrakt. Jeho slavný den přišel začátkem září 2008 na italské Monze. Za deště vyhrál kvalifikaci a o den později i závod, když vedl od startu až do cíle.

„To byl klíčový moment jeho kariéry. Když jedete na vodě a rychle, určitým způsobem riskujete. Nějakým způsobem musel rozumně riskovat, ale situaci zvládl a vyhrál v nejtěžších podmínkách. To ho posunulo ohromně rychle dopředu,“ myslí si Král.

Od tohoto vítězství se mu náramně dařilo. Na co sáhl, to mu vycházelo. Neustále postupoval dopředu. Všichni mu pomáhali. Šéfkonstruktér stáje Red Bull Adrian Newey stavěl vůz přímo na jeho jezdecký styl tak, aby záď auta byla stabilní. „To přesně Vettel pro svůj jízdní styl potřebuje. Není jako Fernando Alonso,“ říká Král.

Podle jeho slov Španěl usedne do auta, a přestože je mizerné, vytáhne z něj víc, než na co reálně má. Vettel si naopak musí přizpůsobit vůz svým potřebám a teprve pak je rychlý. To nemusí vždycky klapat, třeba když máte rovnocenného týmového kolegu. Jedním z příkladů může být situace při závodě v britském Silverstonu 2010. Tehdy dostal jediné nové přední přítlačné křídlo Vettel a stájový kolega Mark Webber ostrouhal.

Dva tituly jasné, dva těsné

Počínaje letopočtem 2010 vybojoval čtyři tituly mistra světa. Zatímco roku 2010 získal titul s velkým štěstím v posledním závodě, v sezoně 2011 dominoval. Dosáhl jedenácti výher a měl náskok 122 bodů na druhého v pořadí. Třetí titul ukořistil v roce 2012 znovu velmi těsně a v mistrovství světa 2013 byl opět suverénní. Zvítězil v posledních devíti závodech a v konečném pořadí měl převahu 155 bodů.

Když někdo dlouho dominuje, začne se řešit, co s tím, aby začaly být závody zajímavější. „Za celou dobu působení u Red Bullu měl extrémně vysoké sebevědomí. Při zpětném pohledu o tom svědčí již druhé místo v roce 2009. Tehdy byl hodně rozmrzelý. Jako by nechápal, proč nevyhrál, když je přece podle svého přesvědčení nejlepší. Nemusel se o nic starat, jenom usednout do auta a vyhrávat,“ vysvětluje Král. S příchodem hybridní éry v roce 2014 se z gruntu změnila pravidla a zadní část vozu nebyla tolik stabilní jako dříve. Navíc Vettel dostal do týmu ambiciózního australského mladíka Daniela Ricciarda. Najednou z toho bylo až páté místo na konci sezony.

Pod tlakem dělal chyby

Počínaje šampionátem 2015 přestoupil do Ferrari, kde mu přibyly povinnosti. Už nebyl jenom jezdcem, ale čekala se od něj vůdcovská role. Táhnout za sebou lidi z týmu a povzbuzovat je, jako to uměl Michael Schumacher. A to Vettelovi nesedělo. „Všichni čekali, že je spasí, ale to on neuměl. Navíc se dostával pod tlak a dělal v takových situacích chyby. Neuměli Vettela izolovat od okolních vlivů, aby se mohl soustředit pouze na jezdění. Naopak na něj navalili všechno jako na jediného spasitele. To je tlak a práce, kterou nemůže dělat jeden člověk, a ještě k tomu závodit,“ myslí si Král.

Ovšem na rozdíl od svého předchůdce Fernanda Alonsa neřekl Vettel ani v hodně nepříjemných chvílích nikdy ani půl špatného slova vůči komukoliv z týmu. Italská Scuderia navíc nedokázala postavit dostatečně rychlé auto, aby Vettel mohl konkurovat. Ferrari dělalo chyby technické, strategické, politické a nemělo silné vedení stáje.

