Středoevropská rally po 3. dnu: Vede Ogier, Neuville nemá jistotu

Nedělní finále představuje dvojici rychlostních zkoušek, které se jedou dvakrát na německých silnicích před posledním stupněm vítězů v Pasově. Závěrečná erzeta nese tradičně označení Power Stage a pět nejrychlejších zde získává od pěti do jednoho bonusového bodu. V neděli čeká na posádky zbývajících 54,08 měřených kilometrů.

Neuville uvízl v příkopu

Lídr průběžného pořadí světového šampionátu i Středoevropské rallye Neuville začínal sobotní program na prvním místě, když měl po osmi zkouškách k dobru 6,4 sekundy. Jeho největší soupeř Ogier postupně ubíral po sekundách a po jedenácté erzetě se dostal jasně na první místo.

Na zmíněném měřeném úseku se totiž dostal Neuville dvakrát mimo trať. Poprvé to nebylo tak dramatické, protože dvě kola Neuvillova hyundaie se dostala na trávu a vůz se roztočil. Ve druhém případě vypadala situace mnohem horší. Belgičan byl totiž rychlý při nájezdu do pravé zatáčky a raději poslal svůj vůz na louku. Když se vracel zpět na trať, zapadl do mělkého příkopu, ze kterého se nakonec dostal, ale i tak ztratil na RZ11 celkem 35,8 sekundy a propadl se na čtvrté místo.

„Na suchu by to možná šlo zatočit, ale moje poznámky o tempu byly příliš optimistické. Auto nezatáčelo, protože podklad byl lehce mastný, tak jsem se rozhodl vyrazit do terénu. Ale na cestě zpátky nebyl způsob, jak se dostat ven. Chvíli jsme tam uvízli, než kola zabrala,“ popsal Neuville situaci.

Ogier drží slovo, Tänak nemá auto

V pátek večer prohlásil Sébastien Ogier, že musí v sobotu zabrat a svému slovu dostál. Pokud chce, alespoň teoreticky pomýšlet na titul, musí útočit. Na třech sobotních erzetách měl nejrychlejší čas a celkem vyhrál na Středoevropské rallye zatím šest měřených úseků. „Věděli jsme, že to bude zrádné. Místy byl grip dobrý a místy vůbec žádný. Celkově to byla dobrá sobota. Ke konci dne byly další kluzké úseky, na kterých se dala snadno udělat třeba chyba. Je to lepší, být takhle nejrychlejší,“ zhodnotil Francouz své vystoupení.

Ve dvou rychlostních zkouškách sobotního programu byl nejrychlejší Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), který zatím na druhé příčce zaostává o pouhých 5,2 sekundy za vedoucím jezdcem, „Podmínky nebyly ani odpoledne jednoduché, ale po zkušenostech z prvního průjezdu jsme věděli, co máme dělat. Závěr dnešního dne byl na suchu více, než jsme čekali, ale ukázalo se, že nemám dostatečně závodní auta. Mezičasy jsou pomalejší a stále s toyotami prohráváme,“ komentoval situaci Estonec, který může také ještě stále pomýšlet na titul.

Čtrnáct sekund ztrácí na třetím místě Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), který v sobotu vyhrál jednu erzetu. Třetí z trojice pilotů, z jejichž touhy bojovat o titul, musí mít Neuville neklidné spaní. „Bylo to v pořádku, neměl jsem tak úžasný pocit, když je všechno trochu sušší a pohyb nejde tak jak tomu bylo v předchozích erzetách, kdy byly suché úseky více znečištěné. Musím občas ignorovat svůj rozpis, protože je v něm mnoho opatrných poznámek, které musím brát s rezervou,“ uvedl v sobotu večer Evans.

Fourmauxe trápí technika

Čtvrtý jezdec v mistrovství světa Adrien Formaux (Ford Puma Rally1) nebude vzpomínat na Středoevropskou rallye v dobrém. V pátek ho omezoval nefunkční hybridní systém jeho pumy a v sobotu přišly další trable. „Máme problém s diferenciálem na přední části, takže auto nezpomaluje, jak by mělo," řekl Fourmaux redaktorovi serveru DirtFish. „Také to pořádně zablokuje kola při brzděn a nebrzdí to, jak by mělo. Je opravdu těžké řídit. Když se to chytne, vypadá to v pořádku, ale to netrvá dlouho. Zápasil jsem s velkou nedotáčivostí a několikrát uvízl,“ líčil Francouz své trable.

Francouz se každopádně snažil zůstat konkurenceschopný, ale nedokázal přimět vzpurnou pumu, aby zatočila a třikrát ve dvou zkouškách se dostalo auto mimo trať. Při posledním incidentu narazil do tyče a poškodil zadní část vozu. V polovině RZ10 zastavil na pět minut, aby vyměnil pravé zadní kolo, a pokračoval. Následně začala kvůli prasklému potrubí unikat kapalina pro chlazení hybridního systému. Fourmaux se rozhodl na RZ11 zastavit, aby se vyhnul většímu možnému poškození hybridní jednotky.

Češi jsou dobře vidět

Skvěle si zatím počíná Filip Mareš, který je desátý v absolutním pořadí a klasifikaci WRC2 figuruje na krásném druhém místě. „Dosavadní umístění je snové a stále makáme na tom, abychom v nasazeném tempu pokračovali. Na desáté zkoušce jsem probrzdil jedno odbočení a ztratil asi patnáct sekund, ale zbytek erzety byl v pořádku. Upřímně mě baví, že se v Česku říká, jak všechno zlé je k něčemu dobré. Od přejezdu na křižovatce je tempo lepší,“ komentoval Mareš své dosavadní vystoupení na soutěži.

Vidět jsou také oba čeští piloti, kteří startují v kategorii WRC, oba s vozy Ford Fiesta Rally3. Zatím na druhém místě figuruje Filip Kohn a pátý je aktuálně Jan Černý. Druhý jmenovaný byl v sobotu na třech zkouškách v kategorii Rally3 nejrychlejší. Bohužel v pátek ztratil dvě minuty na jedné zkoušce, když mu nefungovaly brzdy. V sobotu se navíc objevila u jeho jména penalizace 1:04 minuty se zdůvodněním „virtuální retardér“, což ho zatím vyřadilo z bojů o stupně vítězů v klasifikaci Rally3.

Středoevropská rally (po RZ14 z RZ18):

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 2:10:12,7; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20N Rally1 Hybrid) +5,2; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +14,0; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +39,8; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:31,8; 6. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2:07,3; 7. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +3:22,7; 8. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +7:35,6; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia R|S Rally2) +8:10,6; 10. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +9:30,4; 11. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +9:57,3; 12. Kajetnowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 10:15,3; 13. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +10:34,8; 14. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +10:35,4; 15. Griebel, Braun (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +10:39,9; 16. Kremer, Kremerová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +13:39,4; 17. Potty, Heman (Bel./Citoën C3 Raly2) +13:42,7; 18. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally2) +14:29,2; 19. Chatillon, Cournua (Fr./Renault Clio Rally3) +17:09,5; 20. Cvrček, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +17:40,3; 21. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +18:15,2; … 26. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta Rally3) +19:34,9; 28. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +23:20,3; 31. Nešetřil, Černoch (ČR./Škoda Fabia RS Rally2) ++37:24:21; 34. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +41:00,8; 36. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +47:50,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Středoevropské rally

Neděle 20. 10. – 9.11 RZ15 (12,17 km), 10.35 RZ16 (14,87 km), 11.33 RZ17 (12,17 km), 13.15 RZ18 (14,37 km) – Power Stage. Etapa celkem 54,08 km.