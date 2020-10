Subaru Impreza 2.0 e-Boxer: Když vše funguje, jak má

Po modelech Forester a XV se nám do rukou dostala i třetí elektrifikovaná novinka s hvězdokupou Plejád ve znaku. A podle všeho se zdá, že je z celé trojice nejpovedenější.

Design, interiér

Sportovnější exteriér

Hybridní Subaru Impreza e-Boxer dorazilo na český trh zhruba v polovině září – a to rovnou s drobným faceliftem. Ten lze snadno identifikovat již při prvním pohledu na přední nárazník, který dostal do stran protažený spodní otvor s výraznými chromovanými „hokejkami“ pod mlhovými světlomety.

Měnila se ovšem i hlavní mřížka chladiče v horní části nárazníku, která by nově měla působit elegantnějším, sportovnějším a současně dravějším vzhledem. Na novou masku navíc navazuje ostrá a aerodynamicky propracovaná linka, která vede k poupraveným LED světlometům.

Ty jsou doplněné o obrysové/denní svícení, které by mělo zdůrazňovat světelný podpis Subaru ve tvaru písmene C a současně umocňovat rozkročený nízký postoj vozu. Modernizací ovšem prošly i zadní svítilny, které opět dostaly světelný podpis ve tvaru písmene C a navíc lehce ztmavenou povrchovou úpravu.

Při pohledu z profilu si pak někteří znalci značky a modelu nejspíš všimnou i nových kol z hliníkové slitiny o průměru 17 palců, díky nimž by měl vůz působit sportovnějším dojmem. Jinak se ale v podstatě stále jedná o ten samý praktický hatchback o délce 4475 mm, šířce 1775 mm a výšce 1515 mm.

S plnou parádou

Hybridní imprezu s e-Boxerem pořídíte pouze ve dvou vyšších výbavových stupních, Active a Executive+. My jsme dostali k testu druhou jmenovanou výbavu, která představuje naprostý vrchol za cenu od 880.000 Kč. Samotný výraz „od“ je ovšem v případě imprezy snad i zbytečný. V duchu japonských automobilek totiž nezbývá prakticky nic, za co byste si mohli připlatit. Tedy s výjimkou metalického laku za 12.000 Kč – červená barva testovaného vozu však představuje nepříplatkový základ.

Na první pohled přitom vrcholnou verzi poznáte snad jenom podle střešního okna s elektrickým ovládáním, které ostatní imprezy nenabídnou. Společně s hůře vybaveným hybridem navíc verze Exective+ dostala i boční spoilery. Větší rozdíly jsou ale patrné vevnitř.

Vrcholná verze totiž jako jediná nabídne tmavý kožený interiér, včetně v osmi směrech elektricky nastavitelného sedadla řidiče. Dále nechybí bezklíčový přístup a startování, odemykání pomocí speciálního PINu, audio-navigační systém 8“ obrazovkou nebo bohatá bezpečnostní výbava. K té se ale ještě dostaneme.

Překvapí prostorem

Ještě před zkoumáním subarácké posedlosti bezpečím posádky bych se ale rád na chvilku zastavil u koncepce interiéru, která dělá z imprezy nesmírně příjemného společníka na cestách. Už samotné hledání ideální polohy za volantem je příjemnou a hlavně poměrně snadnou záležitostí. Přední kožená sedadla jsou přitom velmi pohodlná a nabízí i poměrně solidní oporu. Osobně bych ale ocenil možná trochu výraznější bederní opěrku.

Další překvapení pak přišlo při prvním usednutí na zadní sedadla. Hned na úvod mě přitom mile potěšil obrovský úhel otevírání zadních dveří a velký nástupní prostor. Při usednutí sám za sebe jsem si pak nemohl absolutně stěžovat na nedostatek místa před koleny nebo nad hlavou. Vzhledem k přítomnosti střešního okna byl přitom na stropnici vidět nepatrný schod, kterým technici prostor pro hlavy zadních cestujících lehce zvýšili.

Zavazadelník nabídne standardní objem 340 litrů, což se sice nemusí zdát moc, jenže na rozdíl od mnoha konkurentů udává Subaru skutečně využitelný prostor od podlahy k horní hraně zadních opěradel. Ostatně prostor kolem rezervy by se dal započíst jen těžko, neb ho vyplňuje baterie hybridního systému. Po sklopení zadních opěradel vznikne téměř rovná plocha a celkový objem zavazadelníku se zvýší na 1193 litrů, respektive 1173 litrů u modelu se střešním oknem.

Subaru Impreza 2.0 e-boxer

Ergonomie na úrovni

Impreza sice není autem, kde by se kladl nějaký extra velký důraz na použité materiály, kůží čalouněný interiér ve verzi Executive+ ale působí opravdu na úrovni. A to jak kvalitou použité kůže, tak zpracováním. Oceňuji také dostatek úložných prostor, jakkoliv by mohly být prostornější – dvoulitrovou láhev zkrátka není kam dát.

Příjemná je také ergonomie, kdy máte většinu nejpotřebnějších ovladačů na dosah ruky a v zorném poli. Trochu zvykání ovšem vyžaduje trojice displejů. Od 8“ dotykové obrazovky infotainmentu Subaru Starlink, přes displej v kapličce středového tunelu až po malý multifunkční displej mezi klasickými analogovými budíky. Dvojice posledních jmenovaných displejů se přitom ovládá tlačítky na volantu, mezi nimiž jsem navzdory používání stejného systému již ve foresteru chvíli tápal. Ale zrovna tohle bude především o zvyku.

Po technické stránce ale všechny displeje nabízí parádní rozlišení, rychlé reakce a přehledný přísun informací – což platí především pro displej v kapličce středového tunelu. Kromě informací o hybridním systému totiž zobrazuje i informace o teplotě oleje a vody, systému pohonu všech kol, náklonech karoserie, teplotě ve voze i venku, spotřebě, bezpečnostních asistentech, atd. Je to zkrátka velice milý a hlavně praktický společník.

Všudypřítomný důraz na bezpečnost

Pokud je ale jedna věc charakteristická prakticky pro všechny moderní vozy Subaru, pak je to všudypřítomný důraz na bezpečnost. Subaru přitom nesází pouze na obří zásobu chytrých technologických pomocníků, ale také na jednoduchá a osvědčená konstrukční řešení. To základní je přitom nabídnout řidiči nerušený výhled do všech stran, což impreza zvládá naprosto bravurně.

Schválně se na fotografiích exteriéru podívejte, jaký prostor náleží prosklení. Na fotce interiéru se pak zaměřte například na tenké přední sloupky, velké sklo zadních dveří nebo protažení oken předních dveří extrémně dopředu. Výhledu navíc pomáhají i velká zpětná zrcátka, která vás upozorní i na automobil ve slepém úhlu.

Po technologické stránce hlídá bezpečnost posádky standardně dodávaný systém EyeSight, který pracuje s dvojicí kamer za čelním sklem. Kromě toho je nová impreza vybavena systémem SRVO (Subaru Rear Vehicle Detection), výstražným tónem připomínajícím kontrolu zadních sedadel (všichni už jsme přeci slyšeli o lidech, kteří zapomněli dítě v autě), systémem automatického brzdění při couvání nebo novou přední kamerou v masce chladiče, díky které může řidič sledovat prostor před vozem (včetně rušných křižovatek).

Pokud by snad došlo na nejhorší, může se posádka spolehnout na výrazné zvýšení tuhosti karoserie a podvozku, což umožnila platforma SGP. Podélná tuhost v ohybu vpředu by měla být vyšší až o 90 %, torzní tuhost o 70 %, tuhost podvozku v přední části byla zvýšena o 70 % a tuhost zadní nápravy byla zvýšena až o 100 %. O přistání do měkkého by se navíc mělo postarat sedm airbagů v kombinaci s inovovanými předpínači bezpečnostních pásů. Není tak divu, že nová impreza, společně s crossoverem Subaru XV, dosáhla vysokého hodnocení v Euro NCAP.