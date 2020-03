Elektrický VW ID.3 pořád trápí software. Už to není sranda, uvedl zdroj

První spekulace o problémech elektrického modelu ID.3 se softwarem se objevily již před několika týdny. Od té doby už i automobilka připustila, že věci nejdou zcela podle plánu, ovšem podle informací ze zákulisí jsou problémy výrazně horší, než se veřejně přiznává.

Automobilka by ráda dodržela přislíbený termín zahájení dodávek během letošního léta, ovšem první zákazníci by nemuseli dostat vůz v 100% kondici. Jak uvádí web electrive.com, první vozy by mohly být dodány s omezením některých funkcí, k jejichž aktivaci by mělo dojít až během updatů.

Podle informací od jednoho z pracovníků Volkswagenu, které získal německý web sueddeutsche.de, je však skutečná situace možná ještě horší. „Už to dávno není k smíchu,“ měl prohlásit jeden ze zaměstnanců. Nový ID.3 by totiž měl mít ještě hodně daleko do stavu, kdy bude připravený k uvedení na trh.

A co je vlastně podstatou celého problému? Nový Volkswagen ID.3 je postaven na elektrické platformě MEB, pro kterou chtěl VW vyvinout zcela novou softwarovou architekturu – včetně operačního systému. Automobilka tak měla chtít zjednodušit komplexnost celého vozu a všech řídících jednotek.

Už koncem února ale jeden za zaměstnanců automobilky uvedl, že software byl vyvíjen ve spěchu a nefunguje efektivně. Některé komponenty spolu prý špatně komunikují a to může vést až k výpadkům celého systému. Problémů by přitom měly být doslova stovky.

Volkswagen měl na odstranění potíží vyhradit velkou skupinu techniků, ovšem podle zdroje z automobilky je to „absolutní pohroma.“ Automobilce se totiž nedostávají ti správní lidé. Kromě chybějících programátorů a softwarových expertů navíc odcházejí i někteří důležití manažeři. Jedním takovým by měl být i Martin Hofmann, odpovědný za IT ve VW, který má odejít ke konci dubna.

Vzhledem k důležitosti modelu ID.3 pro budoucnost značky i koncernu tak prý Volkswagen dokonce přišel se záložním plánem: softwarovou aliancí s Daimlerem. Podle informací sueddeutsche.de už se měli představitelé obou značek sejít a začít jednat o možnosti společného vývoje operačního systému pro elektrické vozy. To by oběma stranám ušetřilo pořádný balík peněz a navíc umožnilo získat pro práci na projektu větší množství odborníků.