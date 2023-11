Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mladičká Lia Block doslova září ve světě motorsportu! Dcera tragicky zesnulého automobilového závodníka a showmana Kena Blocka letos v říjnu vyhrála svůj první rallyeový šampionát a teď se odvážila za volant extrémního monstra „Hoonipigasus“, které je jedním z posledních projektů jejího otce. S unikátním závodním speciálem vycházejícím z Porsche 911 vyrazila na náročnou trať legendárního amerického závodu na vrchol hory Pikes Peak.

Pikes Peak International Hill Climb v Coloradu je náročnou výzvou i pro veterány automobilových závodů. Když šestnáctiletá Lia Block oznámila, že s tátovým Hoonipigasusem vyrazí na nekompromisní trať, všichni očekávali, že to nejprve zkusí v klidu. Jenže ona na to pořádně šlápla! Ani sám Ken Block při premiéře nového závodního speciálu do cíle nedojel, protože ještě před kvalifikací mu zničil motor.

V novém dokumentu od Hoonigan Racing Division však můžeme vidět, že Hoonipigasus žije dál a jeho historicky první průjezd cílem je významným emocionálním momentem. Lia Block se toho během první ostré jízdy s bláznivou „devětsetjedenáctkou“ na horské silnici opravdu nebojí, protože jej zkušeně ovládá i v rychlostech přesahujících 200 kilometrů v hodině. Sama k tomu dodává: „Dejte mi rychlé auto a já v něm pojedu rychle.“

A současně říká, že při sezení v tomto autě všechen okolní svět zmizí. Závodění na Pikes Peak je extrémně nebezpečné a každou chvíli můžete sjet ze srázu, ale je to návyková zábava. Vždyť adrenalin v až extrémních porcích miloval i její otec. A Hoonipigasus s brutálním výkonem a sofistikovanou aerodynamikou jej umí vytvářet na požádání. Všechny aerodynamické prvky by měly vyvíjet ohromný přítlak až 2250 kilogramů!

Porsche 911 od Hoonigan Industries má čtyřlitrový plochý šestiválec se dvěma turbodmychadly o výkonu až 1400 koní, sedmistupňovou sekvenční převodovku a pohon všech kol. Legendárním růžovým zbarvením přitom odkazuje na slavné Porsche 917/20 „Pink Pig“ z roku 1971. Na závěr už jen dodáme, že váží neuvěřitelných přibližně tisíc kilogramů. Tohle je opravdová raketa na zdolávání kopců. A teď už se podívejte na řidičský talent mladičké závodnice. Jablko nespadlo daleko od stromu.