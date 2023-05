Španělský Hurtan láká Araby na novou limitku své předělané MX-5. Nic speciálního ale nečekejte

Španělská společnost Hurtan se ještě nedostala do povědomí běžného evropského motoristy. Není se čemu divit, věnuje se jen okrajovému segmentu představeb již existujících vozů na něco nového - pro někoho bizarního, pro někoho zajímavého s retro nádechem. Nejčastější stavby se dělají z japonského roadsteru Mazda MX-5, zde pod trochu podivným názvem Grand Albaycin.

No a nyní nás společnost informuje o speciální edici tohoto vozu Al-Andalus, která se inspiruje zeměmi arabského světa. Vůz je pokrytý světle modrým odstínem laku karoserie, který se dle tvůrců inspiroval v barvě nebe ve Spojených arabských emirátech. Klidně by to ale mohlo být nebe někde jinde, že? Aby pak bylo každému na první pohled jasné, pro koho je tato edice určena, je uvnitř pojmenovaná právě arabským písmem.

Vše ještě podtrhuje arabská vlajka na středové konzoli. Zas tak velká hitparáda tato edice tedy zase není, k dobru si ale může přičíst moc hezké světlé čalounění interiéru. O změnách pod kapotou nebyla řeč, takže můžeme očekávat klasickou sestavu pohonných jednotek MX-5, tedy čtyřválce o objemu 1,5 a 2,0 litru, kdy výkonnější motor nabídne až 184 koní.

Video se připravuje ...

Standardně jsou motory spárované s šestistupňovou manuální převodovkou, kterou lze na přání vyměnit za automat. V každém případě pohání motor výhradně zadní kola. Stejně tak nebyla zmíněna cena. Pokud bychom ale měli vycházet z původního ceníku, vyšla jedna-pětka na 59.000 eur (1.380.000 Kč) a dvoulitr na 82.300 eur (1.924.000 Kč).

Autor: Vladimír Kadera