Stavitelé auta Kena Blocka vystupují ze stínů, ukázali tisícikoňový terénní závoďák

Scarbo SV Rover může mít osmiválec i elektropohon a připomíná Land Rover Defender, podle firmy je to však „světově první hypertruck“. Stojí půldruhého milionu dolarů.

Kalifornská firma Scarbo Vintage možná není příliš známá pod svým vlastním jménem, nejméně jeden její produkt ale viděl snad každý fanoušek rychlých kol, který ví, co je to YouTube. Postavila totiž Hoonipigasus, růžový okřídlený závoďák designem víc než připomínající Porsche 911, které v roce 2022 představil známý závodník Ken Block a měl s ním jet závod do vrchu Pikes Peak.

Scarbo Vintage nyní globálně vystupuje ze stínů a ukazuje svůj poslední projekt, nazvaný SV Rover. Trochu připomíná Land Rover Defender, trochu jeho zběsilejšího sourozence Bowler Wildcat, ale technicky nemá nic společného ani s jedním z těchto vozů. Je to de facto závodní truck, který smí na americké silnice.

Nevěříte? Tady jsou některé technické specifikace: zdvih tlumičů je 76 cm, přední zavěšení kol je typu pushrod, vzadu je vzduchové odpružení, v obou případech s možností rozličného nastavení. Disky mají průměr 20“ a jsou obuty do 40“ terénních pneumatik. Natáčet se může i zadní náprava a o brzdění se starají šestipístkové třmeny Brembo s karbon-keramickými kotouči o průměru 400 mm.

O pohon se stará buď přeplňovaný, uprostřed uložený osmiválec o výkonu 820 kW (1.115 k), nebo elektrické ústrojí s výkonem pohonu 750 kW (1.020 k) a 75kWh baterií. V8 je spojena s osmistupňovou samočinnou převodovkou a obě verze pohonu přenášejí sílu skrz dvoustupňovou přídavnou převodovku standardně na zadní kola s možností přiřazení přední nápravy. K dispozici jsou také uzávěrky předního a zadního diferenciálu.

Karoserie i šasi jsou vyrobeny z karbonu a hliníku a uvnitř byste marně hledali luxus. Jsou tu sice dva displeje, 12,3“ přístrojový štít a 12,8“ středový displej, ale to je kromě alcantarových sedaček a – kupodivu – držáků nápojů v podstatě všechno. Cokoliv dalšího by jen zbytečně zvyšovalo hmotnost.

„SV Rover představuje nový extrém ve schopnostech, síle a manévrovatelnosti offroadů,“ říká Joe Scarbo, šéf firmy. Vůz podle něj „kombinuje nostalgii klasického britského designu s moderní americkou silou a technologiemi“. Ovšem, stejně jako je extrémní auto samotné, je extrémní i jeho cena – 1,5 milionu dolarů, tedy zhruba 35,1 milionu korun.