SsangYong Tivoli v testu Auto Bild na 100.000 km: Věrná duše

Červený SsangYong Tivoli, který v létě roku 2017 dorazil z centrály SsangYongu v Kolíně nad Rýnem do redakce německých kolegů, měl od registrace v prosinci 2016 najeto 2.378 kilometrů. Během následujících dvou a půl let pak kolegové z německých magazínů Auto Bild Allrad, Auto Bild Motorsport, Auto Bild Sportscar a Auto Test zvýšili nájezd na více než 99.000 kilometrů. Byla to dlouhá doba, která prý ale kolegům utekla jako voda. Tivoli totiž nenápadně odvádělo svou práci – a to v pozitivním slova smyslu. Vždy fungovalo a nikdy se neporouchalo.

Diesel to nemá zrovna jednoduché

Jaký je konečný výsledek, jaké dojmy se potvrdily, jaké závady se vyskytly a jaké náklady vznikly? A mohou němečtí kolegové SsangYong Tivoli s klidným svědomím doporučit? Jako první jsou na řadě obvyklé dojmy z testů a měření, které Auto Bild provádí u všech vozů. S délkou 4,2 metru a šířkou 1,8 metru má Tivoli ideální rozměry.