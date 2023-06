SsangYong Rexton Club 4WD – Nejlepší SUV do milionu?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Před pár dny se SsangYong Rexton představil v modernizovaném balení. To zvenčí přineslo jen drobné kosmetické úpravy, k největším inovacím došlo v kabině. Interiér se dočkal větší a modernější 12,3palcové obrazovky multimediálního systému a pracoviště řidiče teď celkově působí hodnotnějším dojmem.

Ač už omlazené vydání dorazilo do českého ceníku (a základní verze je i po modernizaci sympaticky dostupná), v přiložené fotogalerii vám přinášíme ještě kousek před faceliftem. Ten jsme testovali před několika týdny a zaujal nás především poměrem cena/výkon. Dost možná vás překvapí, že toto auto je vlastně v základní výbavě a připlácelo se jen za několik drobností v řádů desítek tisíc. U SsangYongu tak i do milionu pořídíte velké věci… doslova.

Rozumná konfigurace

Zatímco ceník vyšších výbavových stupňů Clever a Premum (které mají ve standardu vedle automatu i pohon 4x4) začíná až nad milionem, verze Club stojí od 859.900 Kč. Ale jak už jsme si řekli v úvodu, nemusíte se bát očesaného auta s nulovou výbavou. Vždyť tento kousek dostává třeba 18“ kola z lehkých slitin, Full-LED světlomety, dvouzónovou automatickou klimatizaci, parkovací senzory předu i vzadu, kožený volant a hlavici řadicí páky či osmipalcovou obrazovku multimédií vč. podpory Apple CarPlay.

SsangYong Rexton Club 4WD

Rexton ve vstupní výbavě může mít jen pohon zadních kol, u poctivého SUV na rámu by nám ale taková volba nedávala příliš smysl. A tak je nejvýraznějším příplatkem právě čtyřkolka za 44.900 Kč. Modré metalické lakování za 19.900 Kč doplňují ještě dva zvýhodněné pakety. Grip+ stojí 26.900 Kč a přináší desetiprvkovou zadní nápravu namísto pětiprvkové a uzávěrku diferenciálu. Balíček Club+ v hodnotě 19.900 Kč do výbavy přidává ještě vyhřívaný volant, bezklíčový přístup a startování a zadní skla se zvýšeným tónováním. Suma sumárum konfigurace, která nám dává velký smysl. A navíc se takové velké SUV s automatem a čtyřkolkou pořád vejde do milionu.

Obhlížený obřík

Díky sympatickým cenovkám a krátkým dodacím lhůtám pozorujeme na českých cestách v posledních měsících zvýšenou frekvenci nejrůznějších ssangyongů. Tuzemští zákazníci často volí především kompaktní SUV Korando, které mám pocit, že potkávám snad na každém rohu. No, to možná přeháním, ale rozhodně už nemusím každému vysvětlovat, jaké že značce tento emblém na kapotě vlastně náleží.

Rexton ještě tolik profláknutý není, což společně s jeho majestátností pořád budí řadu zvídavých pohledů. Jak už vám asi došlo, není to žádný drobeček, však má na délku skoro 4,9 metru a šířku takřka dva metry. Připočtěme k tomu ohromnou přední masku, robustní a hranaté tvary karoserie a dostáváte auto, které prostě budí pozornost.

SsangYong Rexton Club 4WD

Zkoušený Club sice neoplývá rozmazlujícími položkami vyšších výbav (ventilovaná sedadla, přemíra kůže…), přesto se uvnitř nijak ošizen necítím. Rexton je pořád vlajková loď značky a ani v základu se nenechává zahanbit. Sezení je příjemné, ovládání většiny funkcí skrz fyzická tlačítka intuitivní… a kabina obrovská.

Video se připravuje ...

Vpředu se pohodlně usadím a sám za sebou mám poté s výškou 178 cm ještě královskou rezervu před koleny i nad hlavou. Aby ne, když Rexton může dostat ještě třetí řadu sedadel a pojmout tak až sedm cestujících. My tu však máme konfiguraci pětimístnou, což znamená benefit v podobě obrovského zavazadelníku. Ten pojme standardně 1051 litrů, se sklopenou zadní lavicí jsou to skoro dva tisíce! Dětský kočár, který i do leckterého kombíku horko těžko lámu, spolkne tento kufr jako malinu. A nakládat můžete dál a dál. S rámovou konstrukcí podvozku pak souvisí nejen zvýšený posez za volantem, ale bez nášlapů i náročnější nastupování na palubu. Po ránu před cestou do práce se alespoň řádně protáhnete!