Sportovní Peugeot 208 GTi by se mohl vrátit. Zřejmě ale bude na baterky

Francouzský Peugeot má bohatou historii sportovních modelů, ale v posledních letech se jim moc nevěnuje. Nejnovějším počinem z rodu dynamických lvíčat je plug-in hybridní Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) a budoucnost celé divize Peugeot Sport je aktuálně tak trochu ve hvězdách. Nedávno sice začala prodávat relativně dostupný soutěžák 208 Racing pro rallye, ale o dalších silničních modelech se zatím moc nemluví.

Lépe řečeno, doposud se o nich nemluvilo, protože by se to v blízké budoucnosti mohlo změnit, ale nepředbíhejme. Milovníci rychlých aut se už dlouho těší na návrat legendárních peugeotů GTi. Francouzská automobilka se s nimi rozloučila po skončení posledních generací modelů 208 a 308 GTi a následně se tvářila, že nástupce očekávat nemáme, ale nový šéf Peugeotu to zřejmě vidí jinak.

Alain Favey se na letošním setkání E-Lion Day 2025 zmínil o tom, že by se mohl vrátit Peugeot 208 GTi, který se na základech první generace modelu stal povedenou řidičskou hračkou. Kdyby Peugeot skutečně začal vyvíjet a prodávat další „gétéíčko“, konečně by zaplnil prázdnou díru ve svém portfoliu, jež vznikla v roce 2021 s ukončením produkce sportovního hatchbacku 308 GTi.

Doslova řekl: „Podíváme do minulosti na naše dědictví a minulost a uvidíme, do jaké míry se dá přizpůsobit modernímu světě. Nic není vyloučeno a rozhodně ne emblém GTi.“ Dokonce i v aktuální nabídce koncernu Stellantis by to dávalo smysl, protože by novinka mohla sdílet technický základ s novými modely, jako jsou Alfa Romeo Elletrica Veloce, Abarth 600e nebo Lancia Ypsilon HF.

Správně už tušíte, že pokud by se Peugeot 208 GTi opravdu vrátil, měl by čistě elektrický pohon. Koncern Stellantis totiž nemá odpovídající výhradně spalovací pohon pro sportovní hatchback a na malých platformách e-CMP nebo STLA Small nemá ani dostatečně výkonný plug-in hybrid, který by jej mohl zastoupit.