Stát Washington varoval veřejnost, aby rozhodně nepoužívala Cybertruck jako loď

Elon Musk se koncem měsíce na Twitteru pochlubil, že nový elektromobil Tesla Cybertruck bude natolik vodotěsný, že může být krátkodobě použit i jako člun. Cybertruk by tak měl být schopen překonávat nejen řeky, ale údajně také jezera a dokonce i moře – tedy za předpokladu, že hladina nebude příliš divoká.

Jako příklad pak Musk uvedl, že Cybertruck by měl být schopen dostat se z Starbase na South Padre Island, což vyžaduje překonání vodního kanálu. Ten má přitom podle Google Maps šířku zhruba 10,5 kilometru, což už je poměrně slušná vzdálenost na „krátkodobé“ použití.

Muskovo prohlášení samozřejmě vzbudilo patřičné pozdvižení a pod příspěvkem se začaly rojit nejrůznější komentáře. Na jedné straně stojí fanoušci značky, kteří se očividně nemohou dočkat, až novinku vyzkouší. Na druhé straně pak lidé připomínají dřívější nesplněné sliby značky nebo známé „selhání“ s nerozbitnými skly během prezentace Cybertrucku.

Video se připravuje ...

Co je ale možná nejúsměvnější – na prohlášení Elona Muska zareagoval i Úřad přírodních zdrojů státu Washington, který veřejnost důrazně upozornil, aby se nikdo nesnažil automobil jako loď používat. Svůj příspěvek na Twitteru, který citoval Muska, přitom úřad doplnil o fotku sedanu utopeného v řece a text: „Posádky našich opuštěných plavidel vás prosí, abyste pochopili, že cokoliv, co ‚krátce slouží jako loď, by nemělo být používáno jako loď.“

Můžeme samozřejmě namítat, že Cybertruck bude mít ve srovnání s utopeným sedanem nesrovnatelně lepší předpoklady pro brodění, zvěsti o jeho schopnostech plavat na delších úsecích však působí poněkud neuvěřitelně. Nejde přitom o první podobně bláznivý příslib Muska na téma schopností elektromobilů Tesla.

Mnozí si možná ještě vzpomenou, že pro elektrický Tesla Roadster sliboval speciální volitelnou výbavu v podobě paketu SpaceX, obsahujícího až 10 malých raketových motorů kolem celého vozu. Ty měly dramaticky zvýšit akceleraci, maximální rychlost i schopnosti vozu brzdit a zatáčet. Krátkodobě navíc měly vozu umožnit i létat.

O ničem z toho jsme se ale zatím nemohli přesvědčit, neboť má Tesla Roadster již několikaleté zpoždění. Čekání se ale pomalu protahuje i zájemcům o již zmiňovaný Cybertruck.