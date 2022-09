Studenti autoškol chybují u nových otázek více než u starých, přibudou další

Nové otázky u zkoušek autoškol, které jsou nasazovány do testů v posledním roce, jsou pro studenty mírně obtížnější než staré otázky. Studenti u nich vykazují chybovost kolem 12 procent, což je asi o tři procentní body více než u starých testových otázek.

Dalších 41 nových otázek, které se budou opět skládat ze statických testů i dynamických videí a simulací, nasadí úřady do zkoušek od 23. října. Novinářům to dnes řekli zástupci ministerstva dopravy a Asociace autoškol ČR. Ministerstvo dosud nasadilo 109 nových otázek, i se starými je jich nyní kolem 900. Každý žadatel v současnosti u zkoušky řeší 25 příkladů.

Ministerstvo od loňska nasazuje nově vedle statických i takzvané dynamické otázky. Mají formu videa nebo simulace. Od loňského podzimu nasadilo tři sady nových otázek, které celkem obsahovaly 100 statických a devět dynamických otázek. Nové otázky jsou do zkoušek zařazovány společně se starými.

Fungování nových otázek v praxi si zatím ministerstvo pochvaluje. Garant programu Milan Janda ČTK řekl, že resort od nových otázek nechtěl, aby byly příliš složité, ale zároveň aby se lišily od dosavadních otázek. Mírně vyšší chybovost u nových sad tyto cíle podle něj prokazuje.

Nejčastěji studenti chybovali u otázky, která se zaměřovala na předjíždění v provozu motocyklistou. Otázku, která je pokládána formou simulace, zodpověděli studenti chybně v 592 případech, což je 49procentní podíl odpovědí na tuto otázku. Jako problematická se podle statistik pro studenty ukázala také statická otázka týkající se přednosti v jízdě na křižovatce, kterou zodpověděli uchazeči o řidičský průkaz špatně ve 45 procentech případů.

Ministerstvo společně s autoškolami připravilo také čtvrtou sadu nových otázek. Do testů bude nasazena od 23. října a skládat se bude ze 30 statických otázek a 11 dynamických otázek. Zaměřovat se budou zejména na témata bezpečné vzdálenosti a věnování se řízení. V testech se tak nově může objevit otázka na správné používání sady handsfree při řízení nebo na vypočítání správné vzdálenosti mezi vozidly. Kvůli začátku školního roku a také častějšímu pohybu zemědělské techniky na cestách se budou některé otázky věnovat i zranitelných účastníkům provozu, jako jsou děti, nebo specifických situacím v provozu.

Resort bude sady otázek rozšiřovat i dál, v minulosti avizoval jejich zařazování každého zhruba čtvrt roku. Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet. Otázky se budou zaměřovat také na specifické situace, například denní dobu, počasí, hustotu provozu a další.

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 120.000 žadatelů ročně.