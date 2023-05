TEST Subaru Forester e-Boxer Black Edition – Z toho podvozku vám spadne brada!

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Vraťme se ale ještě k praktičnosti. Jak už jsem zmínil, vpředu je skvělá pozice za volantem, navíc se ale do vozu díky vyšší světlé výšce také příjemně nastupuje. Stejně příjemné je nastupování na zadní sedačky, které usnadňují velké dveře s možností otevření do velkého úhlu. I vzadu potěší komfortní čalounění, dostatek světla, skutečně spousta prostoru nebo USB-A konektory pro napájení elektroniky.

Za zvláštní zmínku stojí systém monitorování řidiče, který by měl například dohlédnout, že se skutečně věnujete řízení. Díky funkci rozpoznání tváře navíc dokáže uzpůsobit nastavení vozu pro více řidičů. Ještě zajímavější mi ale přišla možnost ovládat systém ventilace gesty. Například u BMW mě ovládání multimédií gesty bavilo a docela mě mrzelo, že se tento trend nerozšířil. Jenže ve foresteru to zas taková sláva není.

Pro modelový rok 2023 se totiž prakticky nic zásadního nezměnilo. Je to ale škoda? V jednom případě rozhodně ano, ale k tomu se dostaneme později. V úvodu, kde se tradičně věnujeme designu a interiéru, ale není příliš co kritizovat.

Je to něco málo přes rok, co jsme naposledy zveřejnili test Subaru Forester. Kolega přitom v roce 2022 vyzkoušel skutečně citelně modernizovanou verzi, kterou prozrazuje například výrazně přepracovaná příď. Jenže detaily asi nemá smysl znovu připomínat, lepší bude podívat se rovnou na test z loňského roku.

Motor, jízdní vlastnosti

Zasloužil by přidat

Subaru Forester pořídíte pouze s jediným pohonným ústrojím, které automobilka označuje jako e-Boxer. Nejde přitom o nic neznámého, v modelech značky se objevuje již poměrně dlouho.

Základem je atmosféricky plněný 2,0litrový plochý čtyřválec, disponující nejvyšším výkonem 110 kW a točivým momentem 194 Nm. Ten je spojen s bezstupňovou převodovkou Lineartronic, do které je integrován elektromotor o výkonu 12,3 kW a s nejvyšším točivým momentem 66 Nm. O jeho napájení se stará právě v kufru uložená lithium-ion baterie s kapacitou ani ne 0,6 kWh.

Při pohotovostní hmotnosti přes 1,6 tuny je asi každému jasné, že forester není žádný trhač asfaltu. To ostatně naznačuje i fakt, že na stovku mu to trvá 11,8 sekundy a maximálně uhání rychlostí 188 km/h. Nemá tedy smysl tajit, že největší radost bude dělat především klidnějším řidičům. Na druhou stranu není potřeba se bát, že by forester nestačil v běžném provozu.

V městském provozu působí agilně, ostatně při rozjezdech se může opřít o pomoc elektromotoru. Trochu otravný je ale monotónní zvuk vytočeného motoru při prudší akceleraci, který je známou nemocí bezestupňových převodovek. Forester přitom dokáže jet i zcela neslyšně. Ačkoliv po omezenou dobu.

Motor e-Boxer, navzdory svému postavení na pomezí hybridu a mild-hybridu, totiž slibuje možnost čistě elektrické jízdy do rychlosti až 40 km/h, navíc až na vzdálenost 1,6 km. Jenže to jsou vcelku optimistické vyhlídky. Auto sice zvládá rozjet se čistě na elektřinu, ovšem jen při velmi lehkém pohlazení plynového pedálu. Stačí mírně přitlačit, zapnout klimatizaci na vyšší výkon nebo se rozjet do mírného stoupání a automaticky se přidává motor spalovací. Jeho připojení přitom čas od času, zejména během delšího popojíždění po ucpaném městě, může provázet i cukání. Dobrzďování a zhasínání motoru v rámci stop/start systému je ovšem příjemně plynulé a pochvalu zaslouží i nástup brzd celkově.

Subaru Forester e-Boxer Black Edition

Při cestování po okreskách ale není autu příliš co vyčítat, tedy alespoň pokud nepotřebujete rychle předjíždět. Na pohodovou jízdu je forester vlastně velmi milým společníkem. Pro pocit sportovního svezení pak nabízí i možnost přepnutí převodovky do sportovního režimu, kdy má motor ostřejší nástup a drží déle vyšší otáčky. Pokud by to ale řidičům stále nestačilo, mohou si pádly za volantem ručně střídat mezi sedmi virtuálními stupni. Jejich změna je plynulá a zážitek z jízdy pak zajímavější.

Dálnice skutečně nejsou nejsilnější stránkou foresteru, což je cítit už při najíždění. Nabrat tempo autu chvíli trvá, zatímco otáčky často lítají kolem 4000 za minutu, kdy už o sobě motor umí dávat vědět a prostupuje jinak velmi solidním odhlučněním do kabiny. S trochou citu na plynovém pedálu, který reaguje i na drobnější pohyby, ale není problém najít si ideální cestovní tempo. Při cestách na delší vzdálenosti ale zamrzí častější zastávky u čerpacích stanic.

Nádrž má totiž objem pouze 48 litrů, což je i při papírové spotřebě 8,1 l/100 km jednoduše málo. V realitě si ale lesník umí přihnout víc. Zejména ve městě není problém dostat se k hranici 10 l/100 km, naopak okresky a vesnice vůz pohodlně projíždí se spotřebou kolem 7-8 l/100 km. Dlouhodobá spotřeba během testu se pak ustálila na hodnotě kolem 8,6 l/100 km, což ve výsledku není vůbec špatné.

Přesto má největší výtka směřuje právě k motoru. Atmosféra s hybridní pomocí sice nezní jako špatný nápad, forester by ale zasloužil citelně vyšší výkon, který by jinak parádnímu SUV s výborným podvozkem přinesl dynamiku, jakou si skutečně zaslouží. Převodovku Lineartronic s monotónním projevem pak asi nechám bez komentáře.

Spadne vám brada

Podvozek tohohle SUV totiž předvádí něco, co je dnes docela ojedinělé. Perfektně dokáže tlumit nerovnosti ve městě i na okreskách, současně ale zvládá parádně držet stopu, agilně reagovat na povely volantem a především navzdory vyšší světlé výšce netrpí na divoké pohyby karoserie v zatáčkách.

I díky skvělému naladění podvozku si tak na okresce můžete užít docela slušnou zábavu i s omezeným výkonem. Forester si totiž nechá líbit překvapivě hodně, neustále je z něj cítit jistota a tak není problém se do zatáček vrhat v ostřejším tempu. Je opravdu škoda, že se lesník už poměrně dlouho nenabízí ve verzi XT. S turbem přeplňovaným motorem a manuálem by tohle SUV nadělalo spoustu parády. Tedy na silnicích.

Mimo silnice pak forester ve svém segmentu těžko hledá konkurenci. I na hrbolaté polní cestě dokáže být auto stabilní a pohodlné, současně mu ale nedělá problém ani středně těžký terén. Ačkoliv jde o SUV bez rámu, redukce nebo klasických uzávěrek, nabízí tuhou karoserii a chytrého elektronického asistenta X-Mode, který umí uzávěrky simulovat. Kombinace světlé výšky 220 mm, slušných nájezdových úhlů a chytré elektroniky je tedy zárukou, že se forester vyšplhá mnohem dál, než se ho nejspíš většina z nás pokusí vzít.

Subaru Forester e-Boxer Black Edition