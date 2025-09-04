Z bezpečného zastavení totální škoda. Přesto je tento způsob přínosný
Grappler je běžně lepší než dlouhá honička, protože poškození auta je při něm minimalizováno. Tentokrát se však ujíždějícímu povedlo vyškubnout zadní nápravu.
O policejním nahánění ujíždějících aut se dočteme občas i z českých silnic a leckdy to končí úmrtím, ovšem nejčastěji zprávy o takovýchto manévrech přicházejí ze Spojených států. Tam také vznikl Grappler, zařízení k bezpečnému zastavení ujíždějícího vozidla.
Jeho ramena se vyklopí z přídě policejního auta a to následně najede za ujíždějící vůz tak, aby se do sítě zamotalo jedno z jeho zadních kol. To se tak přestane otáčet, a navíc popruhy Grappleru jsou připevněné k policejnímu autu. Jeho řidič následně brzdí a tím bezpečně a rychle zastaví ujíždějící vůz. Co je hlavní, lze to udělat bez nehody, bez poškození, bez zranění či úmrtí. K tomu všemu přitom při honičkách často dochází, a nejen na straně ujíždějícího řidiče či policie, ale také civilistů či civilních aut okolo.
Když policisté michiganského města Livonia na konci minulého týdne zastavovali ujíždějící Chevrolet Cruze, použili právě Grappler. Auto se jim povedlo zastavit, aniž by došlo ke kontaktu se svodidly či jinými vozy. Řidič chevroletu se však nemínil vzdát a i s levým zadním kolem zablokovaným popruhy se pokusil ujet. Dvakrát se nic viditelného nestalo, ale když se napotřetí rozjel důrazněji, z auta vyškubl zadní nápravu.
Pochopitelně, vůz to znehybnilo a policisté osádku vozu zadrželi. Onen chevrolet však bohužel byl kradený. Jeho skutečný majitel tedy mohl dostat vůz zpátky v provozuschopném stavu, pokud by se řidič nerozhodl zkoušet pevnost Grappleru; takhle to vypadá na totální škodu. Alespoň však víme, jak extrémně odolné toto zastavovací zařízení je.
zdroje: Livonia Police Dept., Michigan State Police