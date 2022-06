Subaru modernizovalo model Ascent, upraven je vzhled i výbava

Největší model v nabídce Subaru prošel drobnou modernizací, o čemž informovalo Subaru of America Inc. Na přídi a zádi vozu se odehrály drobné změny, přičemž úpravy se dočkala také výbava modelu Ascent. Vepředu si můžeme všimnout světlometů přepracovaných ve stylu modelu Forester, zatímco čelní maska je výraznější a její hlavní ozdobná lišta po stranách vystupuje a vizuálně podpírá světlomety. Změny zasáhly rovněž přední nárazník, kde krom úpravy vzhledu zlepšují proudění vzduchu pod vozem.

Zezadu modernizované Subaru Ascent poznáte podle mírně upravených světel, naznačujících tvar písmene C. Na první pohled jsou sice podobné těm stávajícím, ale na rozdíl od nich mají pozměněnou grafiku a jednoznačněji definované tvary. Co se techniky týče, modernizovaný Ascent ve všech výbavách nabídne nejnovější verzi asistenčního systému EyeSight. Součástí bude také automatické řízení, které do rychlosti 80 km/h v případě nouze pomůže s řízením vozu, aby nedošlo k nehodě. Podmínkou pro jeho instalaci je přítomnost asistentu pro jízdu v pruhu, hlídání slepého úhlu a sledování provozu za vozem.

Standardem pro všechny výbavy se dále stává 11,6palcová obrazovka infotainmentu, který podporuje bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto. Na severoamerickém trhu bude modernizované Subaru Ascent konkrétně dostupné s těmito výbavovými stupni: Base, Premium, Onyx Edition, Limited a Touring. Z nich je samostatně aktualizovaná výbava Onyx Edition, která nyní zahrnuje více standardních výbavových prvků.

Onyx Edition krom bohatší standardní výbavy nabídne nový příplatkový balíček, který zahrnuje navigaci, řidičovu sedačku nastavitelnou ve dvanácti směrech a sluneční clony pro cestující ve druhé řadě sedadel, jejíž krajní místa budou vyhřívaná. V řadě dalších prvků figuruje také systém Cabin Connect, který zlepšuje komunikaci mezi řidičem či spolujezdcem a cestujícími ve třetí řadě sedadel. Hlas řidiče nebo jeho spolujezdce je snímán mikrofonem a přehráván zadními reproduktory. Po vizuální stránce Onyx Edition přidává černé detaily exteriéru, 20palcová černá kola a speciální plaketky.

Protože Subaru v tiskové zprávě nezmiňuje žádné úpravy pohonného ústrojí, předpokládáme, že zůstává beze změny – to znamená 2,4litrový čtyřválcový boxer o výkonu 194 kW (264 k) spolupracující s bezestupňovou převodovkou CVT. Američtí zákazníci se modernizovaného Subaru Ascent dočkají v průběhu podzimu letošního roku. Ceny zatím automobilka nezveřejnila, ale to se samozřejmě změní s blížícím se uvedením na trh.