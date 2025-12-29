Srovnání elektromobilů v pořádné zimě: I ten nejlepší byl tragický
Nízké teploty elektrickému pohonu neprospívají. Auta se sice zlepšují, ale pořád platí, že udávaný dojezd v zimě téměř určitě nedosáhnou. Znovu to dokázal i test 32 elektromobilů, který novináři vykonali v extrémních podmínkách.
Že mají elektrické vozy v zimě podstatně nižší dojezd, je známý fakt. V poslední době se díky pokrokům v technologii a širšímu nasazení tepelných čerpadel dojezd v zimě zlepšil, i tak ale počítáme s jeho poklesem až o 30 %. Testování vozů v zimních podmínkách se věnuje hned několik redakcí a institutů, v Evropě jsou nejznámější každoroční pokusy norského magazínu Motor.
Ten vykonal zatím poslední test minulý leden a výsledky byly překvapivě pozitivní. Nejlepším z testované skupiny byl Polestar 3, jehož zimní dojezd proti WLTP klesl jen o 5 %. Nejhorším byl francouzský crossover Peugeot e-3008, kterému dojezd klesl o 32 %.
Nedávno udělala podobný test redakce Autohome, největšího čínského webu zaměřeného na automobily. Vzala si na to rovnou 67 elektromobilů, plug-in hybridů a EREV, což je i podle Guinnessovy knihy rekordů největší světový test automobilů v zimních podmínkách. Vydali se do čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, kde během testu panovaly teploty v rozsahu –10 až –25 °C.
Testovalo se sedm disciplín – dojezd, spotřeba, rychlonabíjení, fungování klimatizace, automatické nouzové brzdění, akcelerace a terénní schopnosti. Ve flotile byly čínské i zahraniční modely, od malých levných hatchbacků po veliká SUV a off-road Mercedes-Benz G 580 EQ. Z toho 32 vozů bylo čistě elektrických a zbytek hybridy.
Nejzajímavějším výsledkem je jistě zimní dojezd a spotřeba elektromobilů, což se testovalo na uzavřené trati dlouhé 4 kilometry. Auta na ní kroužila rychlostí kolem 70 km/h až do úplného vybití, po kterém musela pro každé přijet odtahovka. Výsledné pořadí se počítalo podle toho, kolik procent zvládlo auto ujet z oficiálního dojezdu dle CLTC.
Jako nejlepší se ukázal liftback Xpeng P7 druhé generace s pohonem všech kol a baterií o kapacitě 92,2 kWh, který ujel 366,7 kilometrů. Jenže i to je jen 53,9 % z udávaného dojezdu 680 kilometrů. Spotřeba byla 26,9 kWh/100 km, čímž se vůz v samostatné disciplíně spotřeby zařadil na deváté místo. Udávaná spotřeba je ovšem jen 12 kWh/100 km dle CLTC. Xpeng P7 se v Česku prodává v první generaci, příchod druhé zatím nebyl potvrzen.
Na druhém místě se umístil luxusní sedan Yangwang U7 AWD od BYD, který ujel 372,9 km, což je 51,8 % z udávaného dojezdu 720 kilometrů. Průměrná spotřeba přitom byla 40,2 kWh/100 km, což jej řadí až na 29. místo žebříčku spotřeby. Auto má ostatně baterii o kapacitě 135,5 kWh a udávanou spotřebu 21,8 kWh/100 km.
Na třetím místě byl i v Česku prodávaný Zeekr 001 AWD s baterií o kapacitě 103 kWh. Ten má udávaný dojezd 730 kilometrů, na okruhu ale ujel jen 362,1 km, což je 49,6 %. Spotřebu měl 28,1 kWh/100 km, což jej řadí na 12. místo v této kategorii, udávaná je 17,1 kWh/100 km.
Na čtvrtém místě se umístila Tesla Model 3 s baterií o kapacitě 78,4 kWh a pohonem všech kol. Na okruhu ujela 361 kilometrů, což je 48 % z udávaného dojezdu 753 kilometrů dle CLTC. Spotřebu měla 24,9 kWh/100 km, což ji řadí na páté místo. Udávaná spotřeba v Číně je u této verze 12,1 kWh/100 km.
Zajímavý je pohled na opačný konec žebříčku, kde se umístilo nové SUV Li Auto i8 s baterií o kapacitě 97,8 kWh a pohonem všech kol. To má udávaný dojezd 720 kilometrů, na okruhu ale ujelo 250,3 km, což je zoufalých 34,8 %. Spotřebu přitom mělo 39,2 kWh/100 km, což je pořádný skok proti udávaným 14,8 kWh/100 km. Zde je mimochodem zajímavé i to, že web Autohome v roce 2005 založil jistý pan Li Xiang. Stejný člověk, který v roce 2015 z vedení webu odešel a založil právě automobilku Li Auto (její čínský název je Li Xiang).
Hned nad Li Auto i8 se umístila Tesla Model Y ve verzi s baterií o kapacitě 78,4 kWh a pohonem všech kol. Ta má udávaný dojezd 690 kilometrů, ale na okruhu zvládla jen 242,8 kilometrů, což je 35,2 %. O moc lepší nebyla ani nová Tesla Model Y L, která se zatím prodává pouze v Číně. Verze s 82 kWh baterií a pohonem všech kol skončila na 29. místě, s reálným dojezdem 270,9 km. To je jen 36,1 % z udávaných 751 kilometrů. Lépe si oba modely vedly ve spotřebě, kde skončily kousek za polovinou tabulky – Model Y se spotřebou 34,9 kWh/100 km a Model Y L 36,1 kWh/100 km.
Hlavním důvodem velkého rozdílu proti udávané spotřebě a také proti testům vozů v Norsku je samozřejmě velmi nepřesný čínský testovací cyklus CLTC. Ten ve srovnání s evropským WLTP o 30 % i více nadhodnocuje dojezd a podhodnocuje spotřebu. Norský test se ale také neodehrává v až tak nízkých teplotách, při tom posledním bylo jen pár stupňů pod nulou.
Tesla Model 3 ve stejné verzi má v Evropě udávaný dojezd 660 kilometrů, takže výsledek by byl pořád jen 54,7 % proti WLTP. Tesla Model Y má u nás dojezd 600 kilometrů, takže výsledek je jen 40,5 % z WLTP. Druhá generace Xpengu P7 zatím WLTP dojezd nemá, porovnat ji proto nemůžeme.
V testu spotřeby se na prvním místě umístil malý BYD Seagull, který byl nedávno uveden v Česku jako Dolphin Surf. Čínská verze má ale menší baterii s kapacitou 38,88 kWh a slabší elektromotor. Okruh odjel s průměrnou spotřebou 23,5 kWh/100 km a ujel 177,2 km, což je 43,8 % z udávaných 405 kilometrů.
Naprosto nejhorší byl ve spotřebě elektrický Mercedes-Benz G 580 EQ, který test odjel s průměrem 51,9 kWh/100 km, tedy o 10 kWh více než předposlední iCar V23. O trochu lepší byl v dojezdu, kde hranatý mercedes dosáhl 216 km, což je 37,8 % z udávaných 571 km. To je dokonce lepší než Mercedes-Benz CLA s 89 kWh baterií a pohonem zadních kol, který ujel 320 kilometrů, což je 37 % z udávaných 866 km. Spotřebu při tom měl 30,4 kWh/100 km, což jej zařadilo na 14. místo žebříčku.
Číňané otestovali také rychlonabíjení v mrazivých podmínkách. Testovalo se rozmezí 30–80 %, které často udávají čínské automobilky místo u nás běžného 10–80 %. Nejrychleji to zvládl Avatr 06, kterému stačilo 15 minut. Jenže v tomto případě jde o EREV s baterií o kapacitě jen 45,06 kWh. Na hybridní vůz je to ale každopádně skvělý výsledek.
Z elektromobilů byl nejrychlejší sedan Changan Nevo 06, který pochází od stejné automobilky jako Avatr. Jeho 63,18 kWh baterie se do 80 % nabila za 16 minut. V první desítce se umístil také v Česku prodávaný Leapmotor B10, jehož 67,1 kWh baterie se do 80 % nabila za 21 minut.
Tesly se umístily až na chvostu žebříčku na 42.–44. místě. Model Y a Model 3 se 78,4 kWh baterií potřebovaly 35 a 36 minut, Model Y L s 82 kWh se také nabíjel 36 minut. Nejhorším byl opět Mercedes-Benz G580 EQ, jehož 122 kWh baterie se nabíjela 43 minut. Nicméně šlo také o druhou největší baterii v testu. Nejvyšší kapacitu 135,5 kWh má Yangwang U7, který se se 42 minutami umístil na předposledním místě.
|Výsledky testu zimního dojezdu elektromobilů a naměřená spotřeba
|Hodnocení
|Model
|Naměřený dojezd (km)
|Dosažený dojezd z CLTC (%)
|Dojezd dle CLTC (km)
|Dosažená spotřeba (kWh/100 km)
|1
|Xpeng P7 (druhá generace)
|366,7
|53,9
|680
|26,9
|2
|Yangwang U7
|372,9
|51,8
|720
|40,2
|3
|Zeekr 001
|362,1
|49,6
|730
|28,1
|4
|Tesla Model 3 Long Range AWD
|361,8
|48,0
|754
|24,9
|5
|Nissan N7
|296,3
|47,4
|625
|26,4
|6
|BYD Seal 06
|248,7
|45,6
|545
|24,6
|7
|Xpeng Mona M03
|270,0
|45,0
|600
|25,4
|8
|Fangchengbao 3
|224,7
|44,9
|500
|33,7
|9
|Aito M7
|282,0
|44,4
|635
|35,7
|10
|BYD Han L
|263,9
|43,9
|601
|32,2
|11
|BYD Seagull (Dolphin Surf)
|177,2
|43,8
|405
|23,5
|12
|Geely Galaxy E5
|260,9
|42,8
|610
|28,6
|13
|MG4 (druhá generace)
|225,8
|42,6
|530
|25,5
|14
|Xiaomi YU7
|319,0
|42,5
|751
|33,7
|15
|BYD Sealion 06
|253,1
|41,8
|606
|35,6
|16
|Geely Xingyuan
|168,2
|41,0
|410
|23,5
|17
|Aito M8
|254,1
|40,7
|624
|38,9
|18
|Nio ES8 (EL8)
|257,9
|40,6
|635
|39,2
|19
|iCar V23
|201,9
|40,3
|501
|41,4
|20
|Onvo L90
|221,0
|40,2
|550
|37,0
|21
|Toyota bZ3X
|243,8
|40,0
|610
|30,4
|22
|Leapmotor B01 (B10)
|260,2
|40,0
|651
|26,9
|23
|Deepal S05
|242,5
|39,1
|620
|30,4
|24
|Wuling Bingo S
|166,4
|38,7
|430
|24,9
|25
|Mercedes-Benz G580 EQ
|216,0
|37,8
|571
|51,9
|26
|Arcfox T1
|160,8
|37,8
|425
|31,0
|27
|Mercedes-Benz CLA250+ EQ
|320,0
|37,0
|865
|30,4
|28
|Li Auto i6
|238,0
|36,1
|659
|40,5
|29
|Tesla Model Y L
|270,9
|36,1
|750
|36,1
|30
|Changan Nevo A06
|223,3
|35,4
|631
|27,9
|31
|Tesla Model Y AWD Long Range
|242,8
|35,2
|690
|34,9
|32
|Li Auto i8
|250,3
|34,8
|719
|39,2
Zdroj: Autohome, foto a video: Autohome