Srovnání elektromobilů v pořádné zimě: I ten nejlepší byl tragický

Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Nízké teploty elektrickému pohonu neprospívají. Auta se sice zlepšují, ale pořád platí, že udávaný dojezd v zimě téměř určitě nedosáhnou. Znovu to dokázal i test 32 elektromobilů, který novináři vykonali v extrémních podmínkách.

Že mají elektrické vozy v zimě podstatně nižší dojezd, je známý fakt. V poslední době se díky pokrokům v technologii a širšímu nasazení tepelných čerpadel dojezd v zimě zlepšil, i tak ale počítáme s jeho poklesem až o 30 %. Testování vozů v zimních podmínkách se věnuje hned několik redakcí a institutů, v Evropě jsou nejznámější každoroční pokusy norského magazínu Motor.

Ten vykonal zatím poslední test minulý leden a výsledky byly překvapivě pozitivní. Nejlepším z testované skupiny byl Polestar 3, jehož zimní dojezd proti WLTP klesl jen o 5 %. Nejhorším byl francouzský crossover Peugeot e-3008, kterému dojezd klesl o 32 %.

Video placeholder
Velký test elektromobilů v zimním počasí • Zdroj: Autohome

Nedávno udělala podobný test redakce Autohome, největšího čínského webu zaměřeného na automobily. Vzala si na to rovnou 67 elektromobilů, plug-in hybridů a EREV, což je i podle Guinnessovy knihy rekordů největší světový test automobilů v zimních podmínkách. Vydali se do čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, kde během testu panovaly teploty v rozsahu –10 až –25 °C.

Testovalo se sedm disciplín – dojezd, spotřeba, rychlonabíjení, fungování klimatizace, automatické nouzové brzdění, akcelerace a terénní schopnosti. Ve flotile byly čínské i zahraniční modely, od malých levných hatchbacků po veliká SUV a off-road Mercedes-Benz G 580 EQ. Z toho 32 vozů bylo čistě elektrických a zbytek hybridy.

Nejzajímavějším výsledkem je jistě zimní dojezd a spotřeba elektromobilů, což se testovalo na uzavřené trati dlouhé 4 kilometry. Auta na ní kroužila rychlostí kolem 70 km/h až do úplného vybití, po kterém musela pro každé přijet odtahovka. Výsledné pořadí se počítalo podle toho, kolik procent zvládlo auto ujet z oficiálního dojezdu dle CLTC.

Jako nejlepší se ukázal liftback Xpeng P7 druhé generace s pohonem všech kol a baterií o kapacitě 92,2 kWh, který ujel 366,7 kilometrů. Jenže i to je jen 53,9 % z udávaného dojezdu 680 kilometrů. Spotřeba byla 26,9 kWh/100 km, čímž se vůz v samostatné disciplíně spotřeby zařadil na deváté místo. Udávaná spotřeba je ovšem jen 12 kWh/100 km dle CLTC. Xpeng P7 se v Česku prodává v první generaci, příchod druhé zatím nebyl potvrzen.

Na druhém místě se umístil luxusní sedan Yangwang U7 AWD od BYD, který ujel 372,9 km, což je 51,8 % z udávaného dojezdu 720 kilometrů. Průměrná spotřeba přitom byla 40,2 kWh/100 km, což jej řadí až na 29. místo žebříčku spotřeby. Auto má ostatně baterii o kapacitě 135,5 kWh a udávanou spotřebu 21,8 kWh/100 km.

Na třetím místě byl i v Česku prodávaný Zeekr 001 AWD s baterií o kapacitě 103 kWh. Ten má udávaný dojezd 730 kilometrů, na okruhu ale ujel jen 362,1 km, což je 49,6 %. Spotřebu měl 28,1 kWh/100 km, což jej řadí na 12. místo v této kategorii, udávaná je 17,1 kWh/100 km.

Na čtvrtém místě se umístila Tesla Model 3 s baterií o kapacitě 78,4 kWh a pohonem všech kol. Na okruhu ujela 361 kilometrů, což je 48 % z udávaného dojezdu 753 kilometrů dle CLTC. Spotřebu měla 24,9 kWh/100 km, což ji řadí na páté místo. Udávaná spotřeba v Číně je u této verze 12,1 kWh/100 km.

Zajímavý je pohled na opačný konec žebříčku, kde se umístilo nové SUV Li Auto i8 s baterií o kapacitě 97,8 kWh a pohonem všech kol. To má udávaný dojezd 720 kilometrů, na okruhu ale ujelo 250,3 km, což je zoufalých 34,8 %. Spotřebu přitom mělo 39,2 kWh/100 km, což je pořádný skok proti udávaným 14,8 kWh/100 km. Zde je mimochodem zajímavé i to, že web Autohome v roce 2005 založil jistý pan Li Xiang. Stejný člověk, který v roce 2015 z vedení webu odešel a založil právě automobilku Li Auto (její čínský název je Li Xiang).

Hned nad Li Auto i8 se umístila Tesla Model Y ve verzi s baterií o kapacitě 78,4 kWh a pohonem všech kol. Ta má udávaný dojezd 690 kilometrů, ale na okruhu zvládla jen 242,8 kilometrů, což je 35,2 %. O moc lepší nebyla ani nová Tesla Model Y L, která se zatím prodává pouze v Číně. Verze s 82 kWh baterií a pohonem všech kol skončila na 29. místě, s reálným dojezdem 270,9 km. To je jen 36,1 % z udávaných 751 kilometrů. Lépe si oba modely vedly ve spotřebě, kde skončily kousek za polovinou tabulky – Model Y se spotřebou 34,9 kWh/100 km a Model Y L 36,1 kWh/100 km.

Hlavním důvodem velkého rozdílu proti udávané spotřebě a také proti testům vozů v Norsku je samozřejmě velmi nepřesný čínský testovací cyklus CLTC. Ten ve srovnání s evropským WLTP o 30 % i více nadhodnocuje dojezd a podhodnocuje spotřebu. Norský test se ale také neodehrává v až tak nízkých teplotách, při tom posledním bylo jen pár stupňů pod nulou.

Tesla Model 3 ve stejné verzi má v Evropě udávaný dojezd 660 kilometrů, takže výsledek by byl pořád jen 54,7 % proti WLTP. Tesla Model Y má u nás dojezd 600 kilometrů, takže výsledek je jen 40,5 % z WLTP. Druhá generace Xpengu P7 zatím WLTP dojezd nemá, porovnat ji proto nemůžeme.

V testu spotřeby se na prvním místě umístil malý BYD Seagull, který byl nedávno uveden v Česku jako Dolphin Surf. Čínská verze má ale menší baterii s kapacitou 38,88 kWh a slabší elektromotor. Okruh odjel s průměrnou spotřebou 23,5 kWh/100 km a ujel 177,2 km, což je 43,8 % z udávaných 405 kilometrů.

Naprosto nejhorší byl ve spotřebě elektrický Mercedes-Benz G 580 EQ, který test odjel s průměrem 51,9 kWh/100 km, tedy o 10 kWh více než předposlední iCar V23. O trochu lepší byl v dojezdu, kde hranatý mercedes dosáhl 216 km, což je 37,8 % z udávaných 571 km. To je dokonce lepší než Mercedes-Benz CLA s 89 kWh baterií a pohonem zadních kol, který ujel 320 kilometrů, což je 37 % z udávaných 866 km. Spotřebu při tom měl 30,4 kWh/100 km, což jej zařadilo na 14. místo žebříčku.

Číňané otestovali také rychlonabíjení v mrazivých podmínkách. Testovalo se rozmezí 30–80 %, které často udávají čínské automobilky místo u nás běžného 10–80 %. Nejrychleji to zvládl Avatr 06, kterému stačilo 15 minut. Jenže v tomto případě jde o EREV s baterií o kapacitě jen 45,06 kWh. Na hybridní vůz je to ale každopádně skvělý výsledek.

Z elektromobilů byl nejrychlejší sedan Changan Nevo 06, který pochází od stejné automobilky jako Avatr. Jeho 63,18 kWh baterie se do 80 % nabila za 16 minut. V první desítce se umístil také v Česku prodávaný Leapmotor B10, jehož 67,1 kWh baterie se do 80 % nabila za 21 minut.

Tesly se umístily až na chvostu žebříčku na 42.–44. místě. Model Y a Model 3 se 78,4 kWh baterií potřebovaly 35 a 36 minut, Model Y L s 82 kWh se také nabíjel 36 minut. Nejhorším byl opět Mercedes-Benz G580 EQ, jehož 122 kWh baterie se nabíjela 43 minut. Nicméně šlo také o druhou největší baterii v testu. Nejvyšší kapacitu 135,5 kWh má Yangwang U7, který se se 42 minutami umístil na předposledním místě.

Výsledky testu zimního dojezdu elektromobilů a naměřená spotřeba
HodnoceníModelNaměřený dojezd (km)Dosažený dojezd z CLTC (%)Dojezd dle CLTC (km)Dosažená spotřeba (kWh/100 km)
1Xpeng P7 (druhá generace)366,753,968026,9
2Yangwang U7372,951,872040,2
3Zeekr 001362,149,673028,1
4Tesla Model 3 Long Range AWD361,848,075424,9
5Nissan N7296,347,462526,4
6BYD Seal 06248,745,654524,6
7Xpeng Mona M03270,045,060025,4
8Fangchengbao 3224,744,950033,7
9Aito M7282,044,463535,7
10BYD Han L263,943,960132,2
11BYD Seagull (Dolphin Surf)177,243,840523,5
12Geely Galaxy E5260,942,861028,6
13MG4 (druhá generace)225,842,653025,5
14Xiaomi YU7319,042,575133,7
15BYD Sealion 06253,141,860635,6
16Geely Xingyuan168,241,041023,5
17Aito M8254,140,762438,9
18Nio ES8 (EL8)257,940,663539,2
19iCar V23201,940,350141,4
20Onvo L90221,040,255037,0
21Toyota bZ3X243,840,061030,4
22Leapmotor B01 (B10)260,240,065126,9
23Deepal S05242,539,162030,4
24Wuling Bingo S166,438,743024,9
25Mercedes-Benz G580 EQ216,037,857151,9
26Arcfox T1160,837,842531,0
27Mercedes-Benz CLA250+ EQ320,037,086530,4
28Li Auto i6238,036,165940,5
29Tesla Model Y L270,936,175036,1
30Changan Nevo A06223,335,463127,9
31Tesla Model Y AWD Long Range242,835,269034,9
32Li Auto i8250,334,871939,2

Zdroj: Autohome, foto a video: Autohome

