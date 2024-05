Stellantis se spojil s výrobcem elektromobilů z Číny. V Evropě začne cenová bitva

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Společný podnik s názvem Leapmotor International bude sloužit k výrobě a prodeji elektromobilů firmy Leapmotor mimo Čínu. V září se elektromobily začnou prodávat v Německu, Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Řecku, Španělsku, Portugalsku a Rumunsku.

Společný podnik bude v první fázi prodávat malé městské automobily T03 a sportovně-užitkové vozy C10 firmy Leapmotor, sortiment však bude postupně rozšiřovat. "Můžete očekávat, že T03 bude stát v Evropě méně než 20.000 eur (zhruba půl milionu Kč)," uvedl podle agentury Reuters šéf Stellantisu Carlos Tavres.

Stellantis ve společném podniku vlastní podíl 51 procent a Leapmotor zbývajících 49 procent. Firmy neupřesnily, kde by společný podnik mohl elektromobily vyrábět. Uvedly nicméně, že výrobní lokality musí splňovat kritéria pro kvalitu a nákladovou konkurenceschopnost. Zdroje agentury Reuters v březnu informovaly, že Leapmotor začne vyrábět malé elektromobily v továrně společnosti Stellantis v polských Tychách.

Evropská komise (EK) loni začala vyšetřovat subvencování výroby elektromobilů v Číně, což by mohlo vést k zavedení dodatečných cel na dovoz těchto vozů do Evropské unie. Komise by měla vyšetřování dokončit v listopadu, už v červenci by však mohla uvalit prozatímní cla.

Spojené státy oznámily, že zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent. Mluvčí Stellantisu podle agentury Reuters uvedl, že společný podnik Leapmotor International výrobu ani prodej elektromobilů v USA neplánuje.

Společný podnik je součástí širšího partnerství firem Stellantis a Leapmotor. Skupina Stellantis již loni v říjnu investovala 1,5 miliardy eur (zhruba 37 miliard Kč) do koupi podílu 21 procent ve společnosti Leapmotor.

Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Fúze svedla dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.