Počínaje letošní sezonou přestoupil Vettel do stáje Aston Martin. Hned první vystoupení v Bahrajnu se mu nepovedlo, a dokonce sestřelil Sebastiana Ocona. Ve třetím podniku sezony v portugalském Portimau se dokázal po patnácti velkých cenách konečně probojovat do závěrečné části kvalifikace. V závodě však vyšel bodově naprázdno.

Před ním a celým týmem jsou náročné minimálně dva nejbližší roky. Majitel stáje Lawrence Stroll staví novou továrnu, tým prochází za pochodu postupnými změnami a současně musí stavět vůz podle nových pravidel platných od roku 2022. „Podle mého názoru jsou stávajícím maximem týmu umístění na konci první desítky. Ke konci sezony se už mohou přibližovat stupňům vítězů. Tým musí pracovat systematicky a cílevědomě jako například McLaren. Pokud to zvládne, může myslet na stabilní špičková umístění, ovšem nejdříve v sezoně 2023,“ myslí si Josef Král.

V té době bude Vettelovi 36 let a zdaleka nemusí končit. Vždyť v současném startovním poli jsou tři jeho vrstevníci: Lewisi Hamiltonovi je 36, Fernandu Alonsovi 39 a Kimimu Räikkönenovi dokonce 41 let.

Rodinu si přísně chrání

Málo se toho ví o soukromí Sebastiana Vettela. To si německý pilot úzkostlivě střeží, a dokonce jako jediný ze současných pilotů F1 nepoužívá sociální sítě. Pokud se objevuje na facebooku, je to pouze aktivita stáje Aston Martin.

Vettel žije se svou rodinou na středověkém statku uprostřed Švýcarska. Od roku 2019 je ženatý. Se svou partnerkou Hannou Praterovou se ovšem zná od roku 2006, o čtyři roky později spolu začali žít. Mají tři děti: sedmiletou Emilii, pětiletou Mathildu a syna, který se narodil koncem listopadu 2019.

Německý závodník jezdí rád na kole a často navštěvuje farmáře v okolí svého bydliště. Loni v létě absolvoval kurz ekologického zemědělství. Dcerám vysázel v okolí statku louku ve tvaru velkého srdce. Ve volném čase renovuje staré motocykly. V jeho garáži jsou prý aktuálně zaparkované stroje Suzuki T-500, Kawasaki H2 750 nebo Suzuki GSX R 750.

Vettel rád pojmenovával auta jmény. Vyžíval se v designech přileb a měl na to svého člověka. Jenom za pět let působení u Red Bullu vystřídal v závodech 76 helem. Měl nejenom originální designy, ale jednou v Singapuru na ní vozil dokonce i blikající diody. Není bez zajímavosti poslechnout si na téma budoucnosti Sebastiana Vettela názor Marka Webbera. Čtyřiačtyřicetiletý Australan byl pět let týmovým kolegou německého pilota. Zná ho proto jako málokdo jiný.

„V Astonu Martinu je šťastnější než předtím. Bude na sebe opravdu tvrdý. Ovšem problémy a okolnosti se snadno nabalí jako sněhová koule, která se vymkne kontrole. Jeho misí teď musí být to, aby se tohle nestalo. Ve formuli 1 musíte každý rok ukázat výsledky. Nejbližších šest sedm závodů bude pro něj rozhodujících,“ dodává Mark Webber.

Omyly v závodech

Turecko 2010: Srazil se s Webberem (rovněž Red Bull Racing).

Malajsie 2013: Nedodržel dohodu a předjel týmového kolegu.

Mexiko 2016: Sprostě nadával řediteli závodu Charliemu Whittingovi.

Ázerbájdžán 2017: Narazil zezadu do Hamiltona a vzápětí do něj z boku najel.

Singapur 2017: Po startu byl spoluviníkem kolize s Räikkönenem a Verstappenem.

Německo 2018: Havaroval, když jezdil neohroženě první.

Kanada 2019: Neustál Hamiltonův tlak a nechtěl uznat penalizaci. Vyměnil cedule s označením prvního a druhého místa.

Brazílie 2019: Srážka s týmovým kolegou Leclercem.

Sebastian Vettel