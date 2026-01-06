Stellantis ukázal nové MPV. I hybridní má baterku velkou jako Škoda Enyaq
Koncern Stellantis dnes nabízí jediné MPV klasického střihu. Chrysler Pacifica už je na trhu od roku 2016 a nástupce je stále v nedohlednu. Teď se ale ukázala novinka, která by mohla ukázat budoucnost MPV Stellantisu.
V Evropě to vypadá, že doba MPV skončila a nikdy se nevrátí, v Číně ale mají opačný názor. MPV tam patří mezi ty oblíbenější segmenty a aktivní v něm jsou skoro všechny automobilky. Nově to platí i pro Leapmotor, částečně spadající pod koncern Stellantis. Své první MPV představil koncem minulého roku a překvapil technikou.
Vozy Leapmotor se už prodávají i v České republice, za distribuci v Evropě je zodpovědný právě Stellantis. Vozy zatím zaujaly spíše cenou, technika zde dostupných modelů je totiž docela průměrná. Posledních pár modelů, představených zatím jen v Číně, ale míří mezi technickou špičku, alespoň tedy na papíře.
Leapmotor D99 je druhým modelem ve vlajkové sérii D, po nedávno ukázaném SUV D19. Přes 5,2 metru dlouhé MPV využívá totožný základ i techniku, což jej řadí mezi technicky nejzajímavější MPV dneška. Verze jsou opět dostupné dvě, jako to platí pro většinu modelů Leapmotoru. Elektrická má baterii CATL Freevoy, mixující chemie LFP a NMC. Její kapacita je 115 kWh a auto má 1000V architekturu.
To je dnes stále nepříliš běžné číslo, většina automobilek sotva začala přecházet na 800V platformy. Znamenat by to mělo ultrarychlé nabíjení, ale konkrétní číslo zatím automobilka nezveřejnila ani u jednoho z vlajkových modelů série D. Konkurence se stejným napětím ale zvládá až 1 MW. Elektrická verze SUV D19 má dva elektromotory o kombinovaném výkonu 540 kW a to samé se dá očekávat i zde.
Pro evropské zájemce asi bude zajímavější verze EREV se sériovým hybridem. Ta totiž dostává vedle spalovací čtyřválcové patnáctistovky také baterii o kapacitě 80,3 kWh. To je na sériové hybridy rekordní číslo, ostatně podobnou kapacitu má i největší baterie nabízená v čistě elektrické Škodě Enyaq.
Reálný dojezd na elektřinu by tak mohl být až 300 kilometrů (500 km dle CNTC) a spalovací motor se tedy opravdu omezí jen na dlouhé cesty. Verze EREV má navíc 800V architekturu, což je opět pro hybridy unikum, a taktéž to slibuje velmi rychlé dobíjení. Poháněna jsou opět všechna kola a kombinovaný výkon by měl být 400 kW.
Interiér se zatím neukázal, ale jisté je zaměření na luxus s kapitánskými sedačkami ve druhé řadě. Příbuzné D19 má mimo jiné velikou výklopnou obrazovku na stropě ve druhé řadě, generátor kyslíku a jeho přední světlomety dokáží fungovat jako jednodušší projektor. Samozřejmostí jsou i autonomní funkce, kterým pomáhá lidar na střeše a desítky různých senzorů.
Jestli se velké MPV objeví i v Evropě, zatím zástupci Stellantisu neřekli. Leapmotor ale slibuje modelovou ofenzivu i zde a letos se u nás objeví vedle modelů B10 se sériovým hybridem a C10 s pohonem všech kol také elektrický hatchback B05 a menší elektrické SUV B03X.
Zdroj: Leapmotor