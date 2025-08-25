Technika nových vozů Audi pod lupou: A5 2.0 TDI MHEV plus ve videu Martina Vaculíka
Už asi víte, že nástupce Audi A4 se jmenuje A5 a že pokud si ji pořídíte s dieselem, dostanete standardně novou generaci mild-hybridu. Byl jsem před časem na mezinárodní prezentaci, prozkoumal, jak celá věc funguje, a v dnešním videu to podrobně ukazuji v praxi.
I přes rychlý nástup elektromobilů Audi uvádí na trh stále spalovací modely. Většina z nich však už nějaký druh elektrifikace také používá. Modely od A5 výše, tedy s podélnou konfigurací hnacího řetězce, používají novou technologii MHEV Plus. A dneska si o ní řekneme více.
Systém se skládá z takzvaného Powertrain generatoru (PTG) spojeného s výstupem z převodovky přes převod 3,6 : 1, reverzibilního alternátoru BSG spojeného přes řemen se spalovacím motorem a 1,7kWh akumulátoru s chemií lithium-železo-fosfát, který se chlubí vyšší cyklickou zatížitelností a tudíž delší životností než obvyklé lithium-iontové baterie legované niklem, manganem a kobaltem.
Napětí trakčního systému je pouhých 48 V. To je výhodné pro autoservisy: veškeré opravy na takovém voze může dělat mechanik bez elektrotechnické kvalifikace. Nevýhodné je to logicky z hlediska výkonu, respektive k němu potřebným proudům. Když motor na převodovce dává maximálních 18 kW, teče do něj 375 ampér. Systémový limit je zde dokonce 600 A, neboť při rekuperaci je motor schopný přeměňovat kinetickou energii na elektrickou výkonem až 25 kW, a to i při nízkých nabitích trakčního akumulátoru, kdy už nemá 48 V.
Možná čekáte, že PTG bude pomáhat při každém rozjezdu. Ale není to tak, energii si systém schovává pro čistě elektrickou jízdu nízkými rychlostmi a pomáhat spalovacímu motoru začíná až při sešlápnutí pedálu plynu nad 80 procent. Výjimkou je jízdní režim Dynamic, kdy PTG opravdu zrychluje reakce vozu i na menší sešlápnutí plynového pedálu.
Hlavní trakční motor je umístěn až na výstupu z převodovky a točit se může, jen když auto jede. Nedokáže tudíž startovat motor spalovací. Od toho je zde BSG (Belt-driven Starter Generator) o výkonu 6 kW, který nejen bleskově nahodí čtyřválcový diesel, ale pomůže mu i v prvních vteřinách běhu, než se roztočí turbodmychadlo.
Technika pohonu MHEV plus přichází se zcela novou platformou PPC. Ve videu ukazuji, že změn proti starším audinám je opravdu hodně. Třeba kliky jsou již pouze impulzní a přístup do vybitého vozu je řešený způsobem, na který bez návodu nepřijdete. Ukážeme si, jak oživit vybitý vůz i jak zabezpečit trakční akumulátor před poklesem napětí při dlouhé odstávce.
Jako celek je technika vozu sofistikovaná, ale také velmi komplikovaná. V průběhu videa tak řeším, zda je nová A5 dobré auto, nebo „překomplikovaný krám“. Na konci k nějakému závěru dojdu, vy si však na základě ukázané konstrukce rozhodně udělejte svůj vlastní.
Zdroj: autorský text, foto a video: auto.cz