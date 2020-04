Spalovací motory jen tak nezmizí, soudí VW. Přežijí díky zeleným palivům

Navzdory stále přísnějším emisním limitům tu s námi zůstanou tradiční spalovací motory ještě mnoho let, soudí technický šéf automobilky Volkwagen.

Matthias Rabe, technický ředitel automobilky Volkswagen, v rozhovoru pro britský Autocar naznačil, že věří v ještě dlouhou budoucnost spalovacích motorů v automobilovém průmyslu. Se splněním stále přísnějších emisních limitů CO 2 by jim totiž do budoucna měla pomoci i ekologická biopaliva, která mohou být vytvářená z biomasy a dalších „zelených“ materiálů.

Ostatně již v současnosti můžeme najít v klasických palivech drobné množství etanolu, který je získáván z rostlin. Probíhající výzkum tzv. e-fuels, tedy ekologických paliv, by však měl do budoucna přinést uměle vytvořená paliva z přírodních zdrojů, která nebudou emitovat CO2 ani jiné školové emise.

Současná snaha o prudké stlačení emisních norem CO 2 sice nutí řadu automobilek masivně investovat do elektrifikace, čemuž se nevyhnul ani Volkswagen, Rabe však věří, že některá omezení plynoucí ze současné technologie elektrifikace (váha, dojezd, atd.) mohou naopak pomoci rychlejšímu vývoji zelených paliv.

„Dostaneme se k e-palivům,“ uvedl Rabe pro Autocar. „Pokud se podíváte na letecký průmysl, e-paliva jsou vysoce žádaná, neboť (letadla) nemohou být elektrická. Jinak byste se nedostali přes Atlantik.“

Segment ekologických biopaliv je pro automobilový průmysl lákavý již řadu let a z koncernu VW se mu ve velkém věnují především značky Volkswagen a Bentley. Nedávno jsme však informovali i o zájmu japonské Mazdy, která se rozhodla podpořit vývoj ekologických biopaliv na bázi vodních řas.