Spalovací motory nedávají sbohem, Toyota a Yamaha vyvíjí vodíkový osmiválec

Ač to momentálně vypadá, že jsou spalovací motory na cestě do relativně brzkého důchodu, nemusí tomu tak být. S globální změnou klimatu totiž zřejmě půjde bojovat i jinou než elektrickou cestou. Tomu alespoň věří Toyota s Yamahou, které sází na spalování vodíku.

O elektromobilitě hovoří v posledních letech prakticky všichni, už méně se však hovoří o tom, že mohou existovat i jiné cesty ke snížení ekologického dopadu motorové dopravy. Některé společnosti či výzkumné ústavy pracují například na syntetických palivech, z automobilek zmiňme například Porsche. Existují však i další varianty – například spalování vodíku.

Pět japonských výrobců – Toyota, Yamaha, Mazda, Subaru a Kawasaki – koncem loňského roku vydalo prohlášení o společném zájmu na rozšíření palivových variant. V tomto duchu se nese i spolupráce Toyoty s Yamahou na pětilitrovém osmiválci spalujícím vodík. Není to poprvé, kdy tito dva výrobci spolupracovali na pohonné jednotce. Společným dílem byl famózní vidlicový desetiválec v Lexusu LFA a Yamaha také pomáhala s motorem 5,0 l V8 v Lexusech IS F, RC F a GS F, ze kterého nová vodíková jednotka vychází.

Vodíkový osmiválec má upravené hlavy válců, sání, vstřikování a další části. Podle Yamahy jednotka produkuje zhruba 334 kW (455 koní) při 6.800 min-1 a 540 Nm při 3.600 min-1. Zatím nebylo řečeno nic o případné přípravě do výroby, ale prezident společnosti Yamaha, Yoshihiro Hidaka, se netají svou důvěrou v potenciál této technologie. Má za to, že vodíkové motory mohou dosáhnout karbonové neutrality a udržet spalovací jednotky naživu.

Yamaha na vývoji vodíkového motoru pro automobily pracuje zhruba pět let, přičemž zároveň spolupracuje s Kawasaki na možnostech využití podobného pohonu v motocyklech. Takeshi Yamada, člen vývojového týmu Yamahy, k tomu říká. „Vodíkové motory mají přirozeně přátelský projev, díky němuž se snadno používají i bez elektronických pomocníků. Všichni, kteří si přišli vyzkoušet jízdu v prototypu, byli zpočátku skeptičtí. Nakonec z auta vystupovali s úsměvem od ucha k uchu.“ Společnost Yamaha ještě zdůrazňuje, že si V8 i ve verzi spalující vodík zachovává chraplavý zvukový projev.

Matt Harrison, vedoucí evropské odnože Toyoty, v loňském roce řekl, že spalovaní vodíku umožní dosáhnout prakticky nulových lokálních emisí bez nutnosti elektrifikace. K tomu doplnil. „Zároveň nám to umožní zachovat to, co fanoušci milují na závodních vozech nejvíce – rychlost a zvuk.“ To uvedl při příležitosti představení vodíkového prototypu Toyoty GR Yaris H2. Ještě před tím Toyota nasadila Corollu spalující vodík do japonské závodní série Super Taikyu. S danou technologií díky těmto činnostem sbírá cenné zkušenosti a zároveň dává najevo, že nejde jen o technické cvičení, ale reálnou alternativu k elektrifikaci.