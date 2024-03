Stát chce na Karvinsku gigafactory za 200 miliard. Není ovšem jasné, kdo ji postaví

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Často až na sílu tlačená elektromobilita na druhou stranu skýtá poměrně dost nových investičních příležitostí, které svou výší násobně převyšují ty do aut se spalovacími motory. Rekordmany jsou zejména tzv. gigafactory neboli továrny produkující akumulátory pro lokálně bezemisní modely.

V rámci koncernu Volkswagen se o stavbě jedné z těchto „baterkáren“ uvažovalo také v areálu letiště v Líních na Plzeňsku, s ohledem na pomalejší tempo prodejů elektromobilů ovšem německá společnost tenhle projekt zatím uložila k ledu. Český stát nicméně již dopředu avizoval, že jedná i s dalšími partnery.

Podle webu irozhlas.cz je nyní ve hře alternativní investice do gigafactory od nejmenované nadnárodní společnosti z demokratické země (tím ze hry vypadává komunistická Čína, hlavní producent trakčních akumulátorů). Konkrétnější informace ovšem zatím nejsou k dispozici. Redaktoři webu irozhlas.cz oslovili nejvýznamnější hráče na tomto poli v podobě společností LG, Volkswagen, Hyundai a Samsung, žádný z nich ovšem jednání s Českem nepotvrdil. Prezident Svazu průmyslu a obchodu Jan Rafaj ovšem zapojení Volkswagenu vyloučil, jak potvrdil serveru Seznam Zprávy.

Stát pro případnou stavbu vybral pozemky mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi v Moravskoslezském kraji. Tahle lokalita je podle mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěcha Srnky ideální, protože nedaleko se nachází elektrárna Dětmarovice, zároveň je zde napojení na dálnici a železnici.

Z potřebných 240 hektarů jich stát vlastní zhruba 60 procent, zbytek by tedy Česko muselo vykoupit od soukromých vlastníků. Případná investice by se stala největší v historii naší země. Gigafactory a přidružené investice by totiž měly dosáhnout až 200 miliard korun a přinést okolo 7000 pracovních míst, což by pro Moravskoslezský kraj s nezaměstnaností okolo 5,5 % (po Ústeckém kraji s šesti procenty druhé nejvyšší číslo v ČR) znamenalo vítanou vzpruhu.