STI zpět v plné síle? Do Subaru se má vrátit sportovnost

Není to tak dávno, co jsme i na evropských trzích mohli koupit subaru s označením STI – Subaru Tecnica International. Tahle tři magická písmena však zmizela s tím, jak značka kladla čím dál větší důraz na bezpečnost, a v Evropě si můžeme nechat zajít chuť i na WRX, nebudeme-li si ho chtít individuálně dovézt ze Spojených států.

Písmena STI dlouho znamenala jen drobně upravené edice. Na letošním tokijském autosalonu se však vrátila coby označení vrcholné edice WRX STI S210 s přímým napojením na motorsport. Pětisetkusová specialitka zůstala nicméně vyhrazena pro Japonsko.

Podle Davida Della Stritta, šéfa evropské divize Subaru, bychom se mohli na něco podobného těšit i v Evropě. „Existují plány na návrat sportovnosti,“ cituje jeho slova z newyorského autosalonu britský magazín Autocar.

Novinářům se z něj nepodařilo dostat příliš detailů, ale trochu se přeci jen rozpovídal. „Pokud byste po mě chtěli sesumírovat, co Subaru dnes znamená pro zákazníky v Evropě, jsou to tři písmena B, Z a O – bezpečná, zábavná a odolná (orig. SFT – safe, fun, and tough),“ řekl Stritto.

„Je ale čtvrtý pilíř, který mi v Evropě k prodávání chybí už deset let, a to je V – výkon (orig. P – power and performance). Zeptejte se kohokoliv, co znamená Subaru, a řekne vám STI. Není možné oddělit STI od Subaru,“ vystihl Stritto, co fanouškům značky v Evropě už dlouho chybí. „Takže musíme sportovnost přinést zpátky,“ dodal.

V současnosti to podle něj v Evropě udělat nejde kvůli povinnosti filtru pevných částic i pro zážehové motory. Koncern Volkswagen nebo třeba Toyota se svým GR Yarisem by nemusely souhlasit, ale to v tuto chvíli pomiňme. Stritto míří k jedinému – výkonným elektromobilům.

„S elektromobilem máte výkon a pohon všech kol. Pracujeme na sportovnějších modelech a umožňuje nám to elektrifikace. Nalijme si čistého vína – je krásné mít prospekt budoucího WRX STI – superrychlého, se zlatými koly a modrou barvou. To je to, co nakonec všichni chceme,“ pokračoval Stritto.

Náznak budoucnosti automobilka ukázala už před dvěma lety v podobě konceptu závoďáku STI E-RA, který měl 1.087 koní (799 kW) a jeho cílem bylo závodění na Nürburgringu. S okruhovými závody, nikoliv s rallye jako kdysi, je spojená právě i před čtvrtrokem představená japonská limitka WRX STI S210.

Subaru aktuálně na elektromobilech spolupracuje s Toyotou – první elektrický vůz značky, Solterra, je dvojče Toyoty bZ-4X a čerstvě prošlo modernizací. Na stejné technice přišel také kombík Trailseeker, který překvapil nejvyšším výkonem 381 koní.

Budoucí sportovní elektromobily nemusí stát na platformě sdílené s Toyotou; Subaru plánuje od roku 2028 stavět elektrická auta na vlastní, nesdílené platformě. Taky ale klidně můžou, ostatně ze spolupráce Subaru a Toyoty na sportovních autech vzniklo velmi úspěšné „toyobaru“, tedy dvojčata Subaru BRZ/Toyota GT86, resp. v druhé generaci GR86. A stejně jako Subaru představilo STI E-RA, má Toyota ve své nedávné minulosti koncept elektrického sporťáku FT-SE.

