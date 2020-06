Strašlivý Mustang Hello Kitty kdysi býval musclecarem. A bude ještě sladší

Individuálně přizpůsobené auto vždy odráží osobnost majitele. Zkrocený plnokrevník tak plně odpovídá citlivé matce dvou dcer, kterým by lépe slušela bohužel matčina hračka plná dětských motivů.

Ženské jméno Takiyah Middleton zatím nic neříká, ale na konci článku bude člověk znát zřejmě nejpodivnější majitelku primárně drsného Fordu Mustang. Americká klasika sériově není žádné ořezávátko, což neplatí pro zakázkovou edici Hello Kitty. Rozněžnělé auto plné japonské kreslené postavičky šokuje, svým způsobem zůstává nejpůsobivějším, nejslavnějším a nejpřitažlivějším unikátem tunerského světa.

Právě Takiyah Middleton stojí za růžovo-bílým kýčem tvořeným osm let vlastníma rukama. Přeslazený Mustang prý stále není v konečné podobě, proto se ještě máme na co těšit. Prazvláštní výtvor začal vznikat krátce poté, co autorka komiksového vozu zaplatila zhruba osm tisíc dolarů (190 tisíc Kč) za neposkvrněnou ojetinu z bazaru.

Máma dvou malých dcer chtěla být v očích potomků inspirací, proto si zajistila pozornost tím nejméně obvyklým způsobem. Na jízdy do školy nachystala cirkusový Mustang z roku 2006 přizpůsobený vkusu dospívajících, nebo fanoušků směru japonské popkultury zvaného kawaii. Zjemnění interiéru i exteriéru stálo odhadem 30 tisíc amerických dolarů (714 tisíc Kč) s plánem investovat čas a peníze minimálně dalších pět let.

Za cenu přes 700 tisíc korun je možné pořídit spoustu růžové látky, lesklých kamínků, kožešinek a falešných drahokamů. „Rozhodla jsem se jít cestou Hello Kitty, protože jsem si opravdu myslela, že malá postava je roztomilá,“ říká svébytná výtvarnice o podivné slabosti pro kreslenou figurku.

Middleton vybrala růžovou kombinaci, protože je to typická dívčí barva. Svým dětem chtěla vůz přiblížit vlastnoručním vybarvením čtyřmístného kabrioletu. Kromě barevných kotrmelců přibyly uvnitř obrazovky a údajně kvalitní audio systém. V souladu s asijským tématem byly použity spousty výřezů a obtisků tvarů kočičí hlavy nebo srdce, dokonce i koncovka výfuku vypadá jako zamilovaný symbol z jarmarku. Zpětné zrcátko je zabaleno do růžového plyše, zatímco se pod ním houpe třpytivé srdce.

Výtvarná kreace barvami a tvary nekončí. Příliš výstřední Ford jezdí na 26palcových kolech kombinovaných růžovo-chromovým povrchem. Za nadstandardními disky jsou připevněny barevné neony přidávající blikající porci hodně odvážného vkusu. „Toto je první auto, které jsem kdy přizpůsobila. Udělala jsem to sama svýma rukama. Nikdy jsem neměla nikoho, kdo by mi pomohl, protože jsem chtěla něco, co bych sama vytvořila,“ sdělila Takiyah z Tennessee a dodala: „V Nashville je auto velmi, velmi populární. Když projíždím, lidé v centru křičí, fotí, vyptávají se a dokonce chtějí posedět. Toto auto mění životy lidí, vytváří úsměvy na tvářích. Každý ho miluje.“

Pro majitelku je mnohem podstatnější, že se Mustangem údajně zavděčila oběma dcerám. Mnohem lepší obraz vytváří vedlejší činnost Takiyah coby zakladatelky autoklubu Rychus Rydz. Spolek kromě práce na autech také podniká komunitní činnost ve formě podpory chudých spoluobčanů. Nepřehlédnutelný automobil přijímá dobře roli reklamního poutače, který zvyšuje povědomí o dobročinné organizaci a přináší kontakty na zdroje finančních prostředků. Zářivý Ford a bývalý musclecar se nikde neztratí.

Na otázku, zda by majitelka příště vytvořila stejný projekt, neodpověděla záporně. Je si jistá, že není připravena vůz prodat, proto odmítla několik nabídek. Začala by přemýšlet při oslovení zájemcem ochotným utratit přes 30 tisíc dolarů (714 tisíc Kč).