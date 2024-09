Stát vydraží zabavená auta. Včetně dvou ferrari z trestné činnosti

Ferrari 488 Spider a GTC4Lusso, zabavená v rámci trestního řízení před čtyřmi roky, půjdou za několik dní do dražby. Dohromady přinesou nejméně téměř osm milionů korun, které v případě shledání jejich původních majitelů vinnými poputují do fondu pro odškodnění obětí trestných činů.

Co s majetkem, který lidé koupí za peníze pocházející z trestné činnosti? Zabavit, když na to stát přijde, pochopitelně. Jenže následné soudní řízení se může táhnout roky a leckterý majetek – zejména ten movitý, jako např. automobily – postupem času ztrácí na hodnotě. Zrovna u aut tím spíš, když někde stojí zaparkované několik let a jen se na ně práší.

Z něčeho takového nemá nikdo žádný prospěch, ba co víc, znamená to finanční ztráty jak pro stát, který musí vůz někde skladovat, tak v případě zproštění obvinění i toho původního majitele, kterému by zase stát vrátil věc vyžadující spoustu práce, aby mohla zase fungovat, jak má. Proto se v některých případech zajištěný movitý majetek prodává ještě dřív, než soudy dosáhnou finálního verdiktu.

Policejní Ferrari 458 Italia při kontrole motorkářů • Policie ČR

Stará se o to Centrum zajištěných aktiv ministerstva vnitra, zkráceně CENZA. Vzniklo v roce 2017 v rámci změny koncepce správy majetku zajištěného policií v trestním řízení z toho důvodu, že objem majetku stále rostl; ročně se jeho objem pohybuje na úrovni dvou miliard korun. Spravuje všechen zajištěný movitý majetek od aut přes výrobní i stavební stroje a počítače až třeba k elektrickému nářadí.

Položky drobné hodnoty prodává přímo, hodnotnější věci včetně automobilů však vždy draží – a jedna taková dražba, v níž bude v nabídce desítka aut, začne v pátek 13. září. Nebude však ledajaká – k mání budou dvě ferrari a jedno maserati.

Tato tři auta činí zrovna tuto dražbu ojedinělou i pro centrum, neboť přeci jen se tyhle značky nedostávají do jejich rukou každý den. Většina prodávaných aut má podle Iva Škrobáka, vedoucího centra, hodnotu mezi třemi a šesti sty tisíci korun, tady jsme v milionech – a proto se taky očekává velký zájem kupujících. A proto pozvala hrstku novinářů, aby si zajištěná auta prohlédli.

Policejní Ferrari daňové poplatníky zatím stálo mnohem méně než fotky a videa Aleny Schillerové Ondřej Šámal Novinky

Samozřejmě, jen prohlédli – svézt jsme se nemohli. Nikoliv však proto, že by vozy nebyly provozuschopné; centrum je servisuje dle předpisů výrobce, aby jejich hodnota zbytečně neklesala. Nemají ale platnou technickou kontrolu ani uzavřené povinné ručení – proč taky, když se mimo halu, v níž parkují, podívají nanejvýš na podvalníku.

Neleží jen ladem

Všechna tři auta jsou v majetku centra od roku 2020 a od té doby už proběhly dva servisy, v letech 2021 a 2023. Zda pocházejí všechna z jednoho trestního řízení, či dokonce komu byla zabavena, mi však Škrobák nesmí prozradit, stejně jako žádné další detaily.

O jaká auta konkrétně jde? Největší pozornost na první pohled přitahuje Ferrari 488 Spider v červené barvě Rosso Dino. Je z roku 2018 a během těch dvou let, kdy bylo na silnicích, najezdilo zhruba 16 tisíc kilometrů. K mání je s technickým průkazem, dvěma klíči, originální nabíječkou akumulátoru a originální krycí plachtou za vyvolávací cenu 4,189 milionu korun.

Druhé ferrari, dvanáctiválcový model GTC4Lusso, sice může působit méně nápadně, avšak když jeho motor běží, svým sytým zvukem V12 sebere spideru většinu pozornosti. Je rovněž z roku 2018 a má najeto 14 tisíc kilometrů, kupující dostane kromě technického průkazu jeden klíč a originální nabíječku. To vše nejméně za 3,641 milionu korun.

A konečně, Maserati Levante Gran Lusso. Kousek z roku 2019 má za sebou 10 tisíc kilometrů a na rozdíl od obou ferrari je na něm vidět sem tam oděrka či důlek. Také má dva klíče a technický průkaz a bude k mání s vyvolávací cenou 1,186 milionu korun.

Zmíněná dražba konaná deset dnů od 13. září se jmenuje „CarAukce“ a kromě těchto tří italských vozů v ní bude k mání např. i Audi Q8, Mercedesy-Benz GLS, S a SL, Porsche Cayenne e-Hybrid či soutěžní Škoda Fabia R5. Ta změní majitele nejméně za 1,862 milionu korun.

Co když jsou nevinní?

Konečně – může stát jen tak prodat jakoukoliv zabavenou věc? To v žádném případě. O nabídnutí aut či čehokoliv jiného k prodeji musí rozhodnout soud, který postupuje podle zákona 279/2003 Sb. V některých případech smí rozhodnout pro prodej jen se souhlasem obviněného, ovšem např. pokud majetek hrozí zkázou, těžko odvratitelnou škodou nebo třeba rychlou ztrátou hodnoty, jak to bývá u aut či elektrozařízení, onen souhlas nepotřebuje.

Proti rozhodnutí soudu však je možné podat stížnost, která má odkladný účinek. Soud však podle Škrobáka nerozhoduje pro prodej před finálním verdiktem u věcí, které jsou nenahraditelné, jako např. u automobilových veteránů nebo u aut ze striktně omezených výrobních sérií.

Vyvolávací cenu stanovuje soudní znalec a výtěžek z aukce následně můžou potkat dva osudy. Buď je obviněný zproštěn, a tedy jsou mu peníze vyplaceny, anebo je odsouzen, a v takové chvíli peníze putují do fondu pro odškodnění obětí trestných činů.