Subaru XV 2.0i-E Executive+ MY21: Drobné modernizace a plná palba

Automobilka Subaru patří ke společnostem, které se snaží své produkty neustále vylepšovat a inovovat. A to platí také u nabídky modelů pro rok 2021. Konkrétně v případě crossoveru Subaru XV se přitom zákazníci dočkají jak decentní modernizace vzhledu, tak úpravy technologií pro jízdu na silnici i v terénu. A samozřejmě nechybí vylepšení bezpečnosti, která je pro značku v posledních letech alfou a omegou.

Decentní omlazení

Jako tradičně začněme od decentního omlazení vzhledu, které je patrné především v přední části vozu. XV pro modelový rok 2021 totiž dostalo kompletně přepracovaný přední nárazník, lépe navazující na linie kapoty. V nárazníku si můžeme všimnout nové masky chladiče, která působí důrazněji, upraveného oplastování kolem spodního nasávacího otvoru a nových ozdobných prvků kolem mlhovek, tvarem připomínajících písmeno L.

Bližší pohled na upravenou mřížku chladiče testovaného vozu pak poodhaluje ještě jednu drobnou změnu související s bezpečností. V mřížce je totiž pod logem automobilky umístěná kamera systému Front View Monitor, promítající obraz na multifunkční displej (MFD) uprostřed palubní desky. Kamera s širokým záběrem přitom usnadňuje jak parkování (hlavně pokud nemáte odhad), tak i vjíždění do křižovatek, do kterých nemusí být dobře vidět. Pro slabší šestnáctistovku je však dostupná pouze od vrcholné výbavy Executive, zatímco zájemci o hybrid ji získají od výbavy Comfort.

Inovací ovšem prošla také nabídka kol a laků. Automobilka totiž pozměnila design jak sedmnáctipalcových litých kol, montovaných pouze na slabší, čistě benzínovou šestnáctistovku, tak design osmnáctipalcových kol pro testovaný dvoulitrový hybrid v galerii. Na snímcích si navíc můžete všimnout i jedné z nových barev – žluté Plasma Yellow Pearl, která se v nabídce objevuje společně s modrou perletí Horizon Blue Pearl. Celkem tak XV nabídne až 11 barev, přičemž příplatek za perleť nebo metalízu je vždy 12.000 Kč. V základu je vůz lakován pouze v odstínech červená nebo šedá khaki.

Ačkoliv Subaru označuje letošní změnu za dramatičtější, zas tak velkolepá není. Nutno ale dodat, že poupravená příď vozu přidává trochu na dobrodužnějším charakteru, což měl být i úmysl značky. Pro uživatele přínosnější změny ale najdeme spíše v interiéru a pod kabinou.

Útulnější prostředí a nové funkce

Po usednutí do kabiny se na první pohled nic nezměnilo. A to je v zásadě jen dobře. Jak už totiž psal kolega David Bureš v březnu loňského roku, interiér XV působí velice solidním a bytelným dojmem. Zpracování je na vysoké úrovni, digitální obrazovky mají kvalitní rozlišení i rychlé reakce, rozvržení ovládacích prvků je příkladné (navíc stále analogově jednoduché) a ovladače mají precizní chod. A k tomu je tu tradičně skvělý výhled do všech stran, což je jedna z poněkud neprávem opomíjených kvalit vozů značky Subaru.

Co je tedy nového? Začít můžeme například rozšířenou a poupravenou nabídkou čalounění interiéru, pro nás je však zajímavější hlavně volant s menším průměrem, na jehož pravém rameni se objevila dvě tlačítka. „View“ pro aktivaci přední kamery a „S/I“ pro volbu jízdních režimů – inteligent (I) pro optimalizaci komfortu a spotřeby / sport (S) pro maximální výkon a agilitu. Jedná se však o novinku pouze pro hybridní motorizace.

A pro hybridy je určen také vylepšený systém pro jízdu v terénu X-Mode, který XV přebírá po vzoru větších modelů Forester a Outback. Na rozdíl od Foresteru, který jsme nedávno měli ve srovnávacím testu, však k přepínání mezi novými režimy Snow/Dirt a D.Snow/Mud neslouží otočné kolečko, ale obyčejné tlačítko. O zvoleném režimu pak řidiče opět informuje MFD displej na palubní desce – stejně jako u ostatních modelů s X-Mode.

Subaru XV 2.0i-E Executive+ MY21

U testovaného kousku, který dostal nejvyšší dostupnou výbavu Executive+ ES, pak stojí za zmínku ještě elektricky ovládané střešní okno, v 8 směrech elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, kožený interiér (tmavý, nebo v odstínu modrá Navy- nově s modrým prošíváním) a elektrické vyhřívání volantu – tyto prvky totiž u jiné výbavy nedostanete. A to ani v rámci příplatkové výbavy, která se u Subaru jednoduše nevede. Osobně si ale nejsem zcela jist, zda bych byl osobně ochoten utratit za tyto drobnosti 90.000 Kč, což je rozdíl oproti nižšímu výbavovému stupni Comfort.

Po stránce prostoru jsem si přitom se svými 183 centimetry neměl nač stěžovat vpředu ani vzadu, kam jsem se pohodlně usadil sám za sebe a stále mi zbýval dostatek prostoru nad hlavou i před koleny. V obou řadách se přitom sedí skutečně pohodlně. Zavazadelník nabízí standardní objem 340 litrů, což není úplně oslnivé, navíc nemá ani dvojité dno a v případě defektu si budete muset vystačit pouze s opravnou sadou. Po sklopení zadních opěradel se pak u modelu se střešním oknem dostáváme k maximálnímu objemu 1.173 litrů (bez střešního okna je to o 20 litrů víc).

Stejný hybrid, nové funkce

Pod kapotou testovaného vozu je naprosto stejný hybridní motor e-Boxer, o kterém psal již kolega David. Jen pro připomínku tedy ve stručnosti: Jde o atmosférický 2,0litrový čtyřválec s protiběžnými písty, který je kombinován s elektromotorem integrovaným do variátorové převodovky Lineatronic. Systém navíc doplňuje lithium-iontový akumulátor s kapacitou 0,6 kWh, uložený nad zadní nápravou, který pracuje s napětím 118V.

Automobilka bohužel neuvádí nejvyšší kombinovaný výkon tohoto hybridu, který pochází z jejího vlastního vývoje. Samotný čtyřválec však nabízí 110 kW (150 k) v rozmezí 5600 až 6000 otáček a nejvyšší točivý moment 194 N.m kolem 4000 otáček. Elektromotor pak přidává dalších 12,3 kW (16,7 k) a 66 N.m točivého momentu.

Elektromotor má přitom dostatek výkonu, aby dokázal vůz rozpohybovat svépomocí – tedy alespoň v nižších rychlostech. Automobilka dokonce uvádí, že při rychlosti 40 km/h by měla baterie stačit až na 1,6 kilometrů čistě bezemisní jízdy. Jak už ale víme z jiných Subaru osazených e-Boxerem, i při lehčím zatlačení na plynový pedál se k elektromotoru přidává motor spalovací. V nižších a středních rychlostech motory spolupracují, zatímco ve vyšších rychlostech přebírá iniciativu čistě motor spalovací. Řidič přitom nemůže do funkce hybridního pohonu nijak zasahovat.

Do čeho však zasahovat může, je průběh výkonu. Díky novému voliči Subaru Inteligent Drive je totiž možné přepínat mezi inteligentním režimem (I), kdy má motor pozvolnou křivku nástupu výkonu preferující komfort a úspornost, a sportovním režimem (S), kdy motor citlivěji reaguje na pohyby plynového pedálu a nabízí strmější nárůst výkonu.

S aktivací sportovního režimu se navíc aktivuje funkce e-Active Shift Control, která je další novinkou ve výbavě hybridního XV 2021. Jde o systém automatického podřazování, díky kterému by si měl motor neustále držet vyšší otáčky. Například při svižném průjezdu zatáček by tak měl mít řidič na výjezdu vždy dostatečný výkon. A něco na tom nejspíš bude, protože v zatáčkách umí být XV skutečně fenomenální. Velkou zásluhu na tom má ale hlavně jeho podvozek, ke kterému se teprve dostaneme.

Subaru XV 2.0i-E Executive+ MY21

V přímce to však s XV není zas tak slavné. Hybridní systém znamená zvýšení váhy o 100 kilogramů a výslednou provozní hmotnost 1651 kilogramů. Akcelerace z 0 na 100 km/h tak trvá 10,7 sekundy a maximální rychlost je 193 km/h. Při zamáčknutí plynového pedálu do podlahy se pak tradičně ozve monotónní zvuk motoru vystřeleného do vysokých otáček, který opadne až s povolení tlaku na pedál.

Ostatně e-Boxeru se ve výsledku nejvíc líbí, když šlapete na plynový pedál zlehka. Při klidné a plynulé jízdě totiž nejlépe kombinuje pohon elektromotoru a motoru spalovacího, mezi kterými dokáže přecházet celkem plynule. S lehkou nohou se navíc dá klidně jezdit kolem udávané kombinované spotřeby 7,9 l/100 km. Když jsem vůz přebíral, ukazoval palubní počítač dlouhodobou spotřebu dokonce 7,8 l/100 km. Osobně však preferuji trošku svižnější svezení, což v mém případě znamenalo spotřebu obvykle okolo 8 až 8,5 l/100 km. Při vracení vozu však dlouhodobá spotřeba vzrostla na 7,9 l/100 km. Není to sice nejoslnivější výsledek na podobnou kategorii, ale za mě byl celkem přijatelný.

Neskutečně pohodlný i jistý

Dynamikou sice XV s e-Boxerem neoslní, jeho podvozek si vás však získá svou neochvějnou jistotou i komfortem. Základem úspěchu je v tomto případě platforma SGP, která se může pochlubit příkladnou tuhostí i bezpečností. Pro modelový rok 2021 však konstruktéři ještě upravili tvar vinutí pružin a optimalizovali tlumiče, výsledkem čehož by mělo být „zlepšené tlumení kmitů při přejezdu nerovností“.

Už v minulém roce přitom kolega David v testu zmiňoval, že: „tak fantastické tlumení nerovností jinde jen tak nenajdete“. A já se pod to mohu jen a pouze podepsat. Takový komfort, jaký nabízí XV, jsem dlouho nezažil. Auto je i na výraznějších nerovnostech klidné a do kabiny se nepřenášejí žádné rázy ani pazvuky od osmnáctipalcových litých kol. Svou stabilitu a jistotu si přitom vůz zachovává i při svižnějším průjezdu zatáček, kde oceníte minimální náklony karoserie i obrovskou jistotu díky stálému pohonu všech kol.

Naladění podvozku je natolik ohromující, až člověka mrzí, že Subaru nemá v nabídce pro emisemi posedlou Evropu i nějakou zajímavější motorizaci. Ideálně v kombinaci s manuální převodovkou. XV by totiž dokázalo na silnici předvádět jistě velmi zajímavé kousky.

Cenou útěchy nám budiž alespoň skvělé vlastnosti při jízdě v terénu. A tím nemyslím jen rozbitou polní cestu. Subaru XV se totiž na rozdíl od ostatních crossoverů nemusí bát ani do náročnějších podmínek. Kromě vylepšeného X-Mode se totiž pyšní i působivou světlou výškou 220 milimetrů, předním nájezdovým úhlem 18 ° a zadní nájezdovým úhlem 29 °.

Subaru XV 2.0i-E Executive+ MY21

Je skvělý, ale…

Subaru XV je zkrátka skvělým crossoverem, který se neztratí ve městě ani v náročnějším terénu. Jeho dynamika bohužel stále není oslnivá, stejně jako spotřeba, nabízí však skvěle koncipovaný a dostatečně prostorný interiér a především naprosto bezkonkurenční jízdní vlastnosti. Skoro by se chtělo říct, že zamrzí jen nabídka pohonných jednotek. Jenže XV má ještě jeden – o něco větší – problém. Jeho ceny jsou nepříjemně vysoké. A vlastně ještě trochu vyšší.

Základní benzínová šestnáctistovka ve výbavě Active ES podražila oproti minulému roku z 640.000 Kč na dnešních 660.000 Kč. Základní dvoulitrový hybrid pak ve výbavě Active pak podražil z loňských 790.000 Kč na 830.000 Kč. A vrcholný testovaný kousek Executive poskočil z cenovky 950.000 Kč na 980.000 Kč. A k tomu si ještě přičtěte 12.000 Kč, pokud chcete zajímavější lak. Zákazníky sice nejspíš potěší, že již v základu dostanou velice bohatou výbavu, jenže ve srovnání s konkurencí je cena opravdu hodně vysoká.

Stále však platí, že vyšší cenovka a nevýrazná dynamika hybridu zůstávají největšími zápory jinak skutečně skvělého crossoveru.

Nejlevnější verze modelu 660.000 Kč (1.6i ES Active) Základ s testovaným motorem 830.000 Kč (2,0ie ES Active) Testovaný vůz bez příplatků 980.000 Kč (2.0ie ES Executive+) Testovaný vůz s výbavou 992.000 Kč (2.0ie ES Executive +)

Plusy

Komfortní a jistý podvozek

Zpracování a ergonomie kabiny

Vnitřní prostor

Schopnosti v terénu

Bohatá výbava

Výhled z vozu a důraz na bezpečnost

Minusy