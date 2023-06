Správné držení volantu je základ. Řada řidičů však chybuje! Stará škola versus nová

I tak jednoduchý akt, jako je držení volantu, může být zdrojem mnoha nedorozumění a mýtů. Ačkoli by se mohlo zdát, že pozice rukou na věnci volantu je záležitostí osobní preference nebo pohodlí, opak je pravdou. Tato dovednost je naprosto klíčovou složkou pro bezpečnou jízdu a měla by být prioritou každého řidiče. Bohužel, při pohledu na tuzemské silnice je zřejmé, že tomu tak není.

Mnoho řidičů, ať už z nevědomosti nebo záměrně, zásady správného držení volantu ignoruje a často upřednostňuje zmiňované pohodlí. Důležitost této zdánlivě malicherné schopnosti si uvědomí až v okamžiku, kdy je na jakoukoliv nápravu již pozdě. Pojďme si tedy pro jistotu zopakovat, jak by to mělo v ideálním světě vypadat.

Základem je pozice sedačky

Začneme trochu netradičně, a to pozicí sedačky. Říkáte si, co to má společného s držením volantu? Překvapivě mnoho. Vzdálenost od palubní desky totiž zásadně ovlivňuje kapacitu řidiče pro manévrování s volantem. Existuje jednoduchá a velmi univerzální poučka - sedadlo by mělo být tak daleko, aby měl řidič po došlápnutí spojky (ve voze s automatickou převodovkou brzdy) jen mírně pokrčenou nohu. Opěradlo by mělo být téměř ve vzpřímené poloze. Má-li váš vůz polohovatelný volant, nastavte si jej tak, abyste pohodlně viděli na palubní přístroje a vaše ruce svíraly úhel o trochu větší než 90 stupňů.

Kam tedy položit dlaně? Nejprve smeťme ze stolu to nejdůležitější - vždy a za jakýchkoliv okolností držte volant oběma rukama. Jistě jste slyšeli o argumentu, že reakce na neočekávanou situaci budou tímto způsobem mnohem rychlejší, ale za zmínku stojí také nebezpečí při vystřelení airbagu. Budete-li držet volant jednou rukou v trajektorii airbagu (tedy nahoře), jeho aktivace vám paži rychle odmrští a velmi pravděpodobně nepříjemně poraní.

Devět a tři, ale stačí i intuice

Známá poučka „za deset minut dvě“ už dávno neplatí, je však zarážející, že dodnes není její šíření výjimkou. Je důležité říct, že ergonomie v kabině většiny nových vozů je na takové úrovni, že se v podstatě stačí řídit intuicí. Jednotlivé záhyby, prohlubně a umístění ramen volantu mají vždy své opodstatnění a nejpříjemněji se vám bude věnec držet v pozici, kterou výrobce pro ovládání daného automobilu zamýšlel.

Pokud řídíte vůz dřívějšího data výroby nebo si jednoduše stále nejste jisti, obecné pravidlo zní „devět a tři“, takže přibližně v polovině výšky volantu. Z podstaty věci vyplývá, že tímto způsobem bude zatáčení mnohem přesnější a v krajním případě vám poskytne největší prostor pro manipulaci bez přehmatu (180 stupňů před tím, než se vám překříží ruce).

A co palce?

Aby toho nebylo málo, spory se vedou také o palcích. Měli byste volant obejmout dlaní kompletně a nechat tedy palce „uvnitř“, nebo je raději nechat „venku“ souběžně s ostatními prsty? Inu, zde záleží na povrchu, který s vozidlem překonáváte.

Pohybujete-li se na rovné ploše, není na škodu mít palce uvnitř věnce volantu. Koneckonců, pro ruku je to přirozenější poloha a vy budete mít při řízení větší jistotu. Při jízdě v terénu se naopak doporučuje palce „vyndat“ z důvodu možného poranění.

Autor: Matyáš Kunst