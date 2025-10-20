Suzuki Jimny má po modernizaci. Musíte se s ním svézt, abyste to poznali
Jimny je důkaz, že co funguje, nemá smysl překreslovat. Současná generace od roku 2018 prošla jen drobnými změnami, přesto si drží pověst nezničitelného off-roadu. Nyní má po modernizaci, která zachovává jeho charisma.
Na trhu je mnoho příkladů, že když něco funguje, nemá se do jádra zasahovat, ale pouze ladit detaily v duchu moderní doby. Například Seat Ateca, Alfa Romeo Stelvio, Volkswagen Touran nebo nezdolný čipera Suzuki Jimny.
Současná generace přišla na trh v roce 2018 a během sedmi let automobilka provedla jen minimální úpravy. Vzhledem k vynikajícím jízdním vlastnostem v terénu a faktu, že od něj zákazníci nic víc nečekali, to ani nebylo potřeba. Během tohoto období si vybudoval nesmírnou oblibu, která mu dává i potenciál sběratelského vozu, jenž si udrží cenu. Něco jako Land Rover Defender.
Důvodem je, že za něj v moderním světě není náhrada a jak se postupně stahoval z trhů kvůli omezením flotilových emisí, automobilka vytvořila řadu limitovaných edic. Z evropských trhů začal mizet už v roce 2020 s nástupem přísnějších norem pro následující rok. Poté se jimny prodávalo jako dvoumístné užitkové vozidlo, pro něž byly normy benevolentnější. V létě tohoto roku se pak definitivně stáhlo z evropských trhů, přičemž Francie dostala limitovanou edici „55th Anniversary“.
Jak je na první pohled patrné, modernizované Jimny se zvenčí nezměnilo, a to je dobře. Měnit jeho vzhled by bylo kontroverzní, a navíc hranatý tvar přispívá k lepší orientaci v terénu. Pro odpůrce sériového vzhledu existuje řada doplňků zvyšujících schopnosti v terénu nebo exteriérových paketů, kdy si z něj můžete udělat například malý „G-Wagen“.
Když jsme u exteriéru, je dobré poznamenat, že facelift se týká třídveřové varianty a na oficiálních fotografiích jsou dvě verze. Tu s rozšířenými blatníky známe a na domácím trhu má přívlastek Sierra. Druhá, bez lemů, je specifikem japonského trhu, aby se vešla do rozměrů třídy kei cars. Lokální verzi obeceně poznáte podle výřezu ve spodní hraně zpětných zrcátek, kde je přidané sklíčko pro zmenšení mrtvého úhlu.
V souvislosti s bezpečností třídveřové provedení převzalo standardy pětidveřové, modernější verze. Řidiče podpoří aktivní protikolizní asistent, monitoring jízdy v pruhu, automatické přepínání dálkových světel a multimediální zařízení s lepší ochranou proti nechtěné manipulaci se systémem. Infotainment s úhlopříčkou 9 palců je převzat ze Swiftu a figuruje jako příplatková výbava. Standardem je naopak 4,2palcový displej mezi analogovými budíky.
Jimny je stále poháněný atmosférickou patnáctistovkou s výkonem 77 kW, zatímco „kei“ provedení má tříválec o objemu 0,658 litru naladěný na 47 kW. V obou případech si můžete vybrat mezi pětistupňovým manuálem nebo čtyřstupňovým automatem, který má pojistku proti nechtěnému rozjezdu a je podmínkou pro adaptivní tempomat.
Ceny se pohybují mezi 306.944 a 345.664 Kč za „japonské“ jimny a 363.440 až 381.744 Kč za „klasické“ jimny. Volitelný 9palcový displej vyjde na 20.592 Kč. V závislosti na výbavě jsou aktuální ceny zhruba o 24.000 až 48.000 Kč vyšší než dříve. Pro srovnání, kolem roku 2020 stál Jimny na českém trhu kolem 625.000 Kč; v současnosti pořád platí, že na českém trhu není jako nový oficiálně dostupný.
