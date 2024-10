Stavbaři si na dálnici D35 pospíší, na kilometrový úsek s nájezdem mají rok

Tento týden začala stavba dalšího úseku dálnice D35. První část má být hotová hned příští rok. Ředitelství silnic a dálnic slibuje, že do šesti let bude v provozu celá dálnice od Jičína po Olomouc.

Stavbaři pustili na úsek Plotiště - Sadová, tedy na sedmikilometrový úsek mezi dálnici D11 a od loňska budovanou jedenácti kilometrovou částí Sadová - Hořice. Právě kvůli ní musí být práce rychlejší než je zvykem. Aby šlo část z Hořic zprovoznit do konce příštího roku, musí se postavit 1,2 kilometru dálnice se sjezdem a křižovatkou během čtrnácti měsíců. Bez toho by úsek od Hořic končil v polích a nešlo by jej využívat.

Na dobu výstavby by podle ŘSD neměli mít vliv nedávné přívalové deště, které celé staveniště silně podmáčely. Vliv mít nebude ani to, že archeologové v úseku objevili asi nejdelší pravěkou mohylu v Evropě. Je dlouhá kolem 190 metrů s maximální šířkou 15 metrů. Pochází z zhruba ze čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem.

Dálnice D35 - stávající rozestavěnost) Délka úseku (km) Zahájení stavby Plánované dokončení Ulíbice obchvat 1,6 2026 2029 Ulíbice - Hořice 16,4 2025 2028 Hořice - Sadová 10,5 2023 2025 Sadová - Plotiště 7,5 2024 2026 (část již 2025) Plotiště - Ostrov 43 (z toho 11 po D11) v provozu Ostrov - Vysoké Mýto 7,5 2024 2026 Vysoké Mýto - Džbánov (obchvat Vysokého Mýta) 6 2023 2025 Džbánov - Litomyšl 7,6 2024 2027 Litomyšl - Janov (obchvat Litomyšle) 10,4 2024 (zatím nebyla) 2027 Janov - Opatovec 11,8 2023 2025 Opatovec - Staré Město 16,6 2025 2029 Staré Město - Mohelnice 18,2 2026 2029 Mohelnice - Křelov 28,3 v provozu Křelov - Slavonín 3,2 2024 2025 Slavonín - Lipník nad Bečvou (D1) 30 v provozu

Úsek dálnice postaví firmy MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt za vysoutěženou cenu 1,62 miliardy korun bez DPH. Stavba tak vyjde zhruba o třetinu levněji než se původně předpokládalo.

V současnosti se staví hned sedm úseků dálnice D35, k nim by se měl ještě letos přidat i osmý úsek, kterým je desetikilometrový obchvat Litomyšli a celkově by mělo být rozestavěno 64 kilometrů.

Poměrně rychle dokončený by mohl být i zbytek dálnice. Všechny plánované úseky už mají stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic nyní předpokládá, že vše bude hotovo do konce roku 2029.

„Dálnice D35 je paralelní spojnicí Čech a Moravy a díky tomu bude alternativou k přetížené D1. Po jejím dokončení bude doprava napříč republikou na obou těchto tazích rychlejší a komfortnější,” řekl k dalšímu rozšiřování dálnice ministr dopravy Martin Kupka.

„Dálnice od Hradce Králové k Jičínu by měla být hotová do roku 2028. Vše směřuje k tomu, že kompletní dálnice D35 bude dokončená do šesti let,“ uvedl šéf ŘSD Radek Mátl.

Ředitelství silnic a dálnic nyní staví 226 kilometrů dálnic. Ještě letos se má řidičům otevřít například D4 mezi Příbramí a Pískem i D3 od Českých Budějovic ke Kaplicím, D55 od Babic po Bzenec a D49 od Hulína po Fryšták.