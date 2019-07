Stylové enduro Swank Rally 700 byla původně silniční Yamaha XSR700

Yamaha navázala partnerství se společností Deus Ex Machina již v roce 2013 a to je stále silnější, což velmi dobře dokazují stále zajímavější projekty. Yamaha jako globální technický partner poskytuje Deus Ex Machina například podporu při velkých mezinárodních akcích v Evropě, USA či v Austrálii. Samozřejmě, že to, co tyto dvě značky spojuje, je na prvním místě jejich společná vášeň pro motocykly a jejich individuální úpravy. Díky tomu vznikla za dobu spolupráce už celá řada unikátních motocyklů.

Nejnovější stavba, která z této spolupráce vzešla, se jmenuje Swank Rally 700. Na první pohled působí tento stroj jako enduro z osmdesátých let, ale ve skutečnosti se jedná o naprosto moderní stroj, jehož základem je model XSR700, který Yamaha nabízí v rámci své řady Sport Heritage jako stylový silniční naháč.

Yamaha XSR700 poskytla pro Swank Rally 700 pohonnou jednotku v podobě svého kapalinou chlazeného řadového dvouválce o objemu 689 kubických centimetrů a rám. Deus Ex Machina jej doplnil o kompletní přední vidlici z velkého cestovního endura Yamaha XT1200Z Super Ténéré a to včetně 19palcového předního kola. Přepracování se dočkalo i zavěšení a odpružení zadního 17palcového kola. Samozřejmostí pro enduro jsou kola s drátěným výpletem a terénním obutím v podobě pneumatik značky Metzeler.

Na míru pak byla ručně vyrobena hliníková palivová nádrž a sedlo vzniklo rovněž přímo pro tento konkrétní stroj, zatímco například oba blatníky jsou z nabídky značky Acerbis. Vzhled terénního stroje pak umocňuje ochranná deska před a pod motorem spolu s na míru vyrobeným výfukovým systémem, zajišťujícím náležitou zvukovou kulisu.

Swank Rally 700 navíc není pouhým výstavním exponátem, ale účastní se soutěží v terénu. K vidění byl například v rámci Sardinia Swank Rally nebo akce Wheels & Waves, kde Deus Ex Machina reprezentoval i jejich upravený Land Rover z roku 1958 a klasická Yamaha XT500 z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století v úpravě pro tehdy začínající Rallye Paříž-Dakar.

Zdroj: Yamaha Motor Co., Ltd.