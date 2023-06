Zábava do milionu. 5 + 2 rychlých hatchbacků, jejichž nákupem neuděláte chybu

K opravdové zábavě za volantem nepotřebujete dnešní supermoderní hot hatche s až extrémními výkony a aerodynamikou. Radost si můžete udělat i levněji. Vybrali jsme pro vás pětici nových hot hatchů do milionu a u některých nezapomínáme ani na levnější alternativy.

Uvažujete o nákupu nového auta pro každý den, ale současně byste se chtěli bavit při víkendových výletech na okresky? Vybrali jsme pro vás pětici rychlých hatchbacků, jejichž nákupem neuděláte chybu. U všech jsme přitom zachovali původní smysl hot hatchů, jakým bylo nabídnout zábavnost za relativně málo peněz. Ani jedno z námi vybraných aut vás totiž nezlikviduje extrémními provozními náklady.

Pojďte se s námi podívat na výběr sportovních hatchbacků do milionu korun, které si všechny stále můžete koupit jako úplně nová auta. Abychom vám zjednodušili přehled, seřadili jsme je podle ceny od nejlevnějšího po nejdražší.

Suzuki Swift Sport

• Česká oficiální cena Suzuki Swift Sport je od 581.900 Kč

Nejlevnějším zástupcem v našem výběru sportovních hatchbacků do jednoho milionu korun je nejmodernější Suzuki Swift Sport. Aktuální generace populárního zábavného hatchbacku se prodává už od roku 2019.

Zpočátku se prodávala s čistě benzinovou čtrnáctistovkou BoosterJet a od roku 2020 se prodává výhradně s modernějším 48voltovým mild-hybridem se startér-generátorem ISG.

Dnes sice nabízí pouze maximálních 130 koní (95 kW), ale i s elektrifikací je dostupným zábavným autem pro radost. Starší neelektrifikovaná varianta pak disponuje 140 koňmi (103 kW).

To nejdůležitější na obou verzích je skutečnost, že s tímhle lehkým hatchbackem si na okreskách užijete opravdovou řidičskou nirvánu a to s přijatelnými provozními náklady. Je to zásadní vlastnost, jakou hot hatch musí poskytnout.

Video se připravuje ...

Ford Fiesta ST

• Česká oficiální cena Fordu Fiesta ST je od 690.900 Kč

Sportovní Ford Fiesta je jedním z nejoblíbenějších rychlých hatchbacků už od sedmdesátých let, ale letos se s námi definitivně loučí. Se začínající čistě elektrickou érou se ve Fordu rozhodli uzavřít příběh jednoho ze svých nejúspěšnějších evropských modelů, který v budoucnu nahradí novým elektromobilem. Už brzy budeme vzpomínat na skutečnost, jak skvělým autem nejrychlejší Fiesta byla.

Vůbec poslední Fiesta ST zakládající na sedmé generaci modelu byla vybavena přeplňovanou tříválcovou patnáctistovkou EcoBoost o 200 koních (147 kW) a až povinným příplatkem byl balíček Performance se samosvorným diferenciálem Quaife. Díky tomu Fiesta ST byla řidičskou hračkou schopnou čisté stopy i přetáčivosti pouhým přenosem hmotnosti v zatáčce. A proč ten minulý čas? Novou Fiestu ST si už neobjednáte a Ford disponuje omezenými skladovými zásobami.

Hyundai i30 N, případně i20 N

• Česká oficiální cena Hyundai i30 N je od 719.990 Kč • Za dostupnější Hyundai i20 N zaplatíte od 619.990 Kč

Hyundai vám dnes nabízí hned dvě možnosti. Vybrali jsme pro vás tu lákavější v poměru ceny a výkonu, kterou je dospělejší Hyundai i30 N ve výkonnější verzi Performance s elektronickým samosvorným diferenciálem eLSD. S přeplňovaným čtyřválcovým dvoulitrem o 280 koních (206 kW) je nepochybně nejsilnější předokolkou v našem výběru.

Automobilka vám navíc nabízí i příplatky za stylovější karosářskou variantu Fastback N nebo dvouspojkovou automatickou převodovku N DCT. Pravověrní řidiči však s jistotou sáhnou po standardním šestistupňovém manuálu. A pokud je na vás rychlá “i-třicítka” příliš drahá, značka nabízí slabší alternativu jménem i20 N s přeplňovanou šestnáctistovkou s 204 koňmi (150 kW), manuálem a mechanickým samosvorem.

Volkswagen Golf GTI, případně Polo GTI

• Česká oficiální cena Volkswagenu Golf GTI je od 951.900 Kč • Za dostupnější Volkswagen Polo GTI zaplatíte od 771.900 Kč

V našem přehledu nových sportovních hatchbacků do jednoho milionu korun nesmí chybět ani Volkswagen Golf GTI. V sedmdesátých letech byl jedním z hlavních zakladatelů populárních řidičských hraček s nízkými provozními náklady a prodává se i dnes. Aktuálně zakládá na nejmodernější osmé generaci Golfu a mezigeneračně je evolucí svého předchůdce.

Ze všech námi vybraných vozů je Golf GTI tím nejpraktičtějším pro každodenní život. Když zrovna nemáte potřebu jej v rychlosti prohánět po okreskách, můžete s ním jezdit do zaměstnání stejným řidičským stylem, jako s obyčejnějším litrovým sourozencem. A když na to pořádně šlápnete, přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr o 245 koních (180 kW) vám dopřeje solidní tempo, k němuž “GTIčku” napomáhá i chytrý diferenciál VAQ. Dostupnější alternativou je slabší Polo GTI o 207 koních (152 kW).

Toyota GR Yaris

• Česká oficiální cena Toyoty GR Yaris je od 999.000 Kč

Japonci z Toyoty jedou naplno! Sportovní modelová řada od Gazoo Racing se během posledních let rozrostla na trojici zábavných řidičských aut a velmi specifickým modelem z nich je malá čtyřkolka GR Yaris. Toyota využila zkušeností z rallye a přinesla na běžné silnice speciál s přeplňovanou tříválcovou šestnáctistovkou o 261 koních (192 kW), šestistupňovým manuálem a pohonem všech kol GR-Four.

Toyota GR Yaris je jediným rychlým hatchbackem v našem výběru, za jehož volantem se budete cítit jako jezdci světového šampionátu WRC. Nejlépe si ji užijete na sněhu, a to v okamžiku, kdy se v těsné zatáčce odvážíte zatáhnout za ruční brzdu a pod plynem vydriftovat vstříc dalším zážitkům. O kvalitách GR Yarisu svědčí i fakt, že se rychle stal populární volbou všech zkušených sportovních řidičů i závodníků. Do našeho přehledu se však vejde velmi těsně.