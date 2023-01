Španělé nahrazují výstražný trojúhelník chytrým majákem, časem bude povinný

Pokud se běžného motoristy zeptáte na obsah povinné výbavy, pravděpodobně každý si dříve či později vzpomene na výstražný trojúhelník. Jednoduchý doplněk, který přijde vhod při poruše či odstavení automobilu, však pro španělské úřady už není dostatečně bezpečný.

Podle informací webu Health Plan Spain mohli motoristé ve Španělsku již od začátku roku 2021 začít používat místo trojúhelníku maják, který lze magnetem připevnit na střechu automobilu. V případě nehody tak motoristům odpadne povinnost opustit vozidlo kvůli umístění trojúhelníku, což se v posledních letech stalo mimořádně nebezpečné.

Podle dat španělského úřadu DGT (Dirección General de Tráfico) totiž mezi lety 2019 až 2020 přišlo na španělských silnicích o život celkem 28 lidí, kteří opustili automobil. V lednu 2021 pak mělo dojít dokonce k úmrtí čtyř lidí z tohoto důvodu. Magnetický maják oranžové barvy na střechu, nahrazující trojúhelník, tak měl zvýšit bezpečnost.

Koncem minulého roku však Španělé zašli ještě dál a přišli s novým nařízením, které vstoupí v platnost 1. ledna roku 2026. Počínaje tímto dnem se totiž staré výstražné trojúhelníky stanou de facto nelegálními, stejně jako obyčejné výstražné majáky. Jedinou nově schválenou alternativou budou tzv. nouzové majáky V16 s vestavěnou SIM kartou, jak píšou kolegové z El Motor.

Tyto majáky oranžové barvy jsou vybaveny funkcí, která jim umožňuje komunikovat s okolím, konkrétně tedy s platformou DGT 3.0. V momentě aktivace by měl maják každých 100 sekund vyslat informaci o poloze vozu na cloud, díky kterému se o odstaveném automobilu dozví správci silnic. Ti pak mohou na odstavené vozidlo upozornit například prostřednictvím tabulí a obrazovek u dálnic.

Systém ovšem počítá také s tím, že by informace z platformy DGT 3.0 mohly časem přijímat i automobily vybavené odpovídající technikou. Varování před odstaveným vozem by se tak mohlo objevit i přímo v kabinách automobilů jedoucích poblíž odstaveného stroje. Podle některých zdrojů by informace z majáku mohly být časem volitelně dostupné i asistenčním službám, například po připojení majáku prostřednictvím Bluetooth k chytrému telefonu a využití nějaké aplikace.

Nové majáky tak budou vlastně chytrým zařízením, které ale musí nejprve certifikovat přímo úřad DGT. Mezi požadavky by přitom měla patřit voděvzdornost, viditelnost na vzdálenost alespoň 1 kilometr, 360stupňová viditelnost a certifikace IP54, jak dodává web Autobahn.es.

Zařízení může být vybaveno jak vestavěnou baterií, která ale zajistí možnost využití až po dobu 18 měsíců, nebo nabíjitelnou baterií. Nabíjení však bude muset být možné přímo v automobilu a maják musí fungovat i bez nabíjení. Navíc musí zařízení vydržet fungovat alespoň 30 minut. V požadavcích se měl objevit i nárok na funkčnost v rozmezí teplot -10 až 50 °C nebo odolnost proti větru. Tarif k SIM kartě uložené v majáku pak musí být obsažen v jeho ceně. Funkčnost by následně měla být zaručena minimálně na 12 let.

Prvním majákem typu V16, který měl ve Španělsku obdržet certifikaci DGT, by měl být Help Flash IoT, který vyrábí španělská společnost Netun Solutions. Jeho prodej začal podle SURinEnglish v pátek 13. ledna a dostupný by měl být i v prodejnách operátora Vodafone, který tak zajišťuje jeho konektivitu.

Maják se začal prodávat s cenovkou 49,95 eur, koncem února by však měl podražit až na 59,95 eur – tedy cca 1.200 Kč až 1.400 Kč. Oproti trojúhelníku, který stojí pár stovek, už jde o dražší srandu. Součástí ceny je ale i 12 měsíční připojení k síti Vodafone.

Zatím není zřejmé, zda se bude nové nařízení vztahovat i na turisty, kteří Španělsko jen navštíví. Stejně tak není zřejmé, zda se tímto průkopnickým přístupem Španělska budou inspirovat i další evropské státy. V Česku však zůstává povinností vozit klasický výstražný trojúhelník, při jehož umisťování je samozřejmě potřeba vzít si reflexní vestu.