Studie říká, že tisíce nabíjecích stanic elektromobilů v USA jsou nespolehlivé

Dobíjení elektromobilů na veřejných stanicích je přinejmenším náročné, protože technika bývá mimo provoz, vznikají softwarové chyby, proud je příliš slabý a život znepříjemňují také vandalové. Smutný fakt je podložen výsledky studie z USA, kde je díky rozmachu nabíječek relevantní zkoumat společenské nuance.

Počet zásuvek pro automobily v Americe roste každým dnem, množství spolehlivě přesahující 110 tisíc kusů není o moc pozadu proti běžným čerpacím stanicím. V Evropské unii se na špici pohybuje například Německo nebo Nizozemsko, Česko se snaží manko dohánět, ačkoliv jsou současné nabíjecí kiosky prokazatelně nespolehlivé.

Renomovaný výzkum Electric Vehicle Experience Public Charging Study od J.D. Power dokazuje, že vzrostl počet neúspěšných pokusů o nabíjení z 15 % v prvním čtvrtletí roku 2021 na více než 21 % ve třetím čtvrtletí roku 2022. Téměř 2 z 5 pokusů o dobití – neboli 39 % – skončilo loni neúspěchem z několika důvodů.

Z veškerých účastníků výzkumu, kteří v loňském roce nedokázali nabít baterie, uvedly více než tři čtvrtiny jako příčinu nefunkční nabíječku, dalšími častými vadami byly softwarové chyby, komplikace s placením služby nebo vandalismus. Forma poruchy už není tak důležitá jako dost častá frekvence problémů různého typu, výše zmíněné překážky vytváří po vybití vozu další stresové situace.

Studie J.D. Power vychází z více než 26.500 pokusů o nabití na nabíječkách úrovně 2 a 3 ve všech 50 státech USA, přičemž jen jediný operátor neměl téměř žádné výpadky (míra selhání pouze 3 %). V rámci zachování anonymity nebyla upřesněna jména (ne)úspěšných poskytovatelů.

Realita americké problematiky je snadno aplikovatelná na zbytek světa, pořád se jedná o složité systémy vysokého napětí, které ovládají zranitelné počítače a odpůrci elektromobility likvidující novou infrastrukturu žijí všude. Část špatných zkušeností pramení také z nešikovnosti nebo nevědomosti uživatelů, protože mnoho jednotlivců ignoruje návody a vznikají zbytečné škody na majetku. Nabíjení má daný postup včetně odpovídajících konektorů, záměna vyřazuje auta i elektrické stojany.

Špatné stanice řeší poskytovatelé, za osvětou uživatelů stojí vzdělávací kampaně výrobců elektromobilů. Do marketingových akcí plynou miliony dolarů, což je pořád zlomek proti celkově masivní podpoře přechodu od spalovacích motorů k alternativním způsobům dopravy. Do roku 2030 by mohlo v USA stát půl milionu nabíjecích stanovišť, číslo zní absurdně ve srovnání se současnou poruchovostí.