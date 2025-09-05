Střešní okno a panoramatická střecha jako zdroj problémů? Bez údržby čekejte potopu!
O údržbě střešního okna či panoramatické otevírací střechy se nedočtete v žádném servisním plánu ani návodu k obsluze. Přitom tím můžete předejít vážným škodám.
Střešní okno, ať už plechové nebo prosklené, nebo dokonce větší, takzvaná panoramatická střecha, pokud ji lze otevírat, patří dodnes k velmi atraktivním prvkům výbavy auta. Odborníci vám přesto pořízení vozidla s tímhle doplňkem budou rozmlouvat.
Pokud budou mluvit něco o snížené tuhosti karoserie nebo celkově vyšším těžišti z důvodu značné hmotnosti prosklení, která je navíc soustředěna zcela nevhodně, a sice nejdále od podlahy, to můžete skoro hodit za hlavu. Sice oboje má reálné opodstatnění, avšak pro běžného řidiče, který nemá ambice závodního jezdce, jsou uvedené skutečnosti skoro nepodstatné.
Je tady ale ještě jedna nevýhoda a té už byste pozornost věnovat měli. Ačkoliv se to možná nezdá, ale i střešní okno či otevíratelná panoramatická střecha vyžadují údržbu, ideálně pravidelnou.
Voda, kde ji nečekáte
Uzavřené střešní okno je utěsněno ve svém rámu gumovým těsněním. Ačkoliv se to může zdát divné, používaná řešení nejsou vodotěsná. Smyslem gumy je tak spíše dešťovou vodu stékající po střeše do rámu okna odpuzovat.
Pokud do rámu pronikne, je zde za tímto účelem drenážní systém. Tedy takové řešení, které vodu, jež se dostala pod gumové těsnění, do místa, kde jsou vodicí kolejnice pro pohyb střešního dílu. Za tímto účelem bývá ve všech čtyřech rozích otvor, na který navazuje poměrně dlouhá a několikrát zahnutá hadička vedoucí sloupky A a C, jež vodu odvádí pod auto. Zpravidla vyúsťuje za předními, respektive zadními koly.
U některých aut ale mohou zadní odtoky střešního okna vyúsťovat nikoliv za koly, ale třeba v takzvaných kapsách zavazadlového prostoru. Jsou to ta místa, kde dochází ke styku zadní podlahy s podběhy. Přesně takhle to má vyřešené klasické BMW řady 3 E30. Pokud jsou u něj zadní odtoky z kapes ucpané, voda se hromadí v kapsách a způsobuje korozi.
Mnohem lepší je, když odtoky vyúsťují až za zadními koly, což má naprostá většina moderních aut. Jenže i tady může být problém. A sice pokud se ucpou odtokové otvory v rámu střešního okna. V takovém případě nemá voda kam odtéct a po jejím nahromadění pronikne do interiéru auta. Typickým průvodním jevem bývá mokrý koberec v místě, kde má spolujezdec nebo řidič nohy.
Voda samozřejmě časem vyschne, což podporuje i ventilační systém vozidla. Problém je, že u některých aut mohou být v těchto místech třeba řídicí jednotky a elektroinstalace. A tam už voda dokáže napáchat ohromné škody.
Voda musí odtékat
Nejčastější příčinou hromadění vody v místě střešního okna jsou ucpané odtokové otvory. K tomu, aby voda odtekla, stačí rozrušit nános prachu a nečistot, třeba měkkou houbou. Pokud ale voda neodteče nebo se začne po čase zase hromadit, bude problém v odtokových hadičkách v útrobách karoserie. Případně mohou být třeba blátem ucpané spodní části odtoků na podvozku vozidla.
Vyčištění hadiček odvádějících vodu ze střešního okna je už náročnější. V amatérských podmínkách můžete hadice zkusit prošťourat vhodným měkkým drátem. Přitom ale hrozí poškození hadiček a je velká šance, že pak voda bude odtékat jinudy a prostupovat do interiéru. Zatopená podlaha vozu pak nemusí být výjimkou. Totéž platí, pokud se je někdo pokusí profouknout třeba stlačeným vzduchem. Ani jeden způsob navíc není příliš účinný.
Úplně nejlepší je z hlediska účinnosti i šetrnosti použít speciální přípravek, který lze koupit i na internetu. Takovým je například WDT-250. Skládá se z pružné čisticí sondy v podobě bowdenu, na níž lze tlačit, aniž se bude ohýbat.
Čisticí bowden s mosaznou koncovkou a povrchem v podobě šroubovice (nebo vrtáku) je v zásobníku, z něhož se odmotává a má délku až 2,5 metru. Bowden se zasune do otvoru pro odtok vody co nejdále to lze. Na zásobník, nebo přesněji jeho šestihranný adaptér, se nasadí aku vrtačka. Jejím prostřednictvím bowden v odtokové hadičce rotuje, čímž vlastně nečistoty a úsady „vytahuje“ ven, podobně jako když vrtáte do stěny vrtačkou s vrtákem. Pouze tímto způsobem lze odtokové trubičky důkladně vyčistit. A navíc je to i šetrné.
Zdroj server Jalopnik, návod k obsluze na čisticí přípravek Wieländer+Schill WDT-250
Foto archiv Světa motorů