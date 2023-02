Zakladatel Tesly není z Muska nadšený. Sliby autonomní jízdy ohrožují budoucnost značky

Přestože se Elon Musk snaží tvářit jako zakladatel americké automobilky Tesla, je známo, že se součástí společnosti stal o něco později. Výrobce elektrických vozidel založili v roce 2003 Martin Eberhard a Marc Tarpenning. Byl to Eberhard, kdo ze začátku sloužil jako CEO značky, než jej koncem roku 2007 nahradil Elon Musk. A právě jeho nyní vyzpovídal americký Insider.

Elon Musk se v úvodním kole investic stal hlavním investorem Tesly a v roce 2004 získal post předsedy správní rady. V začínající automobilce ale neměl ani svoji kancelář a kromě každoměsíčních schůzí rady ji podle Eberharda v podstatě nenavštěvoval. Spoluzakladatel Tesly zároveň vyvrací, že by Musk vedl vývoj původního modelu Roadster.

Musk se pro větší angažovanost rozhodl až poté, co se Tesla začala více objevovat v médiích. Zároveň byl velice háklivý na to, aby v každém takovém článku nebo reportáži zaznělo jeho jméno. V opačném případě prý Eberhardovi, kterému se tehdy přezdívalo Mr. Tesla, volal a křičel na něj. Nakonec Musk Eberharda v roce 2007 z Tesly vystrnadil a převzal po něm vedení.

Protože měl Eberhard ve smlouvě s Teslou závazek nesoutěžit, dva roky byl v podstatě nezaměstnatelný a bez peněz. Přesto se mu prý dodnes podařilo udržet část ze svého původního 5% podílu ve značce. Následně pracoval všude možně, dokonce od roku 2009 vedl vývoj elektromobilů ve Volkswagenu, ale po dvou letech skončil. Koncern byl prý příliš zajetý ve svých kolejích a snaha cokoliv změnit obě strany vyčerpávala, tak Eberhard v roce 2011 odešel.

Kromě toho pár týdnů pracoval v automobilce Lucid, byl součástí nebo založil další start-upy točící se kolem elektromobility a obor v podstatě nikdy neopustil, byť už sám sebe označuje za podnikatele v důchodu. Insider se Eberharda ptal nejen na začátky ve společnosti, ale také na jeho názor na současnou podobu Tesly a na Elona Muska.

K Muskovi se Eberhard příliš nevyjadřoval. Od odchodu z Tesly a navazující žalobě (skončila dohodou) spolu nepromluvili. Musk o Eberhardovi mluví relativně často a spíše negativně, ale Eberhard se novinkám o Muskovi vyhýbá a dozvídá se je většinou až v okamžiku, kdy se ho na názor ptají novináři. Eberhard říká, že není v pozici, aby mohl s Muskem veřejně soupeřit a oponovat mu.

Ze začátků Tesly má v hlavě pár věcí, které mohli udělat lépe, ale z celkového hlediska je s Roadsterem a původní misí Tesly spokojený. Eberhardem založená automobilka prý pomohla nastartovat současný boom elektromobility. Na dotaz, jestli by tehdy přijal investice od Muska, když ví, jak to dopadlo, odpověděl, že by neměl příliš na výběr. Investoři se na začátku tisíciletí zkrátka nehrnuli. Eberhard by se možná jen nenechal tak snadno vytlačit.

Pokud by zůstal ve vedení Tesly, pracovní podmínky v automobilce by podle Eberharda byly výrazně lepší. Snažil by se zaměstnance motivovat vizí značky o lepším a udržitelnějším světě, místo aby byl vzteklý a pracoval se strachem a propouštěním. Musk ovšem svůj způsob vedení označuje za upřímný. Eberhard říká, že dnes se Musk ve svých společnostech angažuje mnohem více, než v začátcích Tesly.

Jako zbytečné rozptýlení Eberhard vidí pořízení společnosti SolarCity v roce 2016 za 2,6 miliardy dolarů. Krok to byl pochybný i objektivně, protože solární firmu potýkající se s finančními problémy vedl Muskův bratranec, Lyndon Rive. Akcionáři Muska zažalovali za to, že vyvíjel tlak na členy rady, aby Tesla SolarCity koupila, ale Musk soud nakonec vyhrál. Insider podotýká, že společnost zabývající se výrobou a skladováním elektřiny ze sluneční energie – dnes nazývaná Tesla Solar – v roce 2021 vykázala příjmy téměř 3 miliardy dolarů.

Eberhard se konkurence Tesly neobává a připomíná, že i tradiční automobilky vedle sebe mohou dlouhodobě existovat a uspokojovat trochu jiné skupiny zákazníků. Z Lucidu moc nadšený není, protože se prý snaží jít stejnou cestou, jako Tesla se svým Modelem S. Naopak se mu líbí přístup Rivianu, jenž se pokusil nabídnout elektrickou alternativu k Američany oblíbenému Fordu F-150.

Větší riziko pro budoucnost Tesly prý představují její vlastní snahy o autonomní jízdu. Eberhard by byl rád, aby se stavěla auta, která mohou lidé řídit, a myslí si, že by se elektromobily neměly automaticky spojovat s autonomní jízdou. Musk schopnost samostatné jízdy vidí jako klíčovou součást budoucnosti Tesly a její celkové hodnoty.

Elon Musk zároveň říká, pro vozy značky Tesla je software stejně důležitý jako hardware. Eberhard Insideru řekl, že uvažovat o autech jako o platformě pro software je podle něj chyba. Svoje úvahy ilustroval na iPhonu: „Mám iPhone a s každou aktualizací softwaru se objeví chyby. Tyto chyby znamenají například to, že mi občas selže aplikace se zprávami a novinkami. To je na iPhonu obtěžující, ale není to skutečný problém. Když se taková chyba objeví v softwaru, který ovládá například moje brzdy nebo řízení, může to člověka zabít."

To neznamená, že by Eberhard odsuzoval veškerý software v autech, přínos bezpečnostních a asistenčních systémů dokáže ocenit, nelíbí se mu hlavně autonomní jízda, především v podání Tesly. "Myslím, že tato technologie je příliš nezralá na to, aby mohla být vypuštěna na silnice. Je to moje vrozená opatrnost, ale chci tím říct, že pro mě by bylo opravdu těžké vypustit na silnice software, který je tak plný chyb."

Musk schopnost plně autonomní jízdy slibuje už roky a majitele vozů přesvědčuje, že chyby jsou u softwaru v beta verzi normální a uživatelé by je měli hlásit. Řada amerických úřadů a organizací ale z Autopilotu, potažmo rozšíření Full-Self Driving, také není nadšená. Aktuálně zkoumají bezpečnost systémů, zda jejich názvem Tesla neklame spotřebitele a podobně. Eberhard v rozhovoru uvedl, že v začátcích Tesly neměl rozpočet ani na pořádný infotainment, natož aby uvažoval o autonomním řízení.

K Tesle samotné má Eberhard stále vztah. Dosud vlastní druhý vyrobený Roadster se zakázkovým lakováním a poznávací značkou MR.TESLA. Jezdí s ním spíše výjimečně, na běžné ježdění používá jiný exemplář. A jeho žena řídí Model S. S Marcem Tarpenningem, spoluzakladatelem Tesly, je v pravidelném kontaktu